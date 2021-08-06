Второй тайм начался

Идет дождь, трудные условия для игроков.

Jerome Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Виктор Линд нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Николаесен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Raphael Nwadike наказан за толчок Фагир Вахид

44' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Вайле выполняет удар от ворот.

44' Как он промахнулся? Андерссон Йоэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' Вайле выполняет удар от ворот.

43' Raphael Nwadike не смог попасть в створ ударом издали

43' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Вайле выполняет удар от ворот.

42' Дрейер Андерс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Эзатолахи Саид получил желтую карточку от судьи

40' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Вайле

37' Муколли Арбнор получает желтую карточку за нырок

37' Муколли Арбнор упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

34' Вайле выполняет удар от ворот.

34' Плохо сыграл Брунст Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

33' Плохо сыграл Коолс Дион - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сильный дождь сегодня.

31' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Вайле выполняет удар от ворот.

30' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Raphael Nwadike из команды Митьюлланд делает пас партнеру.

29' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Вайле выполняет удар от ворот.

28' Феррейра Эвандер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Идет дождь, трудные условия для игроков.

26' Jerome Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Матч возобновлен

25' Глупую желтую получил Николаесен Расмус за то, что отбил ногой мяч после свистка

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дрейер Андерс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' ПЕРЕКЛАДИНА! Дрейер Андерс упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

22' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

21' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Скооп Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Давидсен Вильормур из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Эммануилидис Димитриос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Jerome Opoku делает длинную передачу вперед

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Вайле выполняет удар от ворот.

16' Какой промах! Николаесен Расмус имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

16' Дрейер Андерс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

14' Эзатолахи Саид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Вайле выполняет удар от ворот.

13' Как он промахнулся? Феррейра Эвандер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

13' Андерссон Йоэль имел все шансы забить, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв!

12' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Исаксен Густав должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Исаксен Густав рано отмечает, но гол будет отменен!

10' Александр Брюнст-Зеллнер не дал случится голу! Феррейра Эвандер должен был забивать, но Александр Брюнст-Зеллнер сделал отличный сейв

9' Jerome Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Муколли Арбнор из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

7' Эммануилидис Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ямга Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Вайле выполняет удар от ворот.

6' Коолс Дион из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Jerome Opoku выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Митьюлланд начинает с центра поля