Второй тайм

93' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Силькеборг

93' Тобиас Сальквист из команды Силькеборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' Феррейра Педру из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

92' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

90' Бринк Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Отличные скиллы показывает Куск Каспер , обводя своих соперников

88' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Ольборг выполняет удар от ворот.

84' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

81' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

79' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Силькеборг выполняет удар от ворот.

78' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Ольборг выполняет удар от ворот.

75' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бринк Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Фредерик Бурстеринг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Головой пробил Тобиас Сальквист , но голкипер отбил его в поле!

71' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

71' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Хороший удар издали нанес Тордарсон Стефан-Тейтюр , но отличный сейв сделал Джейкоб Ринн. Угловой.

69' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

68' Силькеборг выполняет удар от ворот.

68' Хёйхольт Мальте не смог попасть в створ ударом издали

68' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

65' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Тактическая замена. Александр Линд уходит с поля и его заменяет Вессам Абу Али

62' О, нет. Из многообещающей позиции Валлис Николай из команды Силькеборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

61' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Силькеборг выполняет удар от ворот.

59' Феррейра Педру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' So close! Удар головой нанес Фоссум Ивер но мяч выбили с ленточки!

57' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Прица Тим нанес удар головой, но Николай Ларсен перевел мяч на угловой!

56' Александр Линд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Силькеборг выполняет удар от ворот.

54' Андреасен Лука из команды Ольборг навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

54' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Андреасен Лука нанес удар издали, а Николай Ларсен отбил его обратно в игру!

52' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Как он промахнулся? Андреасен Лука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Ольборг выполняет удар от ворот.

48' Александр Линд из команды Силькеборг пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

46' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота