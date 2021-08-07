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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рух Львов
2:1
Конец матча

Стадион:
Верес
0'
1:0
6' Гол
Борячук Андрей
2:0
10' Гол
Климчук Юрий
36' Желтая карточка
Пасич Геннадий
2:1
40' Гол
Шестаков Михаил
45' Желтая карточка
Махнев Дмитрий
85' Желтая карточка
Белый Максим
90' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
90' Желтая карточка
Федорчук Валерий
90'+6
79
Панькив
Юрий
2
Гагун
Роман
25
Белый
Максим
29
Дидик
Роман
17
Мысык
Марьян
15
Мартынюк
Ярослав
23
Бойчук
Богдан
11
Ореховский
Павел
5
Федорчук
Валерий
7
Климчук
Юрий
45
Борячук
Андрей
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
14
Махнев
Дмитрий
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
48
Клёц
Дмитрий
88
Гегедош
Роберт
17
Пасич
Геннадий
9
Шестаков
Михаил
Рух Львов
Верес

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борячук Андрей 1 0.33
2. Кузык Орест 1 0.33
3. Климчук Юрий 1 0.33
4. Федорчук Валерий 0 0
5. Мысык Марьян 0 0
6. Бойчук Богдан 0 0
Верес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шестаков Михаил 1 0.33
2. Кучеров Валерий 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Белый Максим 2 0
2. Мартынюк Ярослав 2 0
3. Федорчук Валерий 1 0
4. Кондраков Даниил 1 0
5. Дидик Роман 1 0
Верес
# Игрок      
1. Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Полулях Никита 1 0
3. Кучеров Валерий 1 0
4. Клёц Дмитрий 1 0
5. Пасич Геннадий 1 0
6. Махнев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0 0
 Верес 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк
Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец
Верес Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск
Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес Верес 2:0 Полесье Верес 1:2 Заря Верес 1:0 Мариуполь
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Металлист-1925 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Александрия 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
4. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Днепр-1 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Заря Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Мариуполь 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Верес Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Ворскла Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Верес Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Днепр-1 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Александрия 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мариуполь 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
2. Днепр-1 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4. Шахтёр Донецк 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мариуполь 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Металлист-1925 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заря Кочергин Владислав 3 0 0
2. Десна Калитвинцев Владислав 2 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 2 0 0
4. Черноморец Од Бугай Владислав 2 0 0
5. Днепр-1 Довбик Артём 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Десна Селин Евгений 2 0
Весь список
Прогнозы 143
Рух Львов 60.1% (86)
X 34.3% (49)
Верес 5.6% (8)
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Где смотреть матч Рух Львов 2:1 Верес онлайн


Прогнозы на матч Рух Львов 2:1 Верес

Исход игры
Рух Львов
60.1% (86)
Ничья
34.3% (49)
Верес
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
20.71% (29)
Меньше
79.29% (111)
Обе команды забьют
Да
50.71% (71)
Нет
49.29% (69)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
37.8% (54)
1:1 Ничья
30.1% (43)
2:1 Рух Львов
16.1% (23)
0:0 Ничья
4.2% (6)
2:0 Рух Львов
2.8% (4)
1:2 Верес
2.8% (4)
0:1 Верес
2.1% (3)
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