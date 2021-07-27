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Франция: Суперкубок 2021-2022

2021-2022
Лилль
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль
Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли
ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Лилль: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСЖ 0:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:0 Лилль Кубок Лилль 0:0 ПСЖ Лига 1 Лилль 0:2 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2021, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 12
    Лилль 16.7% (2)
    X 16.7% (2)
    ПСЖ 66.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    ПСЖ
    4.67
    3.93
    1.97
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Лилль - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ

    Исход игры
    Лилль
    18.2% (2)
    Ничья
    18.2% (2)
    ПСЖ
    63.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.91% (10)
    Меньше
    9.09% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (11)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    54.5% (6)
    2:1 Лилль
    18.2% (2)
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