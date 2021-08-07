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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
1:2
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
18' Гол
Шевалье Тедди
50' Желтая карточка
Хейнен Бриан
1:1
52' Гол
Онуачу Пол
55' Желтая карточка
Ружо Лукас
73' Желтая карточка
Эйтинг Карел
1:2
90' Гол
Муньос Даниэль
90' Желтая карточка
Артеага Херардо
90'+6
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
76
Дерейк
Тимоти
5
Сейнсбери
Трент
30
Д'Эне
Кристоф
29
Марлос
Морено
8
Палаверса
Анте
26
Вандандриш
Кевин
10
Селемани
Фаиз
9
Шевалье
Тедди
17
Гейе
Папе
Хабиб
26
Вандервоордт
Маартен
5
Артеага
Херардо
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
23
Муньос
Даниэль
20
Эйтинг
Карел
8
Хейнен
Бриан
10
Бонгонда
Тео
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
Кортрейк
4-4-2
Генк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шевалье Тедди 2 0.67
2. Селемани Фаиз 2 (1) 0.67
3. Ружо Лукас 0 0
4. Палаверса Анте 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бонгонда Тео 3 1
2. Онуачу Пол 1 0.33
3. Хейнен Бриан 1 0.33
4. Муньос Даниэль 1 0.33
5. Ндайишимий Майк 0 0
6. Дессерс Сириль 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Ружо Лукас 3 0
2. Палаверса Анте 2 0
3. Дерейк Тимоти 1 0
4. Д'Эне Кристоф 1 0
5. Вандандриш Кевин 1 0
6. Селемани Фаиз 1 0
7. Гейе Папе Хабиб 1 0
Генк
# Игрок      
1. Хейнен Бриан 2 0
2. Эйтинг Карел 1 0
3. Артеага Херардо 1 0
4. Пейнтсил Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)
 Генк 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль Херенвен 2:2 Кортрейк
Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Ломмель 1:3 Кортрейк
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк
Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Синт-Трейден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Генк: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кортрейк 2:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Кортрейк Первый дивизион А
Генк 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Кортрейк 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Эйпен 3 1 2 0 6 - 4 5
4. Серкль Брюгге 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Брюгге 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Шарлеруа 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Стандард 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Зульте-Варегем 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Генк 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Синт-Трейден 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Серен Юнайтед 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
13. Мехелен 3 1 0 2 4 - 6 3
14. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Гент 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Андерлехт 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Антверпен 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Серен Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
9. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Стандард 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
14. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Шарлеруа 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Стандард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
10. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Синт-Трейден 1 0 1 0 0 - 0 1
12. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Серен Юнайтед 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 0
2. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 2 0 0
4. Кортрейк Шевалье Тедди 2 0 0
5. Зульте-Варегем Гано Зиньо 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 3 0
2. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0
4. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
5. Зульте-Варегем Де Бок Лоренс 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кортрейк 1:2 Генк онлайн




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