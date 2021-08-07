Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:3
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
Унион Сент-Жиллуаз
0:1
14' ГолDeniz Undav
43' Желтая карточкаТеума Тедди
48' Желтая карточкаНубисси Мариус
0:2
50' ГолDeniz Undav
0:3
54' ГолLoic Lapoussin
84' Желтая карточкаIsmael Kandouss
89' Желтая карточкаМарк Дамьен
90' Желтая карточкаБерг Ян
29
Де
Смет
Тибо
2
Берг
Ян
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
20
Senne
Lynen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Берг ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Мас Петер
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Senne LynenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
Ход матча
14'
0:1
43'
48'
50'
0:2
54'
0:3
84'
89'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нубисси Мариус
|1
|0.33
|2.
|Саньянг Абдулия
|1
|0.33
|3.
|Хольцхаузер Рафаэль
|0
|0
|4.
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Deniz Undav
|4
|1.33
|2.
|Loic Lapoussin
|1
|0.33
|3.
|Амани Жан
|1
|0.33
|4.
|Ванзейр Данте
|0
|0
|5.
|Багер Йонас
|0
|0
|6.
|Senne Lynen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|2.
|Берг Ян
|1
|0
|3.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|2.
|Марк Дамьен
|1
|0
|3.
|Франсуа Гийом
|1
|0
|4.
|Теума Тедди
|1
|0
|5.
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|6.
|Loic Lapoussin
|1
|0
|7.
|Ismael Kandouss
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт
Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:0 Васланд-Беверен Дуйсбург 1:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ферль Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Дессель 2:5 Беерсхот-Вильрейк К. Контич 0:5 Беерсхот-Вильрейк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Васланд-Беверен 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +15 =3 -2Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе
Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серэн Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серэн 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Брюгге-2 Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Льерс Кемпензонен
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Беерсхот-Вильрейк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 1:0 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 3:0 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Синт-Трейден
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Мехелен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Серэн
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|Эйпен
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Гент
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Андерлехт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Антверпен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Синт-Трейден
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Мехелен
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Серэн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эйпен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Зульте-Варегем
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Эйпен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Зульте-Варегем
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Синт-Трейден
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Мехелен
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Серэн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Рубио Вальдо
|2
|0
|0
|4.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|3.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|2
|0
|4.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|2
|0
|5.
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|2
|0