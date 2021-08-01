Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Силькеборг
0:0
Перерыв
Стадион: JYSK Park
Ольборг
27' Желтая карточкаКристенсен Магнус
45' Желтая карточкаРосс Матиас
14
Бринк
Марк
11
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куск Каспер
|1
|0.33
|2.
|Андреасен Лука
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|2.
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|3.
|Росс Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ольборг
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +13 =6 -1Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре
Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг Эсбьерг 1:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Хельсингёр Ольборг 1:4 Силькеборг Силькеборг 2:0 Фремад Амагер Хобро 0:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Кёге
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг
Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ольборг 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Силькеборг Кубок Ольборг 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 5:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Ольборг Кубок Ольборг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сённерйюск
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Силькеборг
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|7.
|Ольборг
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Брондбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Орхус
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Силькеборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Раннерс
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Орхус
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Ольборг
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Вайле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Раннерс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Виборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ольборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Орхус
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Силькеборг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сённерйюск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вайле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|2.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|2
|0
|0
|3.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|1
|0
|1
|4.
|Раннерс
|Кехинде Тосин
|1
|0
|1
|5.
|Копенгаген
|Вильчек Камиль
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вайле
|Колингер Денис
|2
|0
|2.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|2
|0
|3.
|Виборг
|Jeppe Groenning
|2
|0
|4.
|Ольборг
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|5.
|Нордшелланн
|Ннамани Эмека
|2
|0