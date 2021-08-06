Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Митьюлланд
2:1
Второй тайм: 58'
Стадион: МСХ Арена
Вайле
19' Желтая карточкаСкооп Якоб
25' Желтая карточкаНиколаесен Расмус
1:0
35' ГолИсаксен Густав
37' Желтая карточкаМуколли Арбнор
41' Желтая карточкаЭзатолахи Саид
1:1
51' ГолКолингер Денис
2:1
58' ГолСвятченко Эрик
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
-
39 Торп ВикторНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йенсен ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
35'
37'
41'
51'
58'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|0.25
|2.
|Систо Пионе
|1
|0.25
|3.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.25
|4.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.25
|5.
|Исаксен Густав
|1
|0.25
|6.
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|7.
|Паулиньо VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.25
|2.
|Колингер Денис
|1
|0.25
|3.
|Фагир Вахид
|1
|0.25
|4.
|Скооп Якоб
|0
|0
|5.
|Ямга Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хег Даниэль
|1
|0
|2.
|Систо Пионе
|1
|0
|3.
|Николаесен Расмус
|1
|0
|4.
|Паулиньо VI
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Колингер Денис
|2
|0
|2.
|Эзатолахи Саид
|2
|0
|3.
|Скооп Якоб
|1
|0
|4.
|Муколли Арбнор
|1
|0
|5.
|Фагир Вахид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Вайле
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд
Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск
Вайле Последние 20 матчей: +5 =8 -7Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Вайле: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Раннерс
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Силькеборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Виборг
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|6.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Сённерйюск
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|8.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Брондбю
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|Орхус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Вайле
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|Митьюлланд
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Сённерйюск
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Копенгаген
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Вайле
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Митьюлланд
|2:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ольборг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Брондбю
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Орхус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сённерйюск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Вайле
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|1
|2.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|3.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|2
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Греве Матиас
|1
|0
|2
|5.
|Копенгаген
|Дикс Кевин
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|2
|0
|3.
|Орхус
|Поульсен Николай
|2
|0
|4.
|Вайле
|Колингер Денис
|2
|0
|5.
|Вайле
|Эзатолахи Саид
|2
|0