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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серэн
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Мехелен
30
Диш
Гийом
4
Wagane
Faye
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
8
Gerald
Kilota
88
Мазиз
Юссеф
44
Ibrahima
Cisse1
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
33
Vinicius
de
Souza
Costa
3
Бейкер
Лукас
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
14
Кейперс
Уго
19
Мрабти
Керим
9
Дрёйф
Ферди
Серэн
3-4-3
Мехелен
4-2-3-1

Ход матча

14'
Муандилмаджи Мариус
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Серэн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрёйф Ферди 2 1
2. Кейперс Уго 0 0

Карточки

Серэн
# Игрок      
1. Муандилмаджи Мариус 1 0
2. Yahya Nadrani 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Схоофс Роб 1 0
2. Уолш Сэнди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серэн 0 0 0 0 0 0
 Мехелен 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Серэн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кортрейк 2:0 Серэн Метц 1:1 Серэн Эйпен 2:1 Серэн Ломмель 1:3 Серэн
Серэн 0:0 Льерс Кемпензонен Серэн 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серэн Серэн 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серэн Серэн 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серэн Льерс Кемпензонен 0:1 Серэн Серэн 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серэн 3:0 Ломмель Серэн 1:4 Стандард Серэн 2:1 Брюгге-2 Вестерло 4:3 Серэн Дейнзе 0:0 Серэн Серэн 0:1 Моленбек Брюгге-2 0:4 Серэн
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен
Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен Генк 4:1 Мехелен Остенде 2:0 Мехелен

Последние игры между собой

Серэн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мехелен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Серэн 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Серэн 2:3 Мехелен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Серкль Брюгге 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сент-Трюйден 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Серэн 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мехелен 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
9. АХ Лёвен 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Генк 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Серэн 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мехелен 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Серкль Брюгге 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. АХ Лёвен 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
16. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Серкль Брюгге 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Сент-Трюйден 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
7. АХ Лёвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Генк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Мехелен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Серэн 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 2 0 0
3. Мехелен Дрёйф Ферди 2 0 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0 0
5. Остенде Квасина Марко 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 2 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0
4. Эйпен Бек Андреас 1 0
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Серэн
Ничья
Мехелен
4.05
4.20
1.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серэн 1:0 Мехелен онлайн




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