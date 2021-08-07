Словакия: Суперлига 2021-2022
39' Желтая карточкаНеофитидис Георгиос
1:0
50' ГолТруса Матей
1:1
53' ГолЕм Рэбен
1:2
81' ГолПиринен Юха
38
Котула
Юрай
26
Войтко
Матуш
10
Жофчак
Игор
16
Бегала
Матуш
13
Wisdom
Kanu
29
Труса
Матей
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
71
Тучны
Адам
16
Кадак
Якуб
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
13 Wisdom KanuПолузащитник
-
29 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
- Полузащитник
-
71 Тучны АдамПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гажи АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Matous Babka
-
-
-
Главный тренер: Juraj Ancic
Ход матча
46'
50'
1:0
53'
1:1
81'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жофчак Игор
|1
|0.33
|2.
|Бегала Матуш
|1
|0.33
|3.
|Wisdom Kanu
|1
|0.33
|4.
|Вашко Филип
|1
|0.33
|5.
|Труса Матей
|1
|0.33
|6.
|Магда Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадак Якуб
|2
|0.67
|2.
|Пиринен Юха
|1
|0.33
|3.
|Крижан Рихард
|1
|0.33
|4.
|Ем Рэбен
|1
|0.33
|5.
|Тучны Адам
|1
|0.33
|6.
|Зубайру Абдул
|0
|0
|7.
|Гажи Адам
|0
|0
|8.
|Samuel Lavrincik
|0
|0
|9.
|Rahim Ibrahim
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бегала Матуш
|2
|0
|2.
|Магда Даниэль
|1
|0
|3.
|Квоцера Милан
|1
|0
|4.
|Wisdom Kanu
|1
|0
|5.
|Неофитидис Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samuel Lavrincik
|1
|1
|2.
|Азанго Филип
|1
|0
|3.
|Ем Рэбен
|1
|0
|4.
|Rahim Ibrahim
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Земплин
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Тренчин
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +6 =8 -6Погронье 2:0 Земплин Земплин 4:1 ДАК Нитра 0:4 Земплин Земплин 2:2 Середь
Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин
Тренчин Последние 20 матчей: +7 =2 -11Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Слован Братислава 2:1 Тренчин
Тренчин 1:1 ДАК Жилина 5:3 Тренчин Тренчин 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Тренчин ДАК 2:0 Тренчин Кошице-2 3:0 Тренчин Тренчин 2:3 Жилина Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Злате Моравце 1:0 Тренчин Тренчин 2:6 Слован Братислава Тренчин 2:0 Спартак Трнава Погронье 0:1 Тренчин Сеница 2:3 Тренчин Тренчин 3:3 ДАК Нитра 1:2 Тренчин
Последние игры между собой
Земплин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Тренчин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Жилина
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Тренчин
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Сеница
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Спартак Трнава
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Погронье
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Земплин
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|ДАК
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Злате Моравце
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Середь
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Липтовски-Микулаш
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Погронье
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Сеница
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Злате Моравце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Сеница
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|8.
|Погронье
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|2
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|2
|0
|0
|3.
|ДАК
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|0
|4.
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|0
|5.
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|1
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|2
|0
|4.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|2
|0
|5.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|2
|0