Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
1:0
Перерыв

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
13' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
20' Желтая карточка
Лопес Леонардо
22' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
1:0
35' Гол
Вормер Руд
45' Желтая карточка
Мата Клинтон
22
Миньоле
Симон
15
Митрович
Матей
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
3
Баланта
Эдер
2
Соболь
Эдуард
90
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
1
Дидийон
Томас
6
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
8
Декостере
Роббе
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
19
Велковски
Димитар
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
23
Деман
Оливье
Брюгге
3-5-2
Серкль Брюгге
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вормер Руд 1 0.33
2. Соболь Эдуард 1 0.33
3. Кетеларе Шарль 1 0.33
4. Дост Бас 1 (1) 0.33
5. Ланг Ноа 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деман Оливье 2 0.67
2. Рубио Вальдо 1 0.33
3. Декостере Роббе 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Daniel Perez3 2 0
2. Вормер Руд 1 0
3. Мата Клинтон 1 0
4. Нсоки Стенли 1 0
5. Ланг Ноа 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Уткус Эдгарас 2 0
2. Деман Оливье 2 0
3. Хотич Дино 1 0
4. Лопес Леонардо 1 0
5. Даланн Йеспер 1 0
6. Ванхутт Шарль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Серкль Брюгге 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Брюгге 2:2 Эйпен Брюгге 3:0 Льерс Кемпензонен Брюгге 3:2 Генк
Брюгге 2:4 Утрехт Брюгге 2:1 АЕК Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 0:1 Кортрейк Брюгге 2:1 Локомотив Загреб Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:2 Генк Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Стандард 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Серкль Брюгге
Дюнкерк 1:1 Серкль Брюгге Остенде 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Гент 1:0 Серкль Брюгге Генк 2:0 Серкль Брюгге Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Синт-Трейден 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Кортрейк 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Шарлеруа 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Синт-Трейден 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Стандард 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Серкль Брюгге 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Серэн 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Мехелен 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
11. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Эйпен 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Гент 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Зульте-Варегем 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Генк 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Андерлехт 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Беерсхот-Вильрейк 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Антверпен 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Синт-Трейден 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Серэн 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Мехелен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Серкль Брюгге 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Беерсхот-Вильрейк 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Стандард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брюгге 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Унион Сент-Жиллуаз 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Серкль Брюгге 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Эйпен 1 0 1 0 2 - 2 1
9. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Генк 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Синт-Трейден 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Зульте-Варегем 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Серэн 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 2 0 0
3. Мехелен Дрёйф Ферди 2 0 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0 0
5. АХ Лёвен Анри Тома 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
2. Зульте-Варегем Де Бок Лоренс 2 0
3. Мехелен Схоофс Роб 2 0
4. Мехелен Уолш Сэнди 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Авенатти Фелипе 2 0
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Брюгге
Ничья
Серкль Брюгге
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5.90
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