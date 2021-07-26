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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 3 1.5
2. Азмун Сердар 2 (1) 1
3. Сутормин Алексей 1 (1) 0.5
4. Вендел Маркус 1 0.5
5. Ракицкий Ярослав 0 0
6. Кузяев Далер 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Вильена Тонни 2 1
2. Кордоба Джон 1 (1) 0.5
3. Кабелла Реми 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 1 0
2. Ловрен Деян 1 0
3. Кузяев Далер 1 0
4. Круговой Данил 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Черников Александр 2 0
2. Петров Сергей 1 0
3. Кабелла Реми 1 0
4. Де Вильена Тонни 1 0
5. Кордоба Джон 1 0
6. Сперцян Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Краснодар 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит
Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит
Краснодар Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси
Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит Арсенал Тула 1:0 Краснодар Краснодар 0:5 Ахмат Краснодар 2:3 Динамо Москва Тамбов 0:4 Краснодар Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб

Последние игры между собой

Зенит: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 2:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Краснодар Премьер-лига Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Сочи Попов Ивелин 2 0
5. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Зенит 83% (44)
    X 15.1% (8)
    Краснодар 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Краснодар
    1.52
    5.10
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Зенит - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч Зенит - Краснодар

    Исход игры
    Зенит
    83% (44)
    Ничья
    15.1% (8)
    Краснодар
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.63% (35)
    Меньше
    31.37% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (39)
    Нет
    23.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    39.6% (21)
    3:1 Зенит
    17% (9)
    2:0 Зенит
    13.2% (7)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
    1:0 Зенит
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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