Польша: Экстракласса 2021-2022
Радомьяк Радом
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: ГКС
Легия
7' Желтая карточкаРондон Марио
26' Желтая карточкаНашименту Филипе
9
Леандро
11
Michal
Kaput
99
Рондон
Марио
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Meik KarwotЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
7'
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мучи Эрнест
|1
|0.5
|2.
|Навроцкий Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рондон Марио
|1
|0
|2.
|Нашименту Филипе
|1
|0
|3.
|Машаду Луиш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|1
|0
|2.
|Навроцкий Майк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Легия
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия
Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе Радомьяк Радом 1:2 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:1 Лех Корона Кельце 0:2 Радомьяк Радом
Легия Последние 20 матчей: +13 =5 -2Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув
Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия Легия 3:2 Варта Познань Шлёнск 0:1 Легия Легия 1:2 Пяст Гурник Забже 1:2 Легия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Легия
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Радомьяк Радом
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Легия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Легия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Радомьяк Радом
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|2.
|Брук-Бет Термалица
|Adam Radwanski
|1
|0
|1
|3.
|Гурник Ленчна
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0
|1
|4.
|Лех
|Каминьски Якуб
|1
|0
|1
|5.
|Ракув
|Иви Лопес
|1
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Joel V
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|0
|3.
|Шлёнск
|Штиглец Дино
|1
|0
|4.
|Висла Краков
|Садлок Мацей
|1
|0
|5.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|1
|0