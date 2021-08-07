Польша: Экстракласса 2021-2022
Ягеллония
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Городской стадион Белостока
Брук-Бет Термалица
11
Имас
Хесус
99
Лоска
Томаш
14
Глоушек
Адам
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
-
24 Сурзын МихалЗащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
21 Кинтана ДаниНападающий
-
20 Kacper Tabis
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Глоушек АдамЗащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Романчук Тарас
|2
|0.67
|2.
|Имас Хесус
|2
|0.67
|3.
|Черных Фёдор
|0
|0
|4.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adam Radwanski
|1
|0.33
|2.
|Piotr Wlazlo
|1
|0.33
|3.
|Ernest Terpilowski
|1
|0.33
|4.
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|2.
|Черных Фёдор
|1
|0
|3.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|2.
|Piotr Wlazlo
|1
|0
|3.
|Wiktor Biedrzycki
|1
|0
|4.
|Васьелевски Марцин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Брук-Бет Термалица
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +6 =10 -4Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица
Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Сандецья Заглембе Сосновец 1:1 Брук-Бет Термалица Стомиль Ольштын 1:4 Брук-Бет Термалица
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Брук-Бет Термалица: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|3.
|Ягеллония
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Погонь Щецин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Брук-Бет Термалица
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Ягеллония
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|2
|0