Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Паркен
Брондбю
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дикс Кевин
|1
|0.25
|2.
|Вильчек Камиль
|1
|0.25
|3.
|Винд Жонас
|1
|0.25
|4.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.25
|5.
|Фальк Расмус
|0
|0
|6.
|Кристансен Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Менса Кевин
|1
|0.25
|2.
|Радошевич Йосип
|1
|0.25
|3.
|Уре Микаэль
|1
|0.25
|4.
|Christian Cappis
|1
|0.25
|5.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|6.
|Слимане Анис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хочолава Давид
|2
|0
|2.
|Бойлесен Николай
|0
|1
|3.
|Зека Карлос
|1
|0
|4.
|Лерагер Лукас
|1
|0
|5.
|Нельссон Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Хедлунд Симон
|1
|0
|3.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|4.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|5.
|Бруус Андреас
|1
|0
|6.
|Скиппер Антон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|Брондбю
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =6 -3Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг
Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю
Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Силькеборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Копенгаген
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Виборг
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|6.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|9.
|Брондбю
|0:0
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|10.
|Орхус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Сённерйюск
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Копенгаген
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|6.
|Брондбю
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Вайле
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Раннерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Копенгаген
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Брондбю
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|8.
|Ольборг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Орхус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сённерйюск
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|2
|0
|3
|2.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|1
|3.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|4.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|2
|0
|0
|5.
|Раннерс
|Греве Матиас
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|2.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0
|3.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|2
|0
|4.
|Орхус
|Поульсен Николай
|2
|0
|5.
|Вайле
|Эзатолахи Саид
|2
|0