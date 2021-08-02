Второй тайм

82' Игрок команды Норшеланн исполняет передачу

82' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Отличные скиллы показывает Садик Ибраим , обводя своих соперников

81' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Эскесен Юлиус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Мохаммед Диоманд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Хассан Рилван

80' Норшеланн выполняет удар от ворот.

79' Норшеланн выполняет удар от ворот.

79' Эмиль Хольм не смог попасть в створ ударом издали

78' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

78' Как он промахнулся? Андерсен Магнус II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

77' Садик Ибраим из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

77' Удар от ворот произведет Сённерйюск

76' Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Daniel Svensson

76' Какой промах! Фресе Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

76' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Adamo Nagalo получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Adamo Nagalo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

74' Экани Виктор из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

73' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хансен Киан из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

73' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

72' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Лоуренс Томас не дал случится голу! Фрэнсис Абу должен был забивать, но Лоуренс Томас сделал отличный сейв

71' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

69' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Игрок команды Норшеланн совершает фол

67' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

66' Корнвиг Эмиль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

65' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

65' Гартенманн Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Adamo Nagalo получил желтую карточку от судьи

64' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Сённерйюск

63' Шанс! Фрэнсис Абу из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

63' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

63' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

62' Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

62' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

62' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Сегодняшная посещаемость составляет 3020 болельщиков

58' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

58' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

55' Корнвиг Эмиль получил желтую карточку от судьи

55' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

55' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

53' Фресе Мартин из команды Норшеланн находит одноклубника четким пасом пяткой.

53' О, нет. Из многообещающей позиции Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

53' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

52' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Фредериксен Эмиль пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

50' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

49' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

48' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

48' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Виндерслев Расмус получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Виндерслев Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля