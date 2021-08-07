Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Суперкубок 2021-2022

Голландия: Суперкубок 2021-2022

2021-2022
Аякс
0:4
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
2' Гол
Мадуэке Нони
13' Undefined phrase: football_event_
Алле Себастьян
0:2
29' Гол
Мадуэке Нони
31' Желтая карточка
Классен Дэви
31' Желтая карточка
Захави Эран
40' Красная карточка
Тальяфико Николас
73' Желтая карточка
Тезе Джордан
0:3
76' Гол
Вертессен Йорбе
0:4
89' Гол
Гётце Марио
90'+2
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
8
Гравенберх
Райан
6
Классен
Дэви
17
Блинд
Дэйли
23
Бергёйс
Стивен
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
8
Ван
Гинкел
Марко
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
23
Мадуэке
Нони
7
Захави
Эран
11
Гакпо
Коди
Аякс
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мадуэке Нони 2 2
2. Вертессен Йорбе 1 1
3. Гётце Марио 1 1
4. Захави Эран 0 0
5. Ван Гинкел Марко 0 0
6. Гакпо Коди 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 0 1
2. Классен Дэви 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Захави Эран 1 0
2. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 0 0 0 0 0 0
 ПСВ 25% (1) 25% (1) 0 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс
Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1
ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК
Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 2:1 Олимпиакос ПСВ 3:1 Витесс

Последние игры между собой

Аякс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПСВ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 ПСВ Кубок Аякс 2:2 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие
ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
2. ПСВ Вертессен Йорбе 1 0 1
3. ПСВ Гётце Марио 1 0 0
4. ПСВ Захави Эран 0 0 1
5. ПСВ Ван Гинкел Марко 0 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аякс Тальяфико Николас 0 1
2. ПСВ Захави Эран 1 0
3. Аякс Классен Дэви 1 0
4. ПСВ Тезе Джордан 1 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Аякс: 57%, ПСВ: 43%.
  • 49'
    Аякс контролирует мяч.
  • 49'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    48'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Захави Эран.
  • 47'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Блинд Дэйли из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 47'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 47'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Аякс контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Аякс: 59%, ПСВ: 41%.
  • 44'
    Блинд Дэйли пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • 44'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Гравенберх Райан из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 44'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 42'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Тальяфико Николас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 40'
    Контроль мяча: Аякс: 61%, ПСВ: 39%.
  • Травма, повреждение
    39'
    Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    39'
    Безумный фол. Тальяфико Николас грубо играет против соперника. Пострадал Рамальо Андре
  • 38'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Игрок Тадич Душан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
  • 37'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 36'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 35'
    Опасность! Гётце Марио из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 35'
    Опасность! Мадуэке Нони из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 35'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Аякс: 62%, ПСВ: 38%.
  • Офсайд
    34'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс в офсайде
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Алле Себастьян
  • 33'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    32'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • Желтая карточка
    31'
    Захави Эран грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    31'
    Классен Дэви грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 31'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 31'
    Гакпо Коди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    31'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой справа.
  • 30'
    Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Контроль мяча: Аякс: 59%, ПСВ: 41%.
  • 29'
    Захави Эран сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Мадуэке Нони забивает с правой ноги!
  • 29'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Опасность! Захави Эран из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 29'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Рамальо Андре из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
  • 27'
    Блинд Дэйли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Отличный пас сделал Классен Дэви из команды Аякс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 27'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Гравенберх Райан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 25'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Контроль мяча: Аякс: 53%, ПСВ: 47%.
  • 24'
    Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 23'
    Тальяфико Николас из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 23'
    Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 22'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Тимбер Юррьен из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
  • 21'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Шанс! Классен Дэви из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • 20'
    Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 19'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Алле Себастьян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мвене Филипп
  • 18'
    Мвене Филипп из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Гравенберх Райан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гётце Марио
  • Фол, нарушение
    16'
    Рамальо Андре наказан за толчок Тадич Душан
  • 16'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Ван Гинкел Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Офсайд
    16'
    Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
  • 16'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Аякс отменен из-за положения "вне игры".
  • 15'
    Контроль мяча: Аякс: 60%, ПСВ: 40%.
  • Описание гола
    14'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 13'
    Тадич Душан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О О Л! Аякс забивает! Алле Себастьян отличился.
  • 13'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 13'
    Опасность! Бергёйс Стивен из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 13'
    Алле Себастьян из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Бергёйс Стивен это был.
  • 13'
    Мвене Филипп ошибается в защите.
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 12'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 11'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Аякс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Аякс: 63%, ПСВ: 37%.
  • 9'
    Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Мазрауи Нуссер пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Боскальи Оливье из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Алле Себастьян
  • 7'
    Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 7'
    Игрок Тадич Душан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 6'
    Гравенберх Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
  • 5'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 5'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Аякс: 52%, ПСВ: 48%.
  • 5'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ван Гинкел Марко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Мадуэке Нони забивает с левой ноги!
  • 2'
    Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони, обводя своих соперников
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Аякс 0:4 ПСВ онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 