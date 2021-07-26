Россия: Премьер-лига 2021-2022
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|3
|1.5
|2.
|Азмун Сердар
|2 (1)
|1
|3.
|Сутормин Алексей
|1 (1)
|0.5
|4.
|Вендел Маркус
|1
|0.5
|5.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|6.
|Кузяев Далер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Вильена Тонни
|2
|1
|2.
|Кордоба Джон
|1 (1)
|0.5
|3.
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|2.
|Ловрен Деян
|1
|0
|3.
|Кузяев Далер
|1
|0
|4.
|Круговой Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Черников Александр
|2
|0
|2.
|Петров Сергей
|1
|0
|3.
|Кабелла Реми
|1
|0
|4.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|5.
|Кордоба Джон
|1
|0
|6.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =5 -2Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит
Краснодар Последние 20 матчей: +4 =4 -12Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси
Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб
Последние игры между собой
Зенит: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Краснодар 2:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Краснодар Премьер-лига Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|3
|0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|4.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
|5.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
|5.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Краснодар
Исход игры
Зенит
83% (44)
Ничья
15.1% (8)
Краснодар
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (35)
Меньше
31.37% (16)
Обе команды забьют
Да
76.47% (39)
Нет
23.53% (12)
Популярный счёт
2:1 Зенит
39.6% (21)
3:1 Зенит
17% (9)
2:0 Зенит
13.2% (7)
1:1 Ничья
9.4% (5)
1:0 Зенит
5.7% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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