Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Росс Матиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Себастьян Йоргенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Густав Дал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Теландер Расмус из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Александр Линд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Тобиас Сальквист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Фоссум Ивер хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

41' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Александр Линд из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

39' Силькеборг выполняет удар от ворот.

37' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Игрок Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

36' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

33' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ольборг выполняет удар от ворот.

30' Andreas Oggesen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

29' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Себастьян Йоргенсен бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

27' Кристенсен Магнус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

25' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Бринк Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Прица Тим пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

20' Ольборг выполняет удар от ворот.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Хорошую попытку сделал Расмус Карстенсен. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...

12' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ольборг выполняет удар от ворот.

11' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

11' Отличные скиллы показывает Александр Линд, обводя своих соперников

10' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ольборг выполняет удар от ворот.

7' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает неудачный навес.

6' Удар от ворот произведет Ольборг

6' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

5' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Какой шанс! Прица Тим почти забил, но мяч вынесли с линии!

4' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' ШТАНГА! Пробил головой Теландер Расмус прямо в каркас ворот!

3' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Джейкоб Ринн отбил мяч на угловой после удара Валлис Николай из штрафной площади.

1' Александр Линд из команды Силькеборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Ольборг начинает с центра поля