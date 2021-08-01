Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
2:2
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
19' Гол
Бруно Джанни
2:0
47' Гол
Тиссудали Тарик
2:1
73' Гол
Саньянг Абдулия
2:2
77' Гол
Нубисси Мариус
80' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
90'+5
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
14
Кастро-Монтес
Алессио
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
13
Де
Сар
Жюльен
3
Опери
Кристофер
17
Юльсагер
Эндрю
19
Бруно
Джанни
34
Тиссудали
Тарик
31
Ванхамел
Майк
5
Дом
Джорен
4
Франс
Фредерик
6
Ван
ден
Бёйс
Дарио
29
Де
Смет
Тибо
28
Исмаила
Кулибали
2
Берг
Ян
99
Саньянг
Абдулия
8
Хольцхаузер
Рафаэль
10
Судзуки
Мусаси
7
Элеке
Блессинг
Гент
3-4-1-2
Беерсхот-Вильрейк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 1 0.5
2. Тиссудали Тарик 1 0.5
3. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.5
4. Нгадеу Майкл 0 0
5. Кастро-Монтес Алессио 0 0
6. Опери Кристофер 0 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нубисси Мариус 1 0.5
2. Саньянг Абдулия 1 0.5
3. Хольцхаузер Рафаэль 0 0
4. Исмаила Кулибали 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
2. Кастро-Монтес Алессио 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Де Смет Тибо 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 100% (1) 0 0 0 0 0
 Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент
Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа Стандард 2:1 Гент Остенде 1:4 Гент Гент 0:0 Андерлехт Гент 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:4 Брюгге
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель
Беерсхот-Вильрейк 2:0 Васланд-Беверен Дуйсбург 1:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ферль Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Дессель 2:5 Беерсхот-Вильрейк К. Контич 0:5 Беерсхот-Вильрейк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Васланд-Беверен 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен

Последние игры между собой

Гент: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Гент 3:0 Беерсхот-Вильрейк Кубок Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Синт-Трейден 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Брюгге 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Стандард 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Серэн 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Мехелен 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
11. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Эйпен 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Гент 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Зульте-Варегем 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Генк 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Андерлехт 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Беерсхот-Вильрейк 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Синт-Трейден 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Серэн 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мехелен 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Серкль Брюгге 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Стандард 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
9. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Генк 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Синт-Трейден 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Серэн 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 2 0 0
3. Мехелен Дрёйф Ферди 2 0 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0 0
5. АХ Лёвен Анри Тома 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
2. Зульте-Варегем Де Бок Лоренс 2 0
3. Мехелен Схоофс Роб 2 0
4. Мехелен Уолш Сэнди 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Авенатти Фелипе 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 