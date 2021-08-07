Голландия: Суперкубок 2021-2022
Аякс
0:4
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
ПСВ
0:1
2' ГолМадуэке Нони
13' Undefined phrase: football_event_Алле Себастьян
0:2
29' ГолМадуэке Нони
31' Желтая карточкаКлассен Дэви
31' Желтая карточкаЗахави Эран
40' Красная карточкаТальяфико Николас
73' Желтая карточкаТезе Джордан
0:3
76' ГолВертессен Йорбе
0:4
89' ГолГётце Марио
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
23
Мадуэке
Нони
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
35 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Марта АрьяниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Фофана ФодеНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
0:1
13'
29'
0:2
31'
31'
73'
76'
0:3
89'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 9
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мадуэке Нони
|2
|2
|2.
|Вертессен Йорбе
|1
|1
|3.
|Гётце Марио
|1
|1
|4.
|Захави Эран
|0
|0
|5.
|Ван Гинкел Марко
|0
|0
|6.
|Гакпо Коди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|0
|1
|2.
|Классен Дэви
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Захави Эран
|1
|0
|2.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ПСВ
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +14 =5 -1Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК
Последние игры между собой
Аякс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПСВ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ПСВ 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 ПСВ Суперкубок Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие ПСВ 3:0 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:3 ПСВ Эредивизие Аякс 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Аякс Эредивизие ПСВ 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 ПСВ Эредивизие
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|2
|0
|0
|2.
|ПСВ
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|1
|3.
|ПСВ
|Гётце Марио
|1
|0
|0
|4.
|ПСВ
|Захави Эран
|0
|0
|1
|5.
|ПСВ
|Ван Гинкел Марко
|0
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тальяфико Николас
|0
|1
|2.
|ПСВ
|Захави Эран
|1
|0
|3.
|Аякс
|Классен Дэви
|1
|0
|4.
|ПСВ
|Тезе Джордан
|1
|0