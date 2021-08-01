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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 12493
Копенгаген
0'
0:1
12' Гол
Винд Жонас
0:2
57' Гол
Дикс Кевин
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Опондо Мозес
89' Желтая карточка
Нельссон Виктор
90'+6
27
Кристенсен
Оливер
24
Эстрём
Робин
5
Ларсен
Каспер
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Кадри
Башким
1
Грабара
Камил
2
Дикс
Кевин
5
Хочолава
Давид
4
Нельссон
Виктор
34
Кристансен
Виктор
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
6
Стаге
Йенс
23
Винд
Жонас
11
Дарами
Мохаммед
9
Вильчек
Камиль
Оденсе
4-2-3-1
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Винд Жонас
(Дикс Кевин)
57'
0:2
Дикс Кевин
(Кристансен Виктор)
62'
Лидер Март
Джейбали Иссам
 
62'
Клеве Троэльс
Окосун Айо
 
62'
Лаурсен Райан
Эстрём Робин
 
65'
 
Лерагер Лукас
Дарами Мохаммед
65'
 
Хёйлунн Расмус
Вильчек Камиль
75'
Фенгер Макс
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
77'
 
Анкерсен Петер
Стаге Йенс
77'
 
Биэл Пеп
Винд Жонас
81'
Опондо Мозес
Сабби Эммануэль
 
89'
Опондо Мозес
 
89'
 
Нельссон Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 1 0.33
2. Шельвик Йорген 1 0.33
3. Томасен Йенс 1 0.33
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дикс Кевин 1 0.33
2. Вильчек Камиль 1 0.33
3. Винд Жонас 1 0.33
4. Дарами Мохаммед 1 0.33
5. Фальк Расмус 0 0
6. Кристансен Виктор 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Андерсен Александр 1 0
2. Ларсен Каспер 1 0
3. Джейбали Иссам 1 0
4. Сабби Эммануэль 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Хочолава Давид 2 0
2. Бойлесен Николай 0 1
3. Зека Карлос 1 0
4. Лерагер Лукас 1 0
5. Нельссон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)
 Копенгаген 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю
Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг
Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Копенгаген: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Оденсе Товарищеские матчи Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Митьюлланд 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Копенгаген 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Сённерйюск 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Оденсе 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Виборг 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Брондбю 3 0 3 0 4 - 4 3
8. Силькеборг 3 0 3 0 0 - 0 3
9. Ольборг 3 0 2 1 2 - 3 2
10. Орхус 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Силькеборг 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Вайле 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Ольборг 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Виборг 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Митьюлланд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Раннерс 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Виборг 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Брондбю 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Орхус 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сённерйюск 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вайле 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
2. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
3. Раннерс Греве Матиас 1 0 2
4. Копенгаген Дикс Кевин 1 0 1
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Брондбю Менса Кевин 2 0
2. Орхус Поульсен Николай 2 0
3. Вайле Колингер Денис 2 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 2 0
5. Виборг Jeppe Groenning 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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