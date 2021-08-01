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Франция: Суперкубок 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
ПСЖ
0'
30' Желтая карточка
Керер Тило
31'
30
Леонардо
VI
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
24
Керер
Тило
3
Кимпембе
Преснел
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
15
Данилу
Перейра
36
Эбимбе
Эрик
29
Мюинга
Арно
9
Икарди
Мауро
23
Дракслер
Юлиан
Лилль
4-4-2
ПСЖ
4-3-3

Ход матча

30'
 
Керер Тило

Владение мячом

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль
Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли
ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Лилль: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСЖ 0:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:0 Лилль Кубок Лилль 0:0 ПСЖ Лига 1 Лилль 0:2 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    Керер на своей половине врезался в Бамба и получил жёлтую карточку.
  • 30'
    Мюинга на левом фланге поборолся с соперниками, но проникнуть в штрафную площадь не смог.
  • 29'
    Дракслер с тридцати трёх метров пробил в левый угол. Леонардо в прыжке отбил мяч к угловому флагу.
  • 28'
    Эбимбе справа навесил в центр штрафной площади, где Диалло не смог выиграть борьбу вверху.
  • 26'
    Парижане слева не смогли прорваться в штрафную площадь соперников.
  • 24'
    В середине тайма игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды. Жарко сегодня в Тель-Авиве.
  • 23'
    Джало исполнил неточный заброс вперёд. Мяч улетел за боковую линию и достался парижанам.
  • 22'
    Бамба по центру отправил к воротам Дэвида, но Кимпембе в подкате выбил мяч у нападающего "Лилля".
  • 20'
    Соперники пока не форсируют события. Стадион часто встречает свистом встречу Хакими с мячом.
  • 18'
    Стадион сегодня заполнен. Давно команды не играли при полном стадионе болельщиков.
  • Фол, нарушение
    17'
    Араужо в центре поля нарушил правила.
  • 16'
    "Лилль" перешёл на чужую половину поля, но удаляться от центрального круга не торопится.
  • Офсайд
    14'
    Хакими справа в штрафной площади получил мяч, но оказался Ашраф в офсайде.
  • 13'
    Хакими по правому флангу прошёл вперёд, но Мандава не пустил Ашрафа в штрафную площадь.
  • 12'
    Арбитр оказался на пути мяча, и возникли небольшие споры, какая из команд должна получить сферу.
  • 10'
    "Лилль" забрал мяч и комбинирует на своей половине поля.
  • Угловой
    8'
    Угловой удар исполнили игроки "Лилля". Перед воротами на газоне оказался Йилмаз, но арбитр показывает, что Навас сыграл в мяч.
  • Опасный момент
    7'
    Йилмаз со штрафного низом пробил рядом с правой штангой.
  • Фол, нарушение
    6'
    Хакими перед штрафной площадью сбил Йилмаза. Восемнадцать метров до ворот.
  • 5'
    Мюинга слева с дальней дистанции пробил выше ворот.
  • 4'
    Парижане отправились вперёд. Диалло на левом фланге у чужой штрафной площади потерял мяч.
  • 3'
    Йилмаз справа с линии штрафной площади с разворота попытался пробить по воротам, но на пути мяча оказался защитник "ПСЖ".
  • 2'
    "Лилль" играет в красной форме, "ПСЖ" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Блумфилде"!
  • Первый тайм
  • 31'
    Араужо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 35%, ПСЖ: 65%.
  • Желтая карточка
    30'
    Керер Тило получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    30'
    Керер Тило из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
  • Фол, нарушение
    30'
    Эбимбе Эрик нарушает правила. Андре Бенжамин пострадал
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Дракслер Юлиан нанес удар издали, а Лео отбил его обратно в игру!
  • 28'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Диалло Абду из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Эррера Андер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Дракслер Юлиан из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
  • 28'
    Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
  • 27'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Эбимбе Эрик из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 23'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 22'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 22'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Диалло Абду из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Опасность предотвращена - Кимпембе Преснел из команды ПСЖ вступил в отбор удачно
  • 21'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 20'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 20'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 19'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Мюинга Арно нарушает правила. Бамба Джонатан пострадал
  • 18'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 18'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Мюинга Арно из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Шека из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Эбимбе Эрик
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 16'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 26%, ПСЖ: 74%.
  • 15'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 15'
    Лилль контролирует мяч.
  • Офсайд
    15'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ в офсайде
  • 15'
    Эррера Андер из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 14'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 13'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 13'
    Опасность предотвращена - Мандава Рейнилду из команды Лилль вступил в отбор удачно
  • 12'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 11'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 11'
    Матч остановлен
  • 11'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 10'
    Мюинга Арно из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 10'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 8'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 8'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 8'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 7'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Опасность предотвращена - Навас Кейлор из команды ПСЖ вступил в отбор удачно
  • 7'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
  • 7'
    Плохо сыграл Навас Кейлор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    6'
    Шека из команды Лилль подал угловой справа.
  • 6'
    Навас Кейлор из команды ПСЖ сделал отличный сейв!
  • 6'
    Штрафной исполнил Йилмаз Бурак, после его удара Кейлор Навас сделал классный сейв. Угловой
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 31%, ПСЖ: 69%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Хакими Ашраф из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 5'
    Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 4'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 4'
    Мюинга Арно из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 3'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Диалло Абду нарушает правила. Араужо Луис пострадал
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    2'
    Мюинга Арно нарушает правила. Андре Бенжамин пострадал
  • 1'
    Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Фонте Жозе мяч отрикошетил от ворот
  • 1'
    Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лилль 0:0 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:0 ПСЖ

Исход игры
Лилль
9.9% (14)
Ничья
10.6% (15)
ПСЖ
79.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
73.19% (101)
Меньше
26.81% (37)
Обе команды забьют
Да
79.71% (110)
Нет
20.29% (28)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
51.1% (72)
0:1 ПСЖ
8.5% (12)
1:1 Ничья
8.5% (12)
1:3 ПСЖ
6.4% (9)
0:2 ПСЖ
5.7% (8)
2:1 Лилль
5% (7)
1:0 Лилль
3.5% (5)
1:4 ПСЖ
2.1% (3)
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