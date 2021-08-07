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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Шахтёр Донецк
1:2
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
0:1
6' Гол
Третьяков Максим
1:1
15' Гол
Корниенко Виктор
1:2
21' Гол
Ковалец Кирилл
80' Желтая карточка
Антонио Маркос
90' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
90'+6
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
3
Витао
22
Матвиенко
Николай
44
Корниенко
Виктор
7
Майкон
Барберан
6
Степаненко
Тарас
11
Марлос
Ромеро
21
Патрик
Алан
20
Мудрик
Михаил
9
Дентиньо
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
23
Одарюк
Владимир
30
Копына
Юрий
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
9
Спинелли
Клаудио
Шахтёр Донецк
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 2 0.67
2. Патрик Алан 1 0.33
3. Дентиньо 1 0.33
4. Корниенко Виктор 1 0.33
5. Педриньо II 1 0.33
6. Степаненко Тарас 0 0
7. Исмаили Гонсалвес 0 0
8. Марлос Ромеро 0 0
9. Додо Домилсон 0 0
10. Манор Соломон 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковалец Кирилл 1 0.33
2. Третьяков Максим 1 0.33
3. Калюжный Иван 1 0.33
4. Цуриков Андрей 0 0
5. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тете 2 0
2. Антонио Маркос 1 0
3. Корниенко Виктор 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Бабогло Владислав 2 0
2. Рыбалка Сергей 1 0
3. Третьяков Максим 1 0
4. Одарюк Владимир 1 0
5. Шастал Дмитрий 1 0
6. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Александрия 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец
Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк
Александрия Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка
Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Премьер-лига
Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Заря Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
2. Заря Кочергин Владислав 3 0 0
3. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
4. Ворскла Степанюк Руслан 2 0 0
5. Черноморец Од Бугай Владислав 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Ковалец Кирилл бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Корниенко Виктор бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Третьяков Максим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 142
Шахтёр Донецк 99.3% (141)
X 0% (0)
Александрия 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 1:2 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:2 Александрия

Исход игры
Шахтёр Донецк
99.3% (141)
Ничья
0% (0)
Александрия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
30.94% (43)
Нет
69.06% (96)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
50% (71)
2:1 Шахтёр Донецк
18.3% (26)
3:1 Шахтёр Донецк
10.6% (15)
3:0 Шахтёр Донецк
10.6% (15)
1:0 Шахтёр Донецк
4.2% (6)
4:0 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
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