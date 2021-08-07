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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Земплин
1:2
Конец матча

Стадион:
Тренчин
0'
39' Желтая карточка
Неофитидис Георгиос
1:0
50' Гол
Труса Матей
1:1
53' Гол
Ем Рэбен
1:2
81' Гол
Пиринен Юха
90'+4
1
Сараз
Беньямин
38
Котула
Юрай
6
Alfonso
Artabe
19
Michael
Ranko
26
Войтко
Матуш
28
Неофитидис
Георгиос
10
Жофчак
Игор
7
Takuto
Oshima
16
Бегала
Матуш
13
Wisdom
Kanu
29
Труса
Матей
34
Фриштак
Томаш
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
66
Пиринен
Юха
13
Маду
Кингсли
18
Samuel
Lavrincik
71
Тучны
Адам
16
Кадак
Якуб
10
Зубайру
Абдул
11
Азанго
Филип
9
Икоба
Эдуви
Земплин
4-1-4-1
Тренчин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жофчак Игор 1 0.33
2. Бегала Матуш 1 0.33
3. Wisdom Kanu 1 0.33
4. Вашко Филип 1 0.33
5. Труса Матей 1 0.33
6. Магда Даниэль 0 0
Тренчин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадак Якуб 2 0.67
2. Пиринен Юха 1 0.33
3. Крижан Рихард 1 0.33
4. Ем Рэбен 1 0.33
5. Тучны Адам 1 0.33
6. Зубайру Абдул 0 0
7. Гажи Адам 0 0
8. Samuel Lavrincik 0 0
9. Rahim Ibrahim 0 0

Карточки

Земплин
# Игрок      
1. Бегала Матуш 2 0
2. Магда Даниэль 1 0
3. Квоцера Милан 1 0
4. Wisdom Kanu 1 0
5. Неофитидис Георгиос 1 0
Тренчин
# Игрок      
1. Samuel Lavrincik 1 1
2. Азанго Филип 1 0
3. Ем Рэбен 1 0
4. Rahim Ibrahim 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Земплин 0 0 60% (3) 20% (1) 0 20% (1)
 Тренчин 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Погронье 2:0 Земплин Земплин 4:1 ДАК Нитра 0:4 Земплин Земплин 2:2 Середь
Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин
Тренчин Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Слован Братислава 2:0 Тренчин Тренчин 4:0 Злате Моравце Злате Моравце 2:0 Тренчин Слован Братислава 2:1 Тренчин
Тренчин 1:1 ДАК Жилина 5:3 Тренчин Тренчин 3:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Тренчин ДАК 2:0 Тренчин Кошице-2 3:0 Тренчин Тренчин 2:3 Жилина Спартак Трнава 0:1 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Злате Моравце 1:0 Тренчин Тренчин 2:6 Слован Братислава Тренчин 2:0 Спартак Трнава Погронье 0:1 Тренчин Сеница 2:3 Тренчин Тренчин 3:3 ДАК Нитра 1:2 Тренчин

Последние игры между собой

Земплин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Тренчин: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Тренчин 2:2 Земплин Суперлига Земплин 1:1 Тренчин Суперлига Тренчин 8:1 Земплин Суперлига Земплин 2:1 Тренчин Суперлига
Земплин 4:2 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Земплин Суперлига Земплин 1:1 Тренчин Суперлига Тренчин 1:2 Земплин Суперлига Тренчин 4:1 Земплин Суперлига Земплин 2:1 Тренчин Суперлига Земплин 1:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:0 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Тренчин Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Жилина 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Тренчин 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Сеница 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Ружомберок 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спартак Трнава 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Погронье 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Земплин 3 1 0 2 5 - 5 3
9. ДАК 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Злате Моравце 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Середь 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Липтовски-Микулаш 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Жилина 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ДАК 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Погронье 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Слован Братислава 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Сеница 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Земплин 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Ружомберок 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Злате Моравце 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Середь 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ружомберок 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Жилина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тренчин 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Сеница 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Спартак Трнава 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 3 0
8. Погронье 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Земплин 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Середь 1 0 0 1 0 - 3 0
11. ДАК 1 0 0 1 1 - 4 0
12. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 2 0 1
2. Жилина Мыслович Патрик 2 0 0
3. ДАК Тайво Абдулрахман 2 0 0
4. Жилина Ямбор Тимотей 2 0 0
5. Земплин Жофчак Игор 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеница Tomas Egert 2 1
2. Тренчин Samuel Lavrincik 1 1
3. Погронье Лачны Милош 2 0
4. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 2 0
5. Злате Моравце Мених Йозеф 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Georgios Neofytidis получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Земплин 1:2 Тренчин онлайн




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