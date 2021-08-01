Парижане слева не смогли прорваться в штрафную площадь соперников.

Эбимбе справа навесил в центр штрафной площади, где Диалло не смог выиграть борьбу вверху.

Дракслер с тридцати трёх метров пробил в левый угол. Леонардо в прыжке отбил мяч к угловому флагу.

Мюинга на левом фланге поборолся с соперниками, но проникнуть в штрафную площадь не смог.

Керер на своей половине врезался в Бамба и получил жёлтую карточку.

24' В середине тайма игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды. Жарко сегодня в Тель-Авиве.

23' Джало исполнил неточный заброс вперёд. Мяч улетел за боковую линию и достался парижанам.

22' Бамба по центру отправил к воротам Дэвида, но Кимпембе в подкате выбил мяч у нападающего "Лилля".

20' Соперники пока не форсируют события. Стадион часто встречает свистом встречу Хакими с мячом.

18' Стадион сегодня заполнен. Давно команды не играли при полном стадионе болельщиков.

17' Араужо в центре поля нарушил правила.

16' "Лилль" перешёл на чужую половину поля, но удаляться от центрального круга не торопится.

14' Хакими справа в штрафной площади получил мяч, но оказался Ашраф в офсайде.

13' Хакими по правому флангу прошёл вперёд, но Мандава не пустил Ашрафа в штрафную площадь.

12' Арбитр оказался на пути мяча, и возникли небольшие споры, какая из команд должна получить сферу.

10' "Лилль" забрал мяч и комбинирует на своей половине поля.

8' Угловой удар исполнили игроки "Лилля". Перед воротами на газоне оказался Йилмаз, но арбитр показывает, что Навас сыграл в мяч.

7' Йилмаз со штрафного низом пробил рядом с правой штангой.

6' Хакими перед штрафной площадью сбил Йилмаза. Восемнадцать метров до ворот.

5' Мюинга слева с дальней дистанции пробил выше ворот.

4' Парижане отправились вперёд. Диалло на левом фланге у чужой штрафной площади потерял мяч.

3' Йилмаз справа с линии штрафной площади с разворота попытался пробить по воротам, но на пути мяча оказался защитник "ПСЖ".

2' "Лилль" играет в красной форме, "ПСЖ" - в белой.