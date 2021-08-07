Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Забже
1:0
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Сталь Мелец
8' Желтая карточкаГетингер Крыстян
40' Желтая карточкаМак Матеуш
1:0
75' ГолХименес Хесус
90' Желтая карточкаГлива Михал
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
Ход матча
40'
75'
1:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|2 (1)
|0.67
|2.
|Кубица Кшиштоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томашевич Гжегож
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янжа Эрик
|1
|0
|2.
|Баинович Филип
|1
|0
|3.
|Манне Аласана
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мак Матеуш
|1
|0
|2.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|3.
|Глива Михал
|1
|0
|4.
|Флис Марцин
|1
|0
|5.
|Гетингер Крыстян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +3 =5 -12Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =9 -7Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия
Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|4.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Погонь Щецин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|2
|0