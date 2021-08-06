Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Брюгге
1:0
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
Серкль Брюгге
13' Желтая карточкаВанхутт Шарль
20' Желтая карточкаЛопес Леонардо
22' Желтая карточкаУткус Эдгарас
1:0
35' ГолВормер Руд
45' Желтая карточкаМата Клинтон
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
29 Дост БасНападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
98 Cisse Sandra
-
72 Noah Mbamba
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Нападающий
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
13'
20'
22'
35'
1:0
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вормер Руд
|1
|0.33
|2.
|Соболь Эдуард
|1
|0.33
|3.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.33
|4.
|Дост Бас
|1 (1)
|0.33
|5.
|Ланг Ноа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деман Оливье
|2
|0.67
|2.
|Рубио Вальдо
|1
|0.33
|3.
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Perez3
|2
|0
|2.
|Вормер Руд
|1
|0
|3.
|Мата Клинтон
|1
|0
|4.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|5.
|Ланг Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|2.
|Деман Оливье
|2
|0
|3.
|Хотич Дино
|1
|0
|4.
|Лопес Леонардо
|1
|0
|5.
|Даланн Йеспер
|1
|0
|6.
|Ванхутт Шарль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Серкль Брюгге
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +9 =5 -6Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк
Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =4 -7Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге
Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Синт-Трейден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Кортрейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Синт-Трейден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Серкль Брюгге
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Серэн
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Эйпен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Гент
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Андерлехт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Антверпен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Синт-Трейден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Серэн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Серкль Брюгге
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Серкль Брюгге
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Синт-Трейден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Серэн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|2
|0
|0
|3.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|2.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|3.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|2
|0
|4.
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|2
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Авенатти Фелипе
|2
|0