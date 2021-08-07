Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0' 20'
55
Дзеконски
Ксавье
4
Пуэрто
Исраэль
3
Августин
Блажей
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
5
Настич
Боян
11
Имас
Хесус
13
Andrzej
Trubeha
23
Струски
Кароль
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
19
Безпалец
Михал
6
Nemanja
Tekijaski
77
Путивцев
Артём
14
Глоушек
Адам
8
Стефаник
Самуэль
18
Piotr
Wlazlo
10
Adam
Radwanski
24
Ernest
Terpilowski
11
Мешанович
Мурис
Ягеллония
3-4-3
Брук-Бет Термалица
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Романчук Тарас 2 0.67
2. Имас Хесус 2 0.67
3. Черных Фёдор 0 0
4. Поспишил Мартин 0 0
Брук-Бет Термалица
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adam Radwanski 1 0.33
2. Piotr Wlazlo 1 0.33
3. Ernest Terpilowski 1 0.33
4. Mateusz Grzybek 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Пржикрыл Томаш 1 0
2. Черных Фёдор 1 0
3. Поспишил Мартин 1 0
Брук-Бет Термалица
# Игрок      
1. Мешанович Мурис 1 0
2. Piotr Wlazlo 1 0
3. Wiktor Biedrzycki 1 0
4. Васьелевски Марцин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)
 Брук-Бет Термалица 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже
Брук-Бет Термалица Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Брук-Бет Термалица 2:2 Висла Краков Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Брук-Бет Термалица 0:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:2 Брук-Бет Термалица
Одра Ополе 1:0 Брук-Бет Термалица Тыхы 0:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:0 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Брук-Бет Термалица Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 0:2 Медзь Брук-Бет Термалица 6:2 Корона Кельце Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 4:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 0:0 Брук-Бет Термалица Арка Гдыня 1:1 Брук-Бет Термалица ЦВКС Ресовия 3:1 Брук-Бет Термалица Бельхатув 1:2 Брук-Бет Термалица Брук-Бет Термалица 2:2 Сандецья Заглембе Сосновец 1:1 Брук-Бет Термалица Стомиль Ольштын 1:4 Брук-Бет Термалица

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Брук-Бет Термалица: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Ягеллония 0:0 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 0:1 Ягеллония Экстракласса Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Экстракласса
Брук-Бет Термалица 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Брук-Бет Термалица Экстракласса Брук-Бет Термалица 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Брук-Бет Термалица Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
3. Ягеллония 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Погонь Щецин 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Лехия Гданьск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Брук-Бет Термалица 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Краковия 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
2. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брук-Бет Термалица 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Брук-Бет Термалица 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Краковия 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Ягеллония 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
4. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
5. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Гурник Ленчна Гол Януш 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Брук-Бет Термалица
2.25
3.57
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ягеллония 0:0 Брук-Бет Термалица онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 