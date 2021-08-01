Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

45' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

40' Соуза Аллан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Опасность! Гаммельбю Йенс-Мартин из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

34' Хорошую попытку сделал Гаммельбю Йенс-Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Вайле выполняет удар от ворот.

34' Какой промах! Рустед Сигурд имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

33' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Хорошую попытку сделал Муколли Арбнор . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Скиппер Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Вайле выполняет удар от ворот.

29' Павлович Андрия не смог попасть в створ ударом издали

28' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Слимане Анис из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Вайле выполняет удар от ворот.

22' Брондбю выполняет удар от ворот.

20' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Вайле

18' Брондбю выполняет удар от ворот.

17' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Jerome Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Соуза Аллан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

11' Слимане Анис из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Павлович Андрия нанес удар головой, но Александр Брюнст-Зеллнер спокойно отбил мяч.

10' Муколли Арбнор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Вайле выполняет удар от ворот.

8' Какой промах! Павлович Андрия имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

7' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Вайле

6' Хедлунд Симон не смог попасть в створ ударом издали

6' Соуза Аллан II имел все шансы забить, но Мэдс Хермансен сделал отличный сейв!

5' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

4' Брондбю выполняет удар от ворот.

4' Муколли Арбнор из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

3' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Уре Микаэль из команды Брондбю

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Фагир Вахид из команды Вайле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вайле начинает с центра поля