Украина: Премьер-лига 2021-2022
Шахтёр Донецк
1:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Александрия
0:1
6' ГолТретьяков Максим
1:1
15' ГолКорниенко Виктор
1:2
21' ГолКовалец Кирилл
80' Желтая карточкаАнтонио Маркос
90' Желтая карточкаРыбалка Сергей
3
Витао
21
Патрик
Алан
9
Дентиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
6'
15'
21'
1:2
66'
80'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|2
|0.67
|2.
|Патрик Алан
|1
|0.33
|3.
|Дентиньо
|1
|0.33
|4.
|Корниенко Виктор
|1
|0.33
|5.
|Педриньо II
|1
|0.33
|6.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|7.
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|8.
|Марлос Ромеро
|0
|0
|9.
|Додо Домилсон
|0
|0
|10.
|Манор Соломон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковалец Кирилл
|1
|0.33
|2.
|Третьяков Максим
|1
|0.33
|3.
|Калюжный Иван
|1
|0.33
|4.
|Цуриков Андрей
|0
|0
|5.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тете
|2
|0
|2.
|Антонио Маркос
|1
|0
|3.
|Корниенко Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|2.
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|3.
|Третьяков Максим
|1
|0
|4.
|Одарюк Владимир
|1
|0
|5.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|6.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Александрия
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =0 -7Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец
Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Львов 3:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Рома Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рома 3:0 Шахтёр Донецк Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк
Александрия Последние 20 матчей: +7 =2 -11Минай 1:0 Александрия Заря 0:1 Александрия Заря 2:1 Александрия Александрия 0:2 Колос Ковалёвка
Рух Львов 2:1 Александрия Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Александрия 1:1 Заря Львов 3:1 Александрия Десна 4:1 Александрия Александрия 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:0 Александрия Александрия 2:0 Олимпик Донецк Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|3
|0
|1
|2.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|0
|3.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|2
|0
|0
|5.
|Черноморец Од
|Бугай Владислав
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|3.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|5.
|Мариуполь
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:2 Александрия
Исход игры
Шахтёр Донецк
99.3% (141)
Ничья
0% (0)
Александрия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (61)
Меньше
56.12% (78)
Обе команды забьют
Да
30.94% (43)
Нет
69.06% (96)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
50% (71)
2:1 Шахтёр Донецк
18.3% (26)
3:1 Шахтёр Донецк
10.6% (15)
3:0 Шахтёр Донецк
10.6% (15)
1:0 Шахтёр Донецк
4.2% (6)
4:0 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
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