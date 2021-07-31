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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серэн
1:0
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
14' Гол
Муандилмаджи Мариус
45' Желтая карточка
Уолш Сэнди
55' Желтая карточка
Схоофс Роб
69' Желтая карточка
Ibrahima Cisse1
75' Желтая карточка
Энгвалль Густав
75' Желтая карточка
Gerald Kilota
89' Желтая карточка
Theo Pierrot
90'+5
30
Диш
Гийом
4
Wagane
Faye
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
8
Gerald
Kilota
88
Мазиз
Юссеф
44
Ibrahima
Cisse1
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
33
Vinicius
de
Souza
Costa
3
Бейкер
Лукас
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
14
Кейперс
Уго
19
Мрабти
Керим
9
Дрёйф
Ферди
Серэн
3-4-3
Мехелен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Серэн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муандилмаджи Мариус 1 0.5
2. Мазиз Юссеф 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрёйф Ферди 2 1
2. Кейперс Уго 0 0

Карточки

Серэн
# Игрок      
1. Gerald Kilota 1 0
2. Theo Pierrot 1 0
3. Муандилмаджи Мариус 1 0
4. Ibrahima Cisse1 1 0
5. Yahya Nadrani 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Схоофс Роб 2 0
2. Уолш Сэнди 2 0
3. Энгвалль Густав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серэн 100% (1) 0 0 0 0 0
 Мехелен 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Серэн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кортрейк 2:0 Серэн Метц 1:1 Серэн Эйпен 2:1 Серэн Ломмель 1:3 Серэн
Серэн 0:0 Льерс Кемпензонен Серэн 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серэн Серэн 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серэн Серэн 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серэн Льерс Кемпензонен 0:1 Серэн Серэн 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серэн 3:0 Ломмель Серэн 1:4 Стандард Серэн 2:1 Брюгге-2 Вестерло 4:3 Серэн Дейнзе 0:0 Серэн Серэн 0:1 Моленбек Брюгге-2 0:4 Серэн
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен
Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен Генк 4:1 Мехелен Остенде 2:0 Мехелен

Последние игры между собой

Серэн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мехелен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Серэн 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Серэн 2:3 Мехелен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Сент-Трюйден 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Серэн 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мехелен 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
9. Эйпен 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
10. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Генк 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Андерлехт 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Серэн 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мехелен 1 1 0 0 3 - 2 3
5. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Эйпен 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Андерлехт 1:1 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Серкль Брюгге 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Сент-Трюйден 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эйпен 1:1 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
8. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Генк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Андерлехт 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Серэн 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 2 0 0
3. Мехелен Дрёйф Ферди 2 0 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0 0
5. АХ Лёвен Анри Тома 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
2. Мехелен Схоофс Роб 2 0
3. Мехелен Уолш Сэнди 2 0
4. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 2 0
5. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Уолш Сэнди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Муандилмаджи Мариус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серэн 1:0 Мехелен онлайн




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