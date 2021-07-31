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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
1:1
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
30' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
0:1
39' Гол
Раман Бенито
1:1
45' Гол
Колс Йенс
61' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
90'+5
33
Нуруден
Абдул
28
Эрис
Жонатан
5
Амат
Хорди
22
Агбаду
Эммануэль
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
8
Петерс
Стеф
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
17
Гомес
Серхио
7
Амузу
Френсис
9
Раман
Бенито
51
Версхарен
Яри
Эйпен
3-5-2
Андерлехт
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колс Йенс 1 0.5
2. Нгой Жульен 1 0.5
3. Каембе Эдо 1 0.5
4. Ламбер Борис 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Раман Бенито 1 0.5
2. Версхарен Яри 1 0.5
3. Гомес Серхио 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Агбаду Эммануэль 2 0
2. Бек Андреас 1 0
3. Эрис Жонатан 1 0
4. Колс Йенс 1 0
5. Превляк Смаил 1 0
6. Деом Жером 1 0
7. Нуху Айзек 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 2 0
2. Худт Уэсли 1 0
3. Амузу Френсис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Андерлехт 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Брюгге 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 1:1 Эйпен Моленбек 0:1 Эйпен Генк 2:0 Эйпен
Эйпен 2:1 Серэн Шарлеруа 2:3 Эйпен Эйпен 0:4 Стандард Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Эйпен 2:0 Кортрейк Эйпен 0:1 Стандард Эйпен 3:3 АХ Лёвен Эйпен 1:0 Гент Сент-Трюйден 0:2 Эйпен Эйпен 1:1 Остенде Васланд-Беверен 1:0 Эйпен Эйпен 5:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Рюпель Бом 0:5 Эйпен Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Сент-Трюйден
Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк Андерлехт 1:1 Мехелен Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Эйпен 2:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Эйпен Первый дивизион А Андерлехт 6:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:0 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:0 Эйпен Лига Про Эйпен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 7:0 Эйпен Кубок Бельгии Эйпен 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 4:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Сент-Трюйден 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Серэн 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мехелен 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
9. Эйпен 2 0 2 0 3 - 3 2
10. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Генк 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Андерлехт 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Серэн 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мехелен 1 1 0 0 3 - 2 3
5. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Унион Сент-Жиллуаз 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
17. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Серкль Брюгге 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Сент-Трюйден 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
8. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Генк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Серэн 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 2 0 0
3. Мехелен Дрёйф Ферди 2 0 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0 0
5. АХ Лёвен Анри Тома 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
2. Мехелен Схоофс Роб 2 0
3. Мехелен Уолш Сэнди 2 0
4. Андерлехт Мурильо Микаэль 2 0
5. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Колс Йенс бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Раман Бенито бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Агбаду Эммануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эйпен 1:1 Андерлехт онлайн




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