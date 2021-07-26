Россия: Премьер-лига 2021-2022
Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
Нижний Новгород
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|1
|0.5
|2.
|Горбунов Игорь
|1
|0.5
|3.
|Гоцук Кирилл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мозес Виктор
|1
|0
|2.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|3.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|4.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|5.
|Рассказов Николай
|1
|0
|6.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|1
|0
|2.
|Каккоев Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва
Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =4 -6Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин
Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|5.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Нижний Новгород
Исход игры
Спартак Москва
93.7% (148)
Ничья
3.2% (5)
Нижний Новгород
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.87% (53)
Меньше
65.13% (99)
Обе команды забьют
Да
27.63% (42)
Нет
72.37% (110)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
46.2% (73)
2:1 Спартак Москва
18.4% (29)
1:0 Спартак Москва
11.4% (18)
3:0 Спартак Москва
10.1% (16)
3:1 Спартак Москва
4.4% (7)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:1 Нижний Новгород
1.3% (2)
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