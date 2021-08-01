Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
3' ГолУре Микаэль
1:1
36' ГолЭммануилидис Димитриос
50' Желтая карточкаМенса Кевин
2:1
55' ГолФагир Вахид
2:2
81' ГолChristian Cappis
85' Желтая карточкаСкиппер Антон
77
Ямга
Кевин
20
Скооп
Якоб
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенсен ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Ламб МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
0:1
36'
50'
55'
2:1
81'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.33
|2.
|Фагир Вахид
|1
|0.33
|3.
|Скооп Якоб
|0
|0
|4.
|Ямга Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Менса Кевин
|1
|0.33
|2.
|Радошевич Йосип
|1
|0.33
|3.
|Уре Микаэль
|1
|0.33
|4.
|Christian Cappis
|1
|0.33
|5.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|6.
|Слимане Анис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Колингер Денис
|2
|0
|2.
|Эзатолахи Саид
|1
|0
|3.
|Фагир Вахид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Хедлунд Симон
|1
|0
|3.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|4.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|5.
|Бруус Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Брондбю
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =6 -4Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю
Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю Брондбю 2:1 Копенгаген
Последние игры между собой
Вайле: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Брондбю: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Сённерйюск
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Силькеборг
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|7.
|Брондбю
|2:2
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Орхус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Силькеборг
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Брондбю
|2:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Вайле
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Раннерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Виборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ольборг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Брондбю
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Орхус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сённерйюск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вайле
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|2.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|2
|0
|0
|3.
|Раннерс
|Греве Матиас
|1
|0
|2
|4.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|1
|0
|1
|5.
|Раннерс
|Кехинде Тосин
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|2
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|2
|0
|4.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|2
|0
|5.
|Виборг
|Jeppe Groenning
|2
|0