Голландия: Суперкубок 2021-2022
Аякс
0:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Йохан Кройф Арена
ПСВ
0:1
2' ГолМадуэке Нони
13' Undefined phrase: football_event_Алле Себастьян
0:2
29' ГолМадуэке Нони
31' Желтая карточкаКлассен Дэви
31' Желтая карточкаЗахави Эран
40' Красная карточкаТальяфико Николас
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
23
Мадуэке
Нони
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
35 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Марта АрьяниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Фофана ФодеНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
0:1
13'
29'
0:2
31'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мадуэке Нони
|2
|2
|2.
|Захави Эран
|0
|0
|3.
|Ван Гинкел Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|0
|1
|2.
|Классен Дэви
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Захави Эран
|1
|0
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК
Последние игры между собой
Аякс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПСВ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|2
|0
|0
|2.
|ПСВ
|Захави Эран
|0
|0
|1
|3.
|ПСВ
|Ван Гинкел Марко
|0
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тальяфико Николас
|0
|1
|2.
|ПСВ
|Захави Эран
|1
|0
|3.
|Аякс
|Классен Дэви
|1
|0