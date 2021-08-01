Второй тайм

96' Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

94' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

94' Дикс Кевин из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

94' Опондо Мозес нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

93' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

91' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Нельссон Виктор из команды Копенгаген

91' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Оденсе , будет отменен из-за фола.

90' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

89' Рефери не любит споров - именно за это Нельссон Виктор сейчас получил желтую

89' Голкипер мог бы сыграть и получше

89' Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

87' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

87' Зека Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Так близко к голу! Хёйлунн Расмус имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Оливер Кристенсен!

85' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Копенгаген

85' Как он промахнулся? Лидер Март имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Фенгер Макс из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Сегодняшная посещаемость составляет 12493 болельщиков

82' Удар от ворот произведет Копенгаген

82' Какой промах! Андерсен Александр имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

81' Хочолава Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Хорошую попытку сделал Хёйлунн Расмус . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Удар от ворот произведет Копенгаген

76' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Оденсе

74' Кристансен Виктор из команды Копенгаген навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

73' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Как он промахнулся? Кадри Башким имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Зека Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Копенгаген

65' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

63' Хочолава Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Фальк Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Фальк Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Отличный командный гол!

56' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

55' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

54' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Томасен Йенс пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

53' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Копенгаген выполняет удар от ворот.

50' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хорошую попытку сделал Шельвик Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Окосун Айо из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.