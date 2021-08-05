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США: МЛС 2021

2021
Орландо Сити
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Интер Майами
0'
1:0
45' Гол
Карлос Антонио
56' Желтая карточка
Урсо Жуниор
60'
31
Стедждухар
Мейсон
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
21
Перея
Андрес
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
19
Мишель
Бенжи
32
Марсман
Ник
31
Леердам
Келвин
5
Фигаль
Хорхе
4
Макоун
Кристиан
3
Гиббс
Киран
13
Ульоа
Виктор
26
Грегоре
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
9
Игуаин
Гонсало
19
Робинсон
Робби
Орландо Сити
4-2-3-1
Интер Майами
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нани Луиш 8 (2) 0.47
2. Акинделе Тешо 3 0.18
3. Мишель Бенжи 3 0.18
4. Мюллер Крис 2 0.12
5. Ван дер Ватер Силвестр 2 0.12
6. Урсо Жуниор 2 0.12
7. Перея Андрес 2 0.12
8. Дайк Дэрил 2 0.12
9. Перейра Маурисио 1 0.06
10. Карлос Антонио 1 0.06
11. Смит Кайл 1 0.06
Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игуаин Гонсало 7 (2) 0.47
2. Робинсон Робби 2 0.13
3. Федерико Игуаин 1 0.07
4. Морган Льюис 1 0.07
5. Шеа Брек 1 0.07
6. Грегоре 0 0
7. Фигаль Хорхе 0 0
8. Чапман Джей 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Урсо Жуниор 4 0
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Мендес Джегсон 3 0
4. Мюллер Крис 3 0
5. Нани Луиш 2 0
6. Карлос Антонио 2 0
7. Моутинью Жоау 2 0
8. Смит Кайл 2 0
9. Шлегель Родриго 2 0
10. Янссон Робин 2 0
11. Перея Андрес 2 0
12. Акинделе Тешо 1 0
13. Мишель Бенжи 1 0
Интер Майами
# Игрок      
1. Грегоре 7 1
2. Пирес Леандро 8 0
3. Матуиди Блез 3 0
4. Фигаль Хорхе 3 0
5. Шоукросс Райан 1 1
6. Ульоа Виктор 2 0
7. Чапман Джей 2 0
8. Игуаин Гонсало 1 0
9. Федерико Игуаин 1 0
10. Леердам Келвин 1 0
11. Джонс Джовин 1 0
12. Макоун Кристиан 1 0
13. Карранса Хулиан 1 0
14. Робинсон Робби 1 0
15. Аскона Эдисон 1 0
16. Sami Guediri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 26.92% (7) 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 3.85% (1) 34.62% (9)
Интер Майами 8.33% (1) 0 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5) 25% (3)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити
Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру
Интер Майами Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами
Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Интер Майами Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Нэшвилл 3:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Цинциннати Торонто 2:1 Интер Майами Даллас 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Орландо Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Интер Майами: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Интер Майами 1:2 Орландо Сити МЛС Интер Майами 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Интер Майами МЛС Интер Майами 3:2 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 2:1 Интер Майами МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
3. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 16 8 3 5 30 - 16 27
5. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру 2:4 Заявка 17 6 6 5 19 - 20 24
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 17 2 9 6 18 - 23 15
10. Цинциннати 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 29 15
11. Торонто 0:3 Заявка 17 3 5 9 21 - 36 14
12. Чикаго Файр 0:0 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами 0:1 Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 17 3 9 5 17 - 21 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Остин 1:0 Заявка 16 4 4 8 11 - 16 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
5. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Коламбус Кру 2:4 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр 0:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто 0:3 Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами 0:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
7. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
8. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Орландо Сити 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
4. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
5. Коламбус Кру 2:4 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
8. Интер Майами 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 7 7
9. Торонто 0:3 Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
10. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Остин 1:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 4
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Карлос Антонио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Интер Майами
1.65
5.50
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орландо Сити 1:0 Интер Майами онлайн




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