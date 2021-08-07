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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:3
Конец матча

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
14' Гол
Deniz Undav
43' Желтая карточка
Теума Тедди
48' Желтая карточка
Нубисси Мариус
0:2
50' Гол
Deniz Undav
0:3
54' Гол
Loic Lapoussin
84' Желтая карточка
Ismael Kandouss
89' Желтая карточка
Марк Дамьен
90' Желтая карточка
Берг Ян
90'+12
31
Ванхамел
Майк
5
Дом
Джорен
4
Франс
Фредерик
6
Ван
ден
Бёйс
Дарио
29
Де
Смет
Тибо
28
Исмаила
Кулибали
21
Abraham
Okyere
99
Саньянг
Абдулия
8
Хольцхаузер
Рафаэль
2
Берг
Ян
10
Судзуки
Мусаси
49
Морис
Антони
44
Siebe
van
der
Heyden
59
Ismael
Kandouss
4
Багер
Йонас
94
Loic
Lapoussin
17
Теума
Тедди
6
Casper
Nielsen2
20
Senne
Lynen
19
Франсуа
Гийом
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Беерсхот-Вильрейк
4-2-3-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нубисси Мариус 1 0.33
2. Саньянг Абдулия 1 0.33
3. Хольцхаузер Рафаэль 0 0
4. Исмаила Кулибали 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Deniz Undav 4 1.33
2. Loic Lapoussin 1 0.33
3. Амани Жан 1 0.33
4. Ванзейр Данте 0 0
5. Багер Йонас 0 0
6. Senne Lynen 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Де Смет Тибо 2 0
2. Берг Ян 1 0
3. Нубисси Мариус 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок      
1. Авенатти Фелипе 2 0
2. Марк Дамьен 1 0
3. Франсуа Гийом 1 0
4. Теума Тедди 1 0
5. Siebe van der Heyden 1 0
6. Loic Lapoussin 1 0
7. Ismael Kandouss 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Унион Сент-Жиллуаз 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт
Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:0 Васланд-Беверен Дуйсбург 1:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ферль Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Дессель 2:5 Беерсхот-Вильрейк К. Контич 0:5 Беерсхот-Вильрейк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Васланд-Беверен 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе
Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серэн Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серэн 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Брюгге-2 Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Льерс Кемпензонен

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 1:0 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б
Беерсхот-Вильрейк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 1:0 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 3:0 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 2 6
3. Серкль Брюгге 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Синт-Трейден 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Брюгге 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Шарлеруа 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Стандард 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Мехелен 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Серэн 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
11. Эйпен 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Зульте-Варегем 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
13. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Гент 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Генк 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Андерлехт 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Антверпен 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Синт-Трейден 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Мехелен 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Кортрейк 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серэн 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
8. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эйпен 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Зульте-Варегем 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Стандард 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Эйпен 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Зульте-Варегем 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Генк 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Синт-Трейден 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Мехелен 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Серэн 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 0
2. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
3. Серкль Брюгге Рубио Вальдо 2 0 0
4. Мехелен Дрёйф Ферди 2 0 0
5. Серкль Брюгге Деман Оливье 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0
2. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
3. Зульте-Варегем Де Бок Лоренс 2 0
4. Мехелен Схоофс Роб 2 0
5. Мехелен Уолш Сэнди 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Deniz Undav бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз онлайн




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