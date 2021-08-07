Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Суперкубок 2021-2022

Голландия: Суперкубок 2021-2022

2021-2022
Аякс
0:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
2' Гол
Мадуэке Нони
13' Undefined phrase: football_event_
Алле Себастьян
0:2
29' Гол
Мадуэке Нони
31' Желтая карточка
Классен Дэви
31' Желтая карточка
Захави Эран
40' Красная карточка
Тальяфико Николас
73'
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
8
Гравенберх
Райан
6
Классен
Дэви
17
Блинд
Дэйли
23
Бергёйс
Стивен
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
23
Мадуэке
Нони
7
Захави
Эран
11
Гакпо
Коди
Аякс
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Мадуэке Нони
(Ван Гинкел Марко)
13'
Алле Себастьян
 
29'
0:2
Мадуэке Нони
(Захави Эран)
31'
Классен Дэви
 
31'
 
Захави Эран
40'
Тальяфико Николас
 
46'
Ренсх Девайн
Классен Дэви
 
46'
 
Вертессен Йорбе
Захави Эран
46'
 
Тезе Джордан
Мвене Филипп
61'
 
Прёппер Дэви
Сангаре Ибрахим
61'
Нерес Давид
Алле Себастьян
 
73'
 
Обиспо Армандо
Мадуэке Нони

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мадуэке Нони 2 2
2. Захави Эран 0 0
3. Ван Гинкел Марко 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 0 1
2. Классен Дэви 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Захави Эран 1 0

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс
Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1
ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК
Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс

Последние игры между собой

Аякс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПСВ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПСВ Кубок Аякс 2:2 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие
ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
2. ПСВ Захави Эран 0 0 1
3. ПСВ Ван Гинкел Марко 0 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аякс Тальяфико Николас 0 1
2. ПСВ Захави Эран 1 0
3. Аякс Классен Дэви 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, ПСВ: 43%.
  • 49'
    Аякс контролирует мяч.
  • 49'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    48'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Захави Эран.
  • 47'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Блинд Дэйли из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 47'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 47'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Аякс контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Аякс: 59%, ПСВ: 41%.
  • 44'
    Блинд Дэйли пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • 44'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Гравенберх Райан из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 44'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 42'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Тальяфико Николас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 40'
    Контроль мяча: Аякс: 61%, ПСВ: 39%.
  • Травма, повреждение
    39'
    Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    39'
    Безумный фол. Тальяфико Николас грубо играет против соперника. Пострадал Рамальо Андре
  • 38'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Игрок Тадич Душан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
  • 37'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 36'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 35'
    Опасность! Гётце Марио из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 35'
    Опасность! Мадуэке Нони из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 35'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Аякс: 62%, ПСВ: 38%.
  • Офсайд
    34'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс в офсайде
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Алле Себастьян
  • 33'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    32'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • Желтая карточка
    31'
    Захави Эран грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    31'
    Классен Дэви грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 31'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 31'
    Гакпо Коди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    31'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
  • 30'
    Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Контроль мяча: Аякс: 59%, ПСВ: 41%.
  • 29'
    Захави Эран сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Мадуэке Нони забивает с правой ноги!
  • 29'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Опасность! Захави Эран из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 29'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Рамальо Андре из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
  • 27'
    Блинд Дэйли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Отличный пас сделал Классен Дэви из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 27'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Гравенберх Райан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 25'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Аякс: 53%, ПСВ: 47%.
  • 24'
    Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 23'
    Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 23'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 22'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Тимбер Юррьен из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
  • 21'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Шанс! Классен Дэви из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • 20'
    Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 19'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Алле Себастьян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
  • 18'
    Мвене Филипп из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Гравенберх Райан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гётце Марио
  • Фол, нарушение
    16'
    Рамальо Андре наказан за толчок Тадич Душан
  • 16'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Ван Гинкел Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Офсайд
    16'
    Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
  • 16'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Аякс отменен из-за положения "вне игры".
  • 15'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
  • Описание гола
    14'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 13'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О О Л! Аякс забивает! Алле Себастьян отличился.
  • 13'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 13'
    Опасность! Бергёйс Стивен из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 13'
    Алле Себастьян из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Бергёйс Стивен это был.
  • 13'
    Мвене Филипп ошибается в защите.
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 12'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 11'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Аякс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Аякс: 63%, ПСВ: 37%.
  • 9'
    Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Мазрауи Нуссер пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Боскальи Оливье из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Алле Себастьян
  • 7'
    Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 7'
    Игрок Тадич Душан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 6'
    Гравенберх Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
  • 5'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 5'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Аякс: 52%, ПСВ: 48%.
  • 5'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ван Гинкел Марко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Мадуэке Нони забивает с левой ноги!
  • 2'
    Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони, обводя своих соперников
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
ПСВ
33.92
4.30
4.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Аякс 0:2 ПСВ онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 