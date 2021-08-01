Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
0:1
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien
Брюгге
37' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
80' Желтая карточкаSiebe van der Heyden
82' Желтая карточкаНсоки Стенли
0:1
84' ГолСоболь Эдуард
90' Желтая карточкаDaniel Perez3
49
Морис
Антони
20
Senne
Lynen
17
Теума
Тедди
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Senne LynenПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
-
72 Noah Mbamba
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
37'
61'
82'
84'
0:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Deniz Undav
|2
|1
|2.
|Амани Жан
|1
|0.5
|3.
|Багер Йонас
|0
|0
|4.
|Ванзейр Данте
|0
|0
|5.
|Loic Lapoussin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболь Эдуард
|1
|0.5
|2.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.5
|3.
|Дост Бас
|1 (1)
|0.5
|4.
|Ланг Ноа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|2.
|Франсуа Гийом
|1
|0
|3.
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|4.
|Loic Lapoussin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Perez3
|2
|0
|2.
|Вормер Руд
|1
|0
|3.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|4.
|Ланг Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Сент-Жиллуаз
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Брюгге
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +16 =3 -1Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз
Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серэн Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серэн 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Брюгге-2 Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Льерс Кемпензонен Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз
Брюгге Последние 20 матчей: +9 =5 -6Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:4 Утрехт
Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен Гент 0:4 Брюгге
Последние игры между собой
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Синт-Трейден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Стандард
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Серэн
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Эйпен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Зульте-Варегем
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Андерлехт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Синт-Трейден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Серэн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Стандард
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Стандард
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Синт-Трейден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Зульте-Варегем
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Серэн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|2
|0
|0
|3.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|2.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|3.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|2
|0
|4.
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|2
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Авенатти Фелипе
|2
|0