Франция: Суперкубок 2021-2022
30' Желтая карточкаКерер Тило
30
Леонардо
VI
11
Араужо
Луис
8
Шека
17
Йилмаз
Бурак
24
Керер
Тило
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
36
Эбимбе
Эрик
29
Мюинга
Арно
- Основной состав
-
30 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
34 Гомес АнхельНападающий
-
40 Jules Raux
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Нажера КенниНападающий
-
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
30'
Владение мячом
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли
Последние игры между собой
Лилль: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСЖ 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
Прогнозы на матч Лилль 0:0 ПСЖ
Исход игры
Лилль
9.9% (14)
Ничья
10.6% (15)
ПСЖ
79.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
73.19% (101)
Меньше
26.81% (37)
Обе команды забьют
Да
79.71% (110)
Нет
20.29% (28)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
51.1% (72)
0:1 ПСЖ
8.5% (12)
1:1 Ничья
8.5% (12)
1:3 ПСЖ
6.4% (9)
0:2 ПСЖ
5.7% (8)
2:1 Лилль
5% (7)
1:0 Лилль
3.5% (5)
1:4 ПСЖ
2.1% (3)
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