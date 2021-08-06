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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7682
Вайле
0'
19' Желтая карточка
Скооп Якоб
25' Желтая карточка
Николаесен Расмус
1:0
35' Гол
Исаксен Густав
37' Желтая карточка
Муколли Арбнор
41' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
1:1
51' Гол
Колингер Денис
2:1
57' Гол
Святченко Эрик
3:1
76' Гол
Дрейер Андерс
4:1
80' Гол
Мабиль Авер
81' Желтая карточка
Мабиль Авер
87' Желтая карточка
Колингер Денис
90'+4
1
Лоссль
Йонас
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
20
Николаесен
Расмус
6
Андерссон
Йоэль
37
Нвадике
Рафаэль
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
45
Исаксен
Густав
1
Брунст
Александер
77
Ямга
Кевин
22
Колингер
Денис
4
Опоку
Джером
3
Давидсен
Вильормур
6
Эзатолахи
Саид
20
Скооп
Якоб
10
Соуза
Аллан
II
11
Муколли
Арбнор
27
Эммануилидис
Димитриос
9
Фагир
Вахид
Митьюлланд
3-4-3
Вайле
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 2 0.5
2. Мабиль Авер 1 0.25
3. Святченко Эрик 1 0.25
4. Систо Пионе 1 0.25
5. Феррейра Эвандер 1 0.25
6. Брумадо Жуниор 1 0.25
7. Исаксен Густав 1 0.25
8. Андерссон Йоэль 0 0
9. Паулиньо VI 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эммануилидис Димитриос 1 0.25
2. Колингер Денис 1 0.25
3. Фагир Вахид 1 0.25
4. Скооп Якоб 0 0
5. Ямга Кевин 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Хег Даниэль 1 0
2. Систо Пионе 1 0
3. Мабиль Авер 1 0
4. Николаесен Расмус 1 0
5. Паулиньо VI 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Колингер Денис 3 0
2. Эзатолахи Саид 2 0
3. Скооп Якоб 1 0
4. Муколли Арбнор 1 0
5. Фагир Вахид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Вайле 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд
Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск
Вайле Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек
Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Вайле: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Митьюлланд 5:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 2:2 Вайле Товарищеские матчи Вайле 2:3 Митьюлланд САС Лигаен Митьюлланд 2:0 Вайле САС Лигаен Митьюлланд 1:1 Вайле САС Лигаен Митьюлланд 1:1 Вайле Товарищеские матчи Вайле 1:2 Митьюлланд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Раннерс 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Силькеборг 4 1 3 0 4 - 1 6
4. Копенгаген 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Виборг 4 1 1 2 4 - 8 4
6. Нордшелланн 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Сённерйюск 3 1 1 1 1 - 2 4
8. Оденсе 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Брондбю 3 0 3 0 4 - 4 3
10. Орхус 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Ольборг 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Вайле 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
2. Митьюлланд 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Сённерйюск 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Копенгаген 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Вайле 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Ольборг 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Виборг 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
5. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Брондбю 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Орхус 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сённерйюск 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Дрейер Андерс 2 0 3
2. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 1
3. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
4. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
5. Раннерс Греве Матиас 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вайле Колингер Денис 3 0
2. Брондбю Менса Кевин 2 0
3. Силькеборг Чалышир Андре 2 0
4. Орхус Поульсен Николай 2 0
5. Вайле Эзатолахи Саид 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Митьюлланд 4:1 Вайле онлайн




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