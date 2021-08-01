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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Силькеборг
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3360
Ольборг
0'
27' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
45' Желтая карточка
Росс Матиас
64' Желтая карточка
Хёйхольт Мальте
73' Желтая карточка
Frederik Boersting
78' Желтая карточка
Чалышир Андре
90'+3
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
28
Чалышир
Андре
20
Tobias
Sahlquist
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
24
Andreas
Oggesen
17
Mads
Kaalund
III
14
Бринк
Марк
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
9
Alexander
Lind
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
8
Фоссум
Ивер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
3
Альманн
Якоб
11
Прица
Тим
18
Андреасен
Лука
Силькеборг
4-3-2-1
Ольборг
3-5-2

Ход матча

20'
 
Frederik Boersting
Альманн Якоб
27'
 
Кристенсен Магнус
45'
 
Росс Матиас
46'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Andreas Oggesen
 
46'
 
Феррейра Педру
Кристенсен Магнус
59'
 
Хагельскьер Андерс
Росс Матиас
59'
 
Куск Каспер
Прица Тим
64'
 
Хёйхольт Мальте
65'
Wessam Abou Ali
Alexander Lind
 
65'
Anders Klynge
Sebastian Joergensen
 
73'
 
Frederik Boersting
74'
 
Макарич Милан
Хёйхольт Мальте
78'
Чалышир Андре
 
87'
Рёйкьер Никлас
Валлис Николай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куск Каспер 1 0.33
2. Андреасен Лука 1 0.33

Карточки

Силькеборг
# Игрок      
1. Чалышир Андре 1 0
Ольборг
# Игрок      
1. Кристенсен Магнус 2 0
2. Паллесен Кристоффер 1 0
3. Frederik Boersting 1 0
4. Росс Матиас 1 0
5. Хёйхольт Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Силькеборг 0 0 0 0 0 0
 Ольборг 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре
Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг Эсбьерг 1:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Хельсингёр Ольборг 1:4 Силькеборг Силькеборг 2:0 Фремад Амагер Хобро 0:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Кёге
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг
Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ольборг 1:4 Силькеборг Товарищеские матчи Ольборг 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:1 Силькеборг Суперлига Дании
Ольборг 1:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Силькеборг Кубок Ольборг 3:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 5:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:2 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Ольборг Кубок Ольборг 1:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 3:2 Ольборг Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Ольборг Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Митьюлланд 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сённерйюск 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Виборг 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Силькеборг 3 0 3 0 0 - 0 3
7. Брондбю 2:2 3 0 3 0 4 - 4 3
8. Ольборг 3 0 2 1 2 - 3 2
9. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Орхус 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вайле 2:2 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Силькеборг 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Брондбю 2:2 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Вайле 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Митьюлланд 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Ольборг 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Раннерс 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Виборг 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Брондбю 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Орхус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сённерйюск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вайле 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
2. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
3. Раннерс Греве Матиас 1 0 2
4. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 0 1
5. Раннерс Кехинде Тосин 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Брондбю Менса Кевин 2 0
2. Орхус Поульсен Николай 2 0
3. Вайле Колингер Денис 2 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 2 0
5. Виборг Jeppe Groenning 2 0
Весь список
  • До матча
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