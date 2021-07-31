Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Эйпен
1:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Андерлехт
30' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
0:1
39' ГолРаман Бенито
1:1
45' ГолКолс Йенс
61' Желтая карточкаМурильо Микаэль
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
30'
39'
0:1
45'
1:1
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колс Йенс
|1
|0.5
|2.
|Нгой Жульен
|1
|0.5
|3.
|Каембе Эдо
|1
|0.5
|4.
|Ламбер Борис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Раман Бенито
|1
|0.5
|2.
|Версхарен Яри
|1
|0.5
|3.
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Агбаду Эммануэль
|2
|0
|2.
|Бек Андреас
|1
|0
|3.
|Эрис Жонатан
|1
|0
|4.
|Колс Йенс
|1
|0
|5.
|Превляк Смаил
|1
|0
|6.
|Деом Жером
|1
|0
|7.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|2.
|Худт Уэсли
|1
|0
|3.
|Амузу Френсис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Андерлехт
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Брюгге 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 1:1 Эйпен Моленбек 0:1 Эйпен Генк 2:0 Эйпен
Эйпен 2:1 Серэн Шарлеруа 2:3 Эйпен Эйпен 0:4 Стандард Зульте-Варегем 2:1 Эйпен Эйпен 2:0 Кортрейк Эйпен 0:1 Стандард Эйпен 3:3 АХ Лёвен Эйпен 1:0 Гент Сент-Трюйден 0:2 Эйпен Эйпен 1:1 Остенде Васланд-Беверен 1:0 Эйпен Эйпен 5:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Рюпель Бом 0:5 Эйпен Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Сент-Трюйден
Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк Андерлехт 1:1 Мехелен Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Андерлехт 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:3 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:0 Эйпен Лига Про Эйпен 2:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 7:0 Эйпен Кубок Бельгии Эйпен 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 4:1 Эйпен Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Серэн
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Эйпен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Андерлехт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Серэн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Сент-Трюйден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Серэн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|2
|0
|0
|3.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|2.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|2
|0
|3.
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|2
|0
|4.
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|2
|0