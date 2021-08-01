Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Оденсе
0:2
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 12493
Копенгаген
0:1
12' ГолВинд Жонас
0:2
57' ГолДикс Кевин
89' Undefined phrase: football_event_Опондо Мозес
89' Желтая карточкаНельссон Виктор
24
Эстрём
Робин
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Фенгер МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
0:1
57'
0:2
77'
89'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|1
|0.33
|2.
|Шельвик Йорген
|1
|0.33
|3.
|Томасен Йенс
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дикс Кевин
|1
|0.33
|2.
|Вильчек Камиль
|1
|0.33
|3.
|Винд Жонас
|1
|0.33
|4.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.33
|5.
|Фальк Расмус
|0
|0
|6.
|Кристансен Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Александр
|1
|0
|2.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|3.
|Джейбали Иссам
|1
|0
|4.
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хочолава Давид
|2
|0
|2.
|Бойлесен Николай
|0
|1
|3.
|Зека Карлос
|1
|0
|4.
|Лерагер Лукас
|1
|0
|5.
|Нельссон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Копенгаген
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю
Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =6 -4Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг
Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Копенгаген: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Сённерйюск
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Брондбю
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|Силькеборг
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|9.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Орхус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Вайле
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Силькеборг
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Вайле
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Раннерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Виборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ольборг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Брондбю
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Орхус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сённерйюск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вайле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|2.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|2
|0
|0
|3.
|Раннерс
|Греве Матиас
|1
|0
|2
|4.
|Копенгаген
|Дикс Кевин
|1
|0
|1
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|2
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|2
|0
|4.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|2
|0
|5.
|Виборг
|Jeppe Groenning
|2
|0