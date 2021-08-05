США: МЛС 2021
Орландо Сити
1:1
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Интер Майами
1:0
45' ГолКарлос Антонио
56' Желтая карточкаУрсо Жуниор
1:1
66' ГолГиббс Киран
68' Желтая карточкаПисарро Родольфо
85' Желтая карточкаРосель Ориоль
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
21
Перея
Андрес
17
Нани
Луиш
19
Мишель
Бенжи
32
Марсман
Ник
13
Ульоа
Виктор
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
-
20 Шеа БрекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
45'
1:0
56'
66'
1:1
68'
77'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|8 (2)
|0.47
|2.
|Акинделе Тешо
|3
|0.18
|3.
|Мишель Бенжи
|3
|0.18
|4.
|Мюллер Крис
|2
|0.12
|5.
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.12
|6.
|Урсо Жуниор
|2
|0.12
|7.
|Перея Андрес
|2
|0.12
|8.
|Дайк Дэрил
|2
|0.12
|9.
|Перейра Маурисио
|1
|0.06
|10.
|Карлос Антонио
|1
|0.06
|11.
|Смит Кайл
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игуаин Гонсало
|7 (2)
|0.47
|2.
|Робинсон Робби
|2
|0.13
|3.
|Федерико Игуаин
|1
|0.07
|4.
|Морган Льюис
|1
|0.07
|5.
|Гиббс Киран
|1
|0.07
|6.
|Шеа Брек
|1
|0.07
|7.
|Грегоре
|0
|0
|8.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|9.
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|10.
|Чапман Джей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Урсо Жуниор
|4
|0
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Мендес Джегсон
|3
|0
|4.
|Мюллер Крис
|3
|0
|5.
|Нани Луиш
|2
|0
|6.
|Карлос Антонио
|2
|0
|7.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|8.
|Смит Кайл
|2
|0
|9.
|Шлегель Родриго
|2
|0
|10.
|Янссон Робин
|2
|0
|11.
|Перея Андрес
|2
|0
|12.
|Росель Ориоль
|1
|0
|13.
|Акинделе Тешо
|1
|0
|14.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грегоре
|7
|1
|2.
|Пирес Леандро
|8
|0
|3.
|Матуиди Блез
|3
|0
|4.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|5.
|Шоукросс Райан
|1
|1
|6.
|Ульоа Виктор
|2
|0
|7.
|Чапман Джей
|2
|0
|8.
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|9.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|10.
|Леердам Келвин
|1
|0
|11.
|Джонс Джовин
|1
|0
|12.
|Писарро Родольфо
|1
|0
|13.
|Макоун Кристиан
|1
|0
|14.
|Карранса Хулиан
|1
|0
|15.
|Робинсон Робби
|1
|0
|16.
|Аскона Эдисон
|1
|0
|17.
|Sami Guediri
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|3.7% (1)
|33.33% (9)
|Интер Майами
|7.69% (1)
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|46.15% (6)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити
Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру
Интер Майами Последние 20 матчей: +5 =3 -12Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами
Интер Майами 1:2 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Цинциннати 2:3 Интер Майами Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Интер Майами Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Нэшвилл 3:0 Интер Майами Интер Майами 2:1 Цинциннати Торонто 2:1 Интер Майами Даллас 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Орландо Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Интер Майами: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 22
|29
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 19
|33
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|25 - 13
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|27 - 27
|29
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 22
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 16
|22
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 25
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 27
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|19 - 23
|18
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 18
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|9.
|Даллас
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 17
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|5
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0