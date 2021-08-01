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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 10107
Брондбю
0'
0:1
3' Гол
Уре Микаэль
1:1
36' Гол
Эммануилидис Димитриос
50' Желтая карточка
Менса Кевин
2:1
55' Гол
Фагир Вахид
2:2
81' Гол
Christian Cappis
85' Желтая карточка
Скиппер Антон
90'+3
1
Брунст
Александер
77
Ямга
Кевин
22
Колингер
Денис
4
Опоку
Джером
3
Давидсен
Вильормур
20
Скооп
Якоб
6
Эзатолахи
Саид
11
Муколли
Арбнор
10
Соуза
Аллан
II
9
Фагир
Вахид
27
Эммануилидис
Димитриос
30
Хермансен
Мадс
42
Бёркеейет
Тобиас
4
Рустед
Сигурд
28
Скиппер
Антон
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
19
Френнруп
Мортен
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
9
Павлович
Андрия
Вайле
4-3-3
Брондбю
3-4-3

Ход матча

3'
0:1
Уре Микаэль
(Слимане Анис)
36'
Эммануилидис Димитриос
(Ямга Кевин)
1:1
50'
 
Менса Кевин
55'
Фагир Вахид
(Скооп Якоб)
2:1
60'
Lukas Engel
Эммануилидис Димитриос
 
61'
 
Christian Cappis
Слимане Анис
72'
Hans Hollsberg
Муколли Арбнор
 
76'
 
Чорлу Резан
Уре Микаэль
81'
2:2
Christian Cappis
(Гаммельбю Йенс-Мартин)
85'
 
Скиппер Антон
86'
Йенсен Лукас
Соуза Аллан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эммануилидис Димитриос 1 0.33
2. Фагир Вахид 1 0.33
3. Скооп Якоб 0 0
4. Ямга Кевин 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менса Кевин 1 0.33
2. Радошевич Йосип 1 0.33
3. Уре Микаэль 1 0.33
4. Christian Cappis 1 0.33
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
6. Слимане Анис 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Колингер Денис 2 0
2. Эзатолахи Саид 1 0
3. Фагир Вахид 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Менса Кевин 2 0
2. Хедлунд Симон 1 0
3. Радошевич Йосип 1 0
4. Бёркеейет Тобиас 1 0
5. Бруус Андреас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 0 0 0 0 0
 Брондбю 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг
Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю
Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген

Последние игры между собой

Вайле: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Брондбю: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Брондбю 2:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:2 Брондбю Суперлига Дании Вайле 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Вайле Суперлига Дании
Вайле 1:0 Брондбю Кубок Вайле 1:3 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:0 Вайле САС Лигаен Вайле 0:0 Брондбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Митьюлланд 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Сённерйюск 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Виборг 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Силькеборг 3 0 3 0 0 - 0 3
7. Брондбю 2:2 3 0 3 0 4 - 4 3
8. Ольборг 3 0 2 1 2 - 3 2
9. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Орхус 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вайле 2:2 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Силькеборг 2 0 2 0 0 - 0 2
4. Брондбю 2:2 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Вайле 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Митьюлланд 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Ольборг 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Раннерс 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Виборг 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Брондбю 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Орхус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сённерйюск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вайле 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
2. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
3. Раннерс Греве Матиас 1 0 2
4. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 0 1
5. Раннерс Кехинде Тосин 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Брондбю Менса Кевин 2 0
2. Орхус Поульсен Николай 2 0
3. Вайле Колингер Денис 2 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 2 0
5. Виборг Jeppe Groenning 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Брондбю
2.93
3.58
2.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вайле 2:2 Брондбю онлайн




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