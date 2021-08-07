Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
1:0
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
8' Желтая карточка
Гетингер Крыстян
40' Желтая карточка
Мак Матеуш
1:0
75' Гол
Хименес Хесус
90' Желтая карточка
Глива Михал
90'+10
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
29
Adrian
Dziedzic
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
10
Подольски
Лукас
9
Хименес
Хесус
1
Глива
Михал
32
Де
Амо
Хонатан
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
11
Ситек
Максимилиан
21
Матрас
Матеуш
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
27
Будзински
Марчин
9
Янковски
Мацей
Гурник Забже
3-4-2-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 2 (1) 0.67
2. Кубица Кшиштоф 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томашевич Гжегож 1 (1) 0.33

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Янжа Эрик 1 0
2. Баинович Филип 1 0
3. Манне Аласана 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Мак Матеуш 1 0
2. Матрас Матеуш 1 0
3. Глива Михал 1 0
4. Флис Марцин 1 0
5. Гетингер Крыстян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Сталь Мелец 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Гурник Забже 1:3 Лех Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Краковия 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Сталь Мелец 0:2 Пяст Брук-Бет Термалица 1:1 Сталь Мелец Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Легия
Сталь Мелец 0:1 Ракув Лех 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Пяст 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Экстракласса Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Экстракласса Сталь Мелец 1:2 Гурник Забже Первый дивизион Гурник Забже 1:1 Сталь Мелец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
4. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Погонь Щецин 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Лехия Гданьск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Сталь Мелец 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Краковия 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Ракув 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Краковия 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
4. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
5. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Гурник Ленчна Гол Януш 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Мак Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Гетингер Крыстян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 