Украина: Премьер-лига 2021-2022
Рух Львов
2:1
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Верес
1:0
6' ГолБорячук Андрей
2:0
10' ГолКлимчук Юрий
36' Желтая карточкаПасич Геннадий
2:1
40' ГолШестаков Михаил
45' Желтая карточкаМахнев Дмитрий
85' Желтая карточкаБелый Максим
90' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
90' Желтая карточкаФедорчук Валерий
79
Панькив
Юрий
25
Белый
Максим
29
Дидик
Роман
17
Мысык
Марьян
47
Когут
Богдан
48
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вирт Юрий
Ход матча
6'
1:0
10'
2:0
36'
40'
45'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борячук Андрей
|1
|0.33
|2.
|Кузык Орест
|1
|0.33
|3.
|Климчук Юрий
|1
|0.33
|4.
|Федорчук Валерий
|0
|0
|5.
|Мысык Марьян
|0
|0
|6.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шестаков Михаил
|1
|0.33
|2.
|Кучеров Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белый Максим
|2
|0
|2.
|Мартынюк Ярослав
|2
|0
|3.
|Федорчук Валерий
|1
|0
|4.
|Кондраков Даниил
|1
|0
|5.
|Дидик Роман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Полулях Никита
|1
|0
|3.
|Кучеров Валерий
|1
|0
|4.
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|5.
|Пасич Геннадий
|1
|0
|6.
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Верес
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк
Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла Рух Львов 4:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:1 Рух Львов Александрия 0:0 Рух Львов Рух Львов 0:0 Мариуполь Рух Львов 2:2 Ингулец
Верес Последние 20 матчей: +13 =3 -4Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес Верес 5:1 Авангард Краматорск
Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес Верес 2:0 Полесье Верес 1:2 Заря Верес 1:0 Мариуполь
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Александрия
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Заря
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Ворскла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Верес
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Александрия
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|2.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|0
|2.
|Десна
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|2
|0
|0
|4.
|Черноморец Од
|Бугай Владислав
|2
|0
|0
|5.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|3.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|5.
|Десна
|Селин Евгений
|2
|0
Прогнозы на матч Рух Львов 2:1 Верес
Исход игры
Рух Львов
60.1% (86)
Ничья
34.3% (49)
Верес
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
20.71% (29)
Меньше
79.29% (111)
Обе команды забьют
Да
50.71% (71)
Нет
49.29% (69)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
37.8% (54)
1:1 Ничья
30.1% (43)
2:1 Рух Львов
16.1% (23)
0:0 Ничья
4.2% (6)
2:0 Рух Львов
2.8% (4)
1:2 Верес
2.8% (4)
0:1 Верес
2.1% (3)
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