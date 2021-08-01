Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Гент
2:2
Конец матча
Стадион: Геламко
Беерсхот-Вильрейк
1:0
19' ГолБруно Джанни
2:0
47' ГолТиссудали Тарик
2:1
73' ГолСаньянг Абдулия
2:2
77' ГолНубисси Мариус
80' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
31
Годо
Бруно
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасПолузащитник
-
27 Байо ВакунНападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
2 Берг ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Нападающий
-
-
55 Stipe Radic
-
-
Главный тренер: Мас Петер
Ход матча
19'
47'
73'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|1
|0.5
|2.
|Тиссудали Тарик
|1
|0.5
|3.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.5
|4.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|5.
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|6.
|Опери Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нубисси Мариус
|1
|0.5
|2.
|Саньянг Абдулия
|1
|0.5
|3.
|Хольцхаузер Рафаэль
|0
|0
|4.
|Исмаила Кулибали
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|2.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Смет Тибо
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +10 =4 -6Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель
Беерсхот-Вильрейк 2:0 Васланд-Беверен Дуйсбург 1:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ферль Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Дессель 2:5 Беерсхот-Вильрейк К. Контич 0:5 Беерсхот-Вильрейк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Васланд-Беверен 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен
Последние игры между собой
Гент: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Синт-Трейден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Серэн
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Эйпен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Гент
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Андерлехт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Синт-Трейден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Серэн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Синт-Трейден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Серэн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|2
|0
|0
|3.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|2.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|3.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|2
|0
|4.
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|2
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Авенатти Фелипе
|2
|0