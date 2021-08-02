Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Сённерйюск
0:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 3020
Нордшелланн
0:1
45' ГолВилладсен Оливер
55' Желтая карточкаКорнвиг Эмиль
64' Желтая карточкаAdamo Nagalo
81' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
29
Экани
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимПолузащитник
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
0:1
55'
64'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экани Виктор
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вилладсен Оливер
|1
|0.33
|2.
|Антман Оливер
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|2.
|Гартенманн Стефан
|1
|0
|3.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ннамани Эмека
|2
|0
|2.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|3.
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|4.
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|5.
|Adamo Nagalo
|1
|0
|6.
|Саймон Адингра
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Нордшелланн
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг
Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс
Нордшелланн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Нордшелланн 0:0 Орхус Нордшелланн 1:2 Виборг Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн
Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Хорсенс Орхус 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Ольборг
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Нордшелланн: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Нордшелланн 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Нордшелланн 2:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|Нордшелланн
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Сённерйюск
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Силькеборг
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|9.
|Брондбю
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|Орхус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Вайле
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сённерйюск
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|Силькеборг
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|Нордшелланн
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Вайле
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Раннерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Виборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Нордшелланн
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ольборг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Брондбю
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Орхус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сённерйюск
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Вайле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|2.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|2
|0
|0
|3.
|Раннерс
|Греве Матиас
|1
|0
|2
|4.
|Копенгаген
|Дикс Кевин
|1
|0
|1
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Орхус
|Поульсен Николай
|2
|0
|3.
|Вайле
|Колингер Денис
|2
|0
|4.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|2
|0
|5.
|Виборг
|Jeppe Groenning
|2
|0