Франция: Суперкубок 2021-2022
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли
Последние игры между собой
Лилль: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСЖ 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1
Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
Исход игры
Лилль
18.2% (2)
Ничья
18.2% (2)
ПСЖ
63.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
90.91% (10)
Меньше
9.09% (1)
Обе команды забьют
Да
100% (11)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
54.5% (6)
2:1 Лилль
18.2% (2)
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