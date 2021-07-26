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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.5
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 1 0.5
2. Горбунов Игорь 1 0.5
3. Гоцук Кирилл 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Мозес Виктор 1 0
2. Мирзов Резиуан 1 0
3. Бакаев Зелимхан 1 0
4. Жиго Самуэль 1 0
5. Рассказов Николай 1 0
6. Соболев Александр Сергеевич 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 1 0
2. Каккоев Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 0 0 0 0 100% (1) 0
 Нижний Новгород 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва
Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин
Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Сочи Попов Ивелин 2 0
5. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2021, осталось 2 дня 15 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Спартак Москва 98% (48)
    X 0% (0)
    Нижний Новгород 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.38
    5.54
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Спартак Москва - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Спартак Москва - Нижний Новгород

    Исход игры
    Спартак Москва
    98% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Нижний Новгород
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.66% (13)
    Меньше
    72.34% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    14.89% (7)
    Нет
    85.11% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    51% (25)
    1:0 Спартак Москва
    16.3% (8)
    3:0 Спартак Москва
    12.2% (6)
    2:1 Спартак Москва
    10.2% (5)
    3:1 Спартак Москва
    4.1% (2)
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