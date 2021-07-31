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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Легия
0'
7' Желтая карточка
Рондон Марио
26' Желтая карточка
Нашименту Филипе
30'
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
37
Силва
Гонсалу
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
99
Рондон
Марио
19
Ангельски
Кароль
10
Радецки
Матеуш
59
Тобиаш
Кацпер
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
22
Скибицки
Кацпер
99
Слиш
Бартош
8
Мартинш
Андре
23
Абу-Ханна
Джоэл
20
Мучи
Эрнест
9
Пекхарт
Томаш
82
Лима
Лукас
II
Радомьяк Радом
4-4-2
Легия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мучи Эрнест 1 0.5
2. Навроцкий Майк 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
# Игрок      
1. Рондон Марио 1 0
2. Нашименту Филипе 1 0
3. Машаду Луиш 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 1 0
2. Навроцкий Майк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 0
 Легия 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия
Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе Радомьяк Радом 1:2 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:1 Лех Корона Кельце 0:2 Радомьяк Радом
Легия Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув
Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия Легия 3:2 Варта Познань Шлёнск 0:1 Легия Легия 1:2 Пяст Гурник Забже 1:2 Легия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лех 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Легия 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Радомьяк Радом 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Легия 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Легия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Радомьяк Радом 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
2. Брук-Бет Термалица Adam Radwanski 1 0 1
3. Гурник Ленчна Przemyslaw Banaszak 1 0 1
4. Лех Каминьски Якуб 1 0 1
5. Ракув Иви Лопес 1 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лех Joel V 0 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 0
3. Шлёнск Штиглец Дино 1 0
4. Висла Краков Садлок Мацей 1 0
5. Гурник Ленчна Гол Януш 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Радомьяк Радом
Ничья
Легия
3.22
3.38
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Радомьяк Радом 0:0 Легия онлайн




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