Второй тайм

92' Мадуэке Нони из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

89' Г О О О О Л - Гётце Марио забивает с правой ноги!

89' Опасность! Вертессен Йорбе из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

87' Аякс выполняет удар от ворот.

87' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Ремко Пасвеер не дал случится голу! Ван Гинкел Марко должен был забивать, но Ремко Пасвеер сделал отличный сейв

82' Опасность! Вертессен Йорбе из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

81' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Г О О О О Л - Вертессен Йорбе забивает с правой ноги!

76' Отличные скиллы показывает Вертессен Йорбе , обводя своих соперников

76' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' ПСВ выполняет удар от ворот.

75' Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Тезе Джордан получил желтую карточку от судьи

73' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Тезе Джордан нырнул в штрафной. Спорно!

72' Ремко Пасвеер не дал случится голу! Мадуэке Нони должен был забивать, но Ремко Пасвеер сделал отличный сейв

71' Гравенберх Райан пробил со штрафного прямо в стенку

69' Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Ремко Пасвеер не дал случится голу! Ван Гинкел Марко должен был забивать, но Ремко Пасвеер сделал отличный сейв

63' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

63' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Мазрауи Нуссер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' ПСВ выполняет удар от ворот.

58' Мазрауи Нуссер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Опасность! Алле Себастьян из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

56' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Аякс выполняет удар от ворот.

54' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' ПСВ выполняет удар от ворот.

52' Боскальи Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' ПСВ выполняет удар от ворот.

52' Игрок Алле Себастьян из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

52' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' ПСВ выполняет удар от ворот.

50' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Девайн Ренш из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

47' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. Классен Дэви уходит с поля и его заменяет Девайн Ренш