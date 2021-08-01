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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
0:1
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
37' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
80' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
82' Желтая карточка
Нсоки Стенли
0:1
84' Гол
Соболь Эдуард
90' Желтая карточка
Daniel Perez3
90'+4
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
59
Ismael
Kandouss
44
Siebe
van
der
Heyden
19
Франсуа
Гийом
20
Senne
Lynen
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
4
Нсоки
Стенли
44
Мехеле
Брэндон
18
Рикка
Федерико
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
90
Кетеларе
Шарль
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Deniz Undav 2 1
2. Амани Жан 1 0.5
3. Багер Йонас 0 0
4. Ванзейр Данте 0 0
5. Loic Lapoussin 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболь Эдуард 1 0.5
2. Кетеларе Шарль 1 0.5
3. Дост Бас 1 (1) 0.5
4. Ланг Ноа 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок      
1. Авенатти Фелипе 2 0
2. Франсуа Гийом 1 0
3. Siebe van der Heyden 1 0
4. Loic Lapoussin 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Daniel Perez3 2 0
2. Вормер Руд 1 0
3. Нсоки Стенли 1 0
4. Ланг Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Сент-Жиллуаз 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
 Брюгге 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз
Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серэн Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серэн 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Брюгге-2 Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Льерс Кемпензонен Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз
Брюгге Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт
Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен Гент 0:4 Брюгге

Последние игры между собой

Унион Сент-Жиллуаз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Синт-Трейден 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Брюгге 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Стандард 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Серэн 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Мехелен 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
11. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Эйпен 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Зульте-Варегем 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Генк 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Андерлехт 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Синт-Трейден 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Серэн 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мехелен 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
7. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Стандард 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
14. Зульте-Варегем 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Серкль Брюгге 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Стандард 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
8. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Генк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Синт-Трейден 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Зульте-Варегем 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Серэн 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 2 0 0
3. Мехелен Дрёйф Ферди 2 0 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0 0
5. АХ Лёвен Анри Тома 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
2. Зульте-Варегем Де Бок Лоренс 2 0
3. Мехелен Схоофс Роб 2 0
4. Мехелен Уолш Сэнди 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Авенатти Фелипе 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Авенатти Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге онлайн




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