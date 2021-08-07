Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Кортрейк
1:2
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Генк
1:0
18' ГолШевалье Тедди
50' Желтая карточкаХейнен Бриан
1:1
52' ГолОнуачу Пол
55' Желтая карточкаРужо Лукас
73' Желтая карточкаЭйтинг Карел
1:2
90' ГолМуньос Даниэль
90' Желтая карточкаАртеага Херардо
31
Илич
Марко
20
Эйтинг
Карел
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
18'
1:0
50'
52'
1:1
55'
73'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шевалье Тедди
|2
|0.67
|2.
|Селемани Фаиз
|2 (1)
|0.67
|3.
|Ружо Лукас
|0
|0
|4.
|Палаверса Анте
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бонгонда Тео
|3
|1
|2.
|Онуачу Пол
|1
|0.33
|3.
|Хейнен Бриан
|1
|0.33
|4.
|Муньос Даниэль
|1
|0.33
|5.
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|6.
|Дессерс Сириль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ружо Лукас
|3
|0
|2.
|Палаверса Анте
|2
|0
|3.
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|4.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|5.
|Вандандриш Кевин
|1
|0
|6.
|Селемани Фаиз
|1
|0
|7.
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|2.
|Эйтинг Карел
|1
|0
|3.
|Артеага Херардо
|1
|0
|4.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Генк
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +10 =2 -8Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк
Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Ломмель 1:3 Кортрейк
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Генк: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Генк 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Эйпен
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Генк
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Серен Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Гент
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Андерлехт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Антверпен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Серен Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|5.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|10.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Синт-Трейден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|2
|0
|0
|4.
|Кортрейк
|Шевалье Тедди
|2
|0
|0
|5.
|Зульте-Варегем
|Гано Зиньо
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|3
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0
|4.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|2
|0