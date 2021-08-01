Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
0:0
Перерыв

Стадион:
Ольборг
0'
27' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
45' Желтая карточка
Росс Матиас
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
28
Чалышир
Андре
20
Tobias
Sahlquist
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
24
Andreas
Oggesen
17
Mads
Kaalund
III
14
Бринк
Марк
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
9
Alexander
Lind
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
8
Фоссум
Ивер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
3
Альманн
Якоб
11
Прица
Тим
18
Андреасен
Лука
Силькеборг
4-3-2-1
Ольборг
3-5-2

Ход матча

20'
 
Frederik Boersting
Альманн Якоб
27'
 
Кристенсен Магнус
45'
 
Росс Матиас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куск Каспер 1 0.33
2. Андреасен Лука 1 0.33

Карточки

Силькеборг
# Игрок      
Ольборг
# Игрок      
1. Кристенсен Магнус 2 0
2. Паллесен Кристоффер 1 0
3. Росс Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Силькеборг 0 0 0 0 0 0
 Ольборг 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре
Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг Эсбьерг 1:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Хельсингёр Ольборг 1:4 Силькеборг Силькеборг 2:0 Фремад Амагер Хобро 0:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Кёге
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг
Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ольборг 1:4 Силькеборг Товарищеские матчи Ольборг 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:1 Силькеборг Суперлига Дании
Ольборг 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Силькеборг Кубок Ольборг 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 5:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Ольборг Кубок Ольборг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Митьюлланд 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сённерйюск 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Виборг 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Силькеборг 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
7. Ольборг 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Брондбю 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Орхус 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Силькеборг 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Раннерс 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Орхус 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Митьюлланд 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Ольборг 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Вайле 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Виборг 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Раннерс 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Виборг 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ольборг 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Орхус 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Силькеборг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сённерйюск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вайле 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
2. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
3. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 0 1
4. Раннерс Кехинде Тосин 1 0 1
5. Копенгаген Вильчек Камиль 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вайле Колингер Денис 2 0
2. Копенгаген Хочолава Давид 2 0
3. Виборг Jeppe Groenning 2 0
4. Ольборг Кристенсен Магнус 2 0
5. Нордшелланн Ннамани Эмека 2 0
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Ольборг
2.65
3.58
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Силькеборг 0:0 Ольборг онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 