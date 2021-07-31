Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Ян Брейдель
АХ Лёвен
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
90
Ромо
Рафаэль
28
Рэмекерс
Тун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деман Оливье
|2
|1
|2.
|Декостере Роббе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Деман Оливье
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0
|2.
|Малинов Кристиян
|1
|0
|3.
|Патрис Луи
|1
|0
|4.
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|АХ Лёвен
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =3 -8Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге
Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +6 =5 -9АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом
АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
АХ Лёвен: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Серкль Брюгге 1:0 АХ Лёвен Первый дивизион Б Серкль Брюгге 0:3 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 7:1 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Серкль Брюгге 0:0 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Серкль Брюгге 1:0 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б АХ Лёвен 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Серкль Брюгге 2:4 АХ Лёвен Второй дивизион Серкль Брюгге 0:3 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле АХ Лёвен 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Серкль Брюгге
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Серэн
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мехелен
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|АХ Лёвен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Серэн
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мехелен
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Серкль Брюгге
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|АХ Лёвен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Серкль Брюгге
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Сент-Трюйден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|АХ Лёвен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Мехелен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Серэн
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|2
|0
|0
|3.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|0
|5.
|Остенде
|Квасина Марко
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|2
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|4.
|Эйпен
|Бек Андреас
|1
|0
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|1
|0