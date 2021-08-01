Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Фагир Вахид имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

94' ШАНС! Это должен был быть гол. Рустед Сигурд упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

94' Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Чорлу Резан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Скооп Якоб пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

91' Бёркеейет Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Брондбю выполняет удар от ворот.

88' Как он промахнулся? Эзатолахи Саид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

87' Скооп Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Брондбю выполняет удар от ворот.

85' Скиппер Антон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Удар от ворот произведет Вайле

84' Какой промах! Бёркеейет Тобиас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

84' Скооп Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Хороший удар издали нанес Хедлунд Симон , но отличный сейв сделал Александр Брюнст-Зеллнер. Угловой.

80' Ямга Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Эзатолахи Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ох, нехорошо это выглядит. Уре Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Уре Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Сегодняшная посещаемость составляет 10107 болельщиков

72' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Бёркеейет Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Хедлунд Симон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

68' Брондбю выполняет удар от ворот.

68' Эзатолахи Саид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Френнруп Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Скиппер Антон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Вайле выполняет удар от ворот.

64' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Как он промахнулся? Фагир Вахид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Как он промахнулся? Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' Как он промахнулся? Эммануилидис Димитриос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' Так близко к голу! Павлович Андрия имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Александр Брюнст-Зеллнер!

57' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Гаммельбю Йенс-Мартин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Брондбю выполняет удар от ворот.

51' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Менса Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Удар от ворот произведет Вайле

48' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля