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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
АХ Лёвен
0' 23'
1
Дидийон
Томас
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
5
Попович
Борис
8
Декостере
Роббе
14
Ванхутт
Шарль
22
Лопес
Леонардо
19
Велковски
Димитар
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
9
Денкей
Кевин
90
Ромо
Рафаэль
5
Нгава
Пьер-Айвес
28
Рэмекерс
Тун
35
Озкаджар
Дженк
24
Де
Норре
Каспер
27
Mandela
Keita
4
Малинов
Кристиян
18
Беше
Барнабаш
10
Мерсье
Ксавье
8
Шрейверс
Сьебе
9
Анри
Тома
Серкль Брюгге
3-4-2-1
АХ Лёвен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деман Оливье 2 1
2. Декостере Роббе 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 1 (1) 0.5

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Деман Оливье 2 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Нгава Пьер-Айвес 1 0
2. Малинов Кристиян 1 0
3. Патрис Луи 1 0
4. Аль-Тамари Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 0 0 100% (1) 0 0 0
 АХ Лёвен 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге
Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом
АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
АХ Лёвен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Первый дивизион А АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Кубок АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А АХ Лёвен 2:2 Серкль Брюгге Первый дивизион Б
Серкль Брюгге 1:0 АХ Лёвен Первый дивизион Б Серкль Брюгге 0:3 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 7:1 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Серкль Брюгге 0:0 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Серкль Брюгге 1:0 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б АХ Лёвен 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Серкль Брюгге 2:4 АХ Лёвен Второй дивизион Серкль Брюгге 0:3 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле АХ Лёвен 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Серкль Брюгге 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сент-Трюйден 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Серэн 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мехелен 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
9. АХ Лёвен 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Генк 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Серэн 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мехелен 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Серкль Брюгге 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. АХ Лёвен 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Серкль Брюгге 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Сент-Трюйден 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
7. АХ Лёвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Генк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Мехелен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Серэн 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 2 0 0
3. Мехелен Дрёйф Ферди 2 0 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0 0
5. Остенде Квасина Марко 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 2 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0
4. Эйпен Бек Андреас 1 0
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
АХ Лёвен
2.09
3.76
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:0 АХ Лёвен онлайн




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