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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Днепр-1
2:1
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
1:0
14' Гол
Довбик Артём
2:0
30' Гол
Назаренко Александр
65' Желтая карточка
Драмбаев Aлександр
68' Желтая карточка
Мампаси Марк
76' Желтая карточка
Кравченко Никита
2:1
77' Гол
Вьюнник Богдан
82' Вторая желтая карточка
Драмбаев Aлександр
90'+5
44
Паст
Евгений
11
Кравченко
Никита
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
4
Дубинчак
Владислав
29
Назаренко
Александр
30
Джурасек
Невен
20
Ди
Франко
Франсиско
25
Чуже
Марио
76
Пихалёнок
Александр
7
Довбик
Артём
31
Кудрик
Олег
3
Микицей
Станислав
35
Мампаси
Марк
4
Чоботенко
Сергей
95
Стасюк
Пётр
91
Петерман
Никита
17
Горбунов
Сергей
Олегович
22
Плакса
Родион
33
Шостак
Денис
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Днепр-1
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 3 1
2. Назаренко Александр 1 0.33
3. Адамюк Владимир 1 0.33
4. Пихалёнок Александр 1 0.33
5. Чуже Марио 0 0
6. Кравченко Никита 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 2 0.67
2. Вьюнник Богдан 1 0.33
3. Топалов Дмитрий 0 0
4. Мампаси Марк 0 0
5. Микитишин Артур 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Логинов Сергей 1 1
2. Дубинчак Владислав 1 0
3. Кравченко Никита 1 0
4. Когут Игорь 1 0
5. Назаренко Александр 1 0
6. Джурасек Невен 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Кащук Алексей 1 1
2. Драмбаев Aлександр 1 1
3. Микицей Станислав 1 0
4. Мишнёв Дмитрий 1 0
5. Чоботенко Сергей 1 0
6. Мампаси Марк 1 0
7. Микитишин Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Мариуполь 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов Днепр-1 0:1 Заря
Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк
Мариуполь Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Мариуполь 1:2 Десна Львов 1:1 Мариуполь Мариуполь 4:1 Десна Динамо Киев 0:0 Мариуполь
Мариуполь 1:2 Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 4:3 Ингулец Мариуполь 0:0 Минай Мариуполь 1:4 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:1 Ворскла Мариуполь 2:2 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Александрия Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Динамо Киев Верес 1:0 Мариуполь Львов 1:3 Мариуполь Рух Львов 0:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Мариуполь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мариуполь 2:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 1:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Мариуполь Премьер-лига
Днепр-1 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Днепр-1 Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Заря Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
2. Заря Кочергин Владислав 3 0 0
3. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
4. Ворскла Степанюк Руслан 2 0 0
5. Черноморец Од Бугай Владислав 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 141
Днепр-1 80.1% (113)
X 10.6% (15)
Мариуполь 9.2% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Днепр-1 2:1 Мариуполь онлайн


Прогнозы на матч Днепр-1 2:1 Мариуполь

Исход игры
Днепр-1
80.1% (113)
Ничья
10.6% (15)
Мариуполь
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
51.45% (71)
Меньше
48.55% (67)
Обе команды забьют
Да
60.14% (83)
Нет
39.86% (55)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
38.3% (54)
1:0 Днепр-1
27% (38)
1:1 Ничья
9.2% (13)
2:0 Днепр-1
7.1% (10)
3:1 Днепр-1
5% (7)
1:2 Мариуполь
4.3% (6)
0:1 Мариуполь
3.5% (5)
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