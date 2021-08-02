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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
0:1
Второй тайм: 82'

Стадион: Зрители: 3020
Нордшелланн
0'
0:1
45' Гол
Вилладсен Оливер
55' Желтая карточка
Корнвиг Эмиль
64' Желтая карточка
Adamo Nagalo
81' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
82'
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
8
Корнвиг
Эмиль
29
Экани
Виктор
24
Виндерслев
Расмус
22
Фредериксен
Эмиль
10
Anders
Jacobsen
II
21
Симонсен
Йеппе
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
14
Фрэнсис
Абу
8
Андерсен
Магнус
II
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
28
Lasso
Coulibaly
32
Andreas
Schjelderup
Сённерйюск
4-3-3
Нордшелланн
3-4-1-2

Ход матча

45'
0:1
Вилладсен Оливер
55'
Корнвиг Эмиль
 
64'
 
Adamo Nagalo
67'
Эскесен Юлиус
Фредериксен Эмиль
 
67'
Хассан Рилван
Корнвиг Эмиль
 
67'
Кристинссон Кристофер Инги
Симонсен Йеппе
 
76'
 
Садик Ибраим
Lasso Coulibaly
76'
 
Свенссон Даниэль
Фресе Мартин
76'
 
Саймон Адингра
Andreas Schjelderup
81'
 
Диоманде Мохаммед

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экани Виктор 1 0.33
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вилладсен Оливер 1 0.33
2. Антман Оливер 1 (1) 0.33

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Anders Jacobsen II 1 0
2. Гартенманн Стефан 1 0
3. Корнвиг Эмиль 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Ннамани Эмека 2 0
2. Тюкосен Мадс 1 0
3. Андерсен Магнус II 1 0
4. Andreas Schjelderup 1 0
5. Adamo Nagalo 1 0
6. Саймон Адингра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 0 0 0 0 100% (1)
 Нордшелланн 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг
Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс
Нордшелланн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Нордшелланн 0:0 Орхус Нордшелланн 1:2 Виборг Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн
Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Хорсенс Орхус 0:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Ольборг

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Нордшелланн: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании
Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Нордшелланн 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 2:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании Нордшелланн 2:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Митьюлланд 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Копенгаген 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Виборг 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Нордшелланн 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Сённерйюск 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Оденсе 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Силькеборг 3 0 3 0 0 - 0 3
9. Брондбю 3 0 3 0 4 - 4 3
10. Орхус 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Ольборг 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Вайле 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Силькеборг 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Нордшелланн 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Вайле 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Митьюлланд 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Ольборг 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Раннерс 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Виборг 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Нордшелланн 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Брондбю 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Орхус 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сённерйюск 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Вайле 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
2. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
3. Раннерс Греве Матиас 1 0 2
4. Копенгаген Дикс Кевин 1 0 1
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Брондбю Менса Кевин 2 0
2. Орхус Поульсен Николай 2 0
3. Вайле Колингер Денис 2 0
4. Копенгаген Хочолава Давид 2 0
5. Виборг Jeppe Groenning 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 82'
    Игрок команды Норшеланн исполняет передачу
  • 82'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 44%, Норшеланн: 56%.
  • 82'
    Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Отличные скиллы показывает Садик Ибраим, обводя своих соперников
  • 81'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Эскесен Юлиус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    81'
    Мохаммед Диоманд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    81'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Хассан Рилван.
  • 80'
    Сённерйюск начинает контратаку
  • 80'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 80'
    Андерс К. Якобсен бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
  • 80'
    Эскесен Юлиус из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
  • 80'
    Экани Виктор из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
  • 79'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 79'
    Эмиль Хольм не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Экани Виктор из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
  • 78'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Сённерйюск выполняет удар от ворот.
  • 78'
    Как он промахнулся? Андерсен Магнус II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 77'
    Садик Ибраим из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 77'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 44%, Норшеланн: 56%.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Сённерйюск
  • 76'
    Тактическая замена. Andreas Schjelderup уходит с поля и его заменяет Саймон Адингра
  • 76'
    Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Daniel Svensson
  • 76'
    Тактическая замена. Lasso Coulibaly уходит с поля и его заменяет Садик Ибраим
  • 76'
    Какой промах! Фресе Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 76'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    75'
    Adamo Nagalo возвращается на поле.
  • 75'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    74'
    Ох, нехорошо это выглядит. Adamo Nagalo получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    74'
    Adamo Nagalo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 74'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 74'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 74'
    Экани Виктор из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 74'
    Сённерйюск начинает контратаку
  • 73'
    Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Хансен Киан из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    73'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 73'
    Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 73'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 72'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Лоуренс Томас не дал случится голу! Фрэнсис Абу должен был забивать, но Лоуренс Томас сделал отличный сейв
  • 72'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Фрэнсис Абу и Андерсен Магнус II из команды Норшеланн.
  • 71'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 45%, Норшеланн: 55%.
  • 71'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 71'
    Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    71'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 70'
    Lasso Coulibaly нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 69'
    Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    68'
    Игрок команды Норшеланн совершает фол
  • 67'
    Сённерйюск выполняет удар от ворот.
  • 67'
    Тактическая замена. Симонсен Йеппе уходит с поля и его заменяет Кристинссон Кристофер Инги
  • 67'
    Тактическая замена. Корнвиг Эмиль уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
  • 67'
    Тактическая замена. Фредериксен Эмиль уходит с поля и его заменяет Эскесен Юлиус
  • Угловой
    66'
    Корнвиг Эмиль из команды Сённерйюск подал угловой справа.
  • 66'
    Корнвиг Эмиль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 66'
    Сённерйюск начинает контратаку
  • 66'
    Андерсен Магнус II ошибается в защите.
  • 65'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 45%, Норшеланн: 55%.
  • 65'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 65'
    Гартенманн Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    64'
    Adamo Nagalo получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    64'
    Adamo Nagalo из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Корнвиг Эмиль пострадал.
  • 64'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Удар от ворот произведет Сённерйюск
  • 63'
    Шанс! Фрэнсис Абу из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • 63'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    63'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 62'
    Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 62'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 62'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 46%, Норшеланн: 54%.
  • 60'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3020 болельщиков
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Фрэнсис Абу из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фредериксен Эмиль
  • 58'
    Сённерйюск выполняет удар от ворот.
  • 58'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Экани Виктор из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Lasso Coulibaly
  • 56'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 46%, Норшеланн: 54%.
  • Желтая карточка
    55'
    Корнвиг Эмиль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    55'
    Безумный фол. Корнвиг Эмиль грубо играет против соперника. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 55'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 55'
    Гартенманн Стефан делает длинную передачу вперед
  • 55'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 53'
    О, нет. Из многообещающей позиции Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 53'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Тюкосен Мадс делает длинную передачу вперед
  • 52'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Фредериксен Эмиль пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем
  • 51'
    Корнвиг Эмиль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
  • 50'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 46%, Норшеланн: 54%.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Lasso Coulibaly из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Экани Виктор
  • 49'
    Сённерйюск выполняет удар от ворот.
  • 49'
    Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Хенде Марк-Даль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    48'
    Виндерслев Расмус возвращается на поле.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Виндерслев Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    47'
    Виндерслев Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Нордшелланн
26.00
4.70
3.14
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