Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Серэн
1:0
Конец матча
Стадион: Stade du Pairay
Мехелен
1:0
14' ГолМуандилмаджи Мариус
45' Желтая карточкаУолш Сэнди
55' Желтая карточкаСхоофс Роб
69' Желтая карточкаIbrahima Cisse1
75' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
75' Желтая карточкаGerald Kilota
89' Желтая карточкаTheo Pierrot
30
Диш
Гийом
88
Мазиз
Юссеф
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
14
Кейперс
Уго
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейперс УгоПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
14'
45'
55'
69'
75'
75'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.5
|2.
|Мазиз Юссеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрёйф Ферди
|2
|1
|2.
|Кейперс Уго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gerald Kilota
|1
|0
|2.
|Theo Pierrot
|1
|0
|3.
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|4.
|Ibrahima Cisse1
|1
|0
|5.
|Yahya Nadrani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Схоофс Роб
|2
|0
|2.
|Уолш Сэнди
|2
|0
|3.
|Энгвалль Густав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серэн
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Серэн Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кортрейк 2:0 Серэн Метц 1:1 Серэн Эйпен 2:1 Серэн Ломмель 1:3 Серэн
Серэн 0:0 Льерс Кемпензонен Серэн 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серэн Серэн 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серэн Серэн 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серэн Льерс Кемпензонен 0:1 Серэн Серэн 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серэн 3:0 Ломмель Серэн 1:4 Стандард Серэн 2:1 Брюгге-2 Вестерло 4:3 Серэн Дейнзе 0:0 Серэн Серэн 0:1 Моленбек Брюгге-2 0:4 Серэн
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен
Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен Генк 4:1 Мехелен Остенде 2:0 Мехелен
Последние игры между собой
Серэн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мехелен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Серэн
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Эйпен
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Андерлехт
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Серэн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Эйпен
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Андерлехт
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Сент-Трюйден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эйпен
|1:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Андерлехт
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Серэн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|2
|0
|0
|3.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|2.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|2
|0
|3.
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|2
|0
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|2
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0