Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серэн
1:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Stade du Pairay
Мехелен
1:0
14' ГолМуандилмаджи Мариус
30
Диш
Гийом
88
Мазиз
Юссеф
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
14
Кейперс
Уго
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейперс УгоПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
14'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрёйф Ферди
|2
|1
|2.
|Кейперс Уго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|2.
|Yahya Nadrani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Схоофс Роб
|1
|0
|2.
|Уолш Сэнди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серэн
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Серэн Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кортрейк 2:0 Серэн Метц 1:1 Серэн Эйпен 2:1 Серэн Ломмель 1:3 Серэн
Серэн 0:0 Льерс Кемпензонен Серэн 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серэн Серэн 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серэн Серэн 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серэн Льерс Кемпензонен 0:1 Серэн Серэн 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серэн 3:0 Ломмель Серэн 1:4 Стандард Серэн 2:1 Брюгге-2 Вестерло 4:3 Серэн Дейнзе 0:0 Серэн Серэн 0:1 Моленбек Брюгге-2 0:4 Серэн
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен
Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен Генк 4:1 Мехелен Остенде 2:0 Мехелен
Последние игры между собой
Серэн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мехелен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Серкль Брюгге
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Серэн
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мехелен
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|АХ Лёвен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Серэн
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мехелен
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Серкль Брюгге
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|АХ Лёвен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Серкль Брюгге
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Сент-Трюйден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|АХ Лёвен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Мехелен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Серэн
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|2
|0
|0
|3.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|0
|5.
|Остенде
|Квасина Марко
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|2
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|4.
|Эйпен
|Бек Андреас
|1
|0
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|1
|0