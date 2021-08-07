Украина: Премьер-лига 2021-2022
Днепр-1
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Днепр-Арена
Мариуполь
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|2
|0.67
|2.
|Адамюк Владимир
|1
|0.33
|3.
|Пихалёнок Александр
|1
|0.33
|4.
|Чуже Марио
|0
|0
|5.
|Кравченко Никита
|0
|0
|6.
|Назаренко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|2
|0.67
|2.
|Топалов Дмитрий
|0
|0
|3.
|Микитишин Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Логинов Сергей
|1
|1
|2.
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|3.
|Когут Игорь
|1
|0
|4.
|Назаренко Александр
|1
|0
|5.
|Джурасек Невен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кащук Алексей
|1
|1
|2.
|Микицей Станислав
|1
|0
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|4.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|5.
|Микитишин Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Мариуполь
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +8 =5 -7Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря
Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =6 -11Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь
Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Мариуполь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Александрия
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Александрия
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|0
|2.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|2
|0
|0
|4.
|Черноморец Од
|Бугай Владислав
|2
|0
|0
|5.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|3.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|5.
|Десна
|Селин Евгений
|2
|0
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Мариуполь
Исход игры
Днепр-1
80.1% (113)
Ничья
10.6% (15)
Мариуполь
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
51.45% (71)
Меньше
48.55% (67)
Обе команды забьют
Да
60.14% (83)
Нет
39.86% (55)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
38.3% (54)
1:0 Днепр-1
27% (38)
1:1 Ничья
9.2% (13)
2:0 Днепр-1
7.1% (10)
3:1 Днепр-1
5% (7)
1:2 Мариуполь
4.3% (6)
0:1 Мариуполь
3.5% (5)
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