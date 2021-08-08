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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Брондбю
0' 15'
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
6
Стаге
Йенс
16
Биэл
Пеп
11
Дарами
Мохаммед
23
Винд
Жонас
30
Хермансен
Мадс
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
42
Бёркеейет
Тобиас
23
Christian
Cappis
19
Френнруп
Мортен
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
9
Павлович
Андрия
Копенгаген
4-2-3-1
Брондбю
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дикс Кевин 1 0.25
2. Вильчек Камиль 1 0.25
3. Винд Жонас 1 0.25
4. Дарами Мохаммед 1 0.25
5. Фальк Расмус 0 0
6. Кристансен Виктор 0 0
Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менса Кевин 1 0.25
2. Радошевич Йосип 1 0.25
3. Уре Микаэль 1 0.25
4. Christian Cappis 1 0.25
5. Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
6. Слимане Анис 0 0

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Хочолава Давид 2 0
2. Бойлесен Николай 0 1
3. Зека Карлос 1 0
4. Лерагер Лукас 1 0
5. Нельссон Виктор 1 0
Брондбю
# Игрок      
1. Менса Кевин 2 0
2. Хедлунд Симон 1 0
3. Радошевич Йосип 1 0
4. Бёркеейет Тобиас 1 0
5. Бруус Андреас 1 0
6. Скиппер Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0 0
 Брондбю 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Локомотив Пловдив 1:1 Копенгаген Оденсе 0:2 Копенгаген Торпедо-БелАЗ 0:5 Копенгаген Копенгаген 0:0 Силькеборг
Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ Копенгаген 2:2 Ольборг Рапид Вена 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Копенгаген 3:1 Люнгбю Копенгаген 1:1 Видовре Раннерс 2:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Митьюлланд Копенгаген 2:1 Брондбю Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 2:2 Нордшелланн Брондбю 1:3 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю
Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус Оденсе 0:3 Брондбю

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Брондбю: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:3 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:2 Брондбю Суперлига Дании
Копенгаген 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 0:1 Брондбю Кубок Копенгаген 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:1 Брондбю Кубок Копенгаген 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Копенгаген Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Митьюлланд 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Силькеборг 4 1 3 0 4 - 1 6
4. Копенгаген 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
5. Виборг 4 1 1 2 4 - 8 4
6. Нордшелланн 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Оденсе 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Сённерйюск 4 1 1 2 1 - 3 4
9. Брондбю 0:0 4 0 4 0 4 - 4 4
10. Орхус 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Ольборг 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Вайле 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
2. Раннерс 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Митьюлланд 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Сённерйюск 2 1 0 1 1 - 2 3
5. Копенгаген 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
6. Брондбю 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Вайле 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Ольборг 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Виборг 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Раннерс 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
5. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Копенгаген 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Брондбю 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
8. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Орхус 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сённерйюск 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Митьюлланд Дрейер Андерс 2 0 3
2. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 1
3. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
4. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
5. Раннерс Греве Матиас 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вайле Колингер Денис 3 0
2. Брондбю Менса Кевин 2 0
3. Силькеборг Чалышир Андре 2 0
4. Орхус Поульсен Николай 2 0
5. Вайле Эзатолахи Саид 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Контроль мяча: Копенгаген: 53%, Брондбю: 47%.
  • 4'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Копенгаген
  • 3'
    Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю подал угловой слева.
  • Первый тайм начался
    3'
    Судья начинает матч
  • Свисток
    3'
    Матч прерван
  • 3'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • 3'
    Хочолава Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 2'
    Френнруп Мортен из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Копенгаген начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Брондбю
1.76
4.15
4.70
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