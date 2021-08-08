Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Ольборг
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Aalborg Portland Park
Орхус
5' Желтая карточкаЛунд Оливер
11' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
29' Желтая карточкаПоульсен Николай
1:0
32' ГолФоссум Ивер
15
Лунд
Оливер
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
11'
29'
32'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куск Каспер
|1
|0.25
|2.
|Андреасен Лука
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.25
|2.
|Курминовски Давид
|1
|0.25
|3.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|4.
|Каль Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|2.
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|3.
|Frederik Boersting
|1
|0
|4.
|Росс Матиас
|1
|0
|5.
|Хёйхольт Мальте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Николай
|2
|0
|2.
|Линкс Гифт
|2
|0
|3.
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|4.
|Лунд Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Орхус
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +6 =8 -6Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус
Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг
Орхус Последние 20 матчей: +4 =5 -11Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус
Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Орхус 1:4 Митьюлланд Орхус 0:2 Раннерс Нордшелланн 2:0 Орхус
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Орхус Кубок Ольборг 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Митьюлланд
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Силькеборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Ольборг
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Сённерйюск
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|11.
|Орхус
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|Ольборг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Сённерйюск
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Орхус
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нордшелланн
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Вайле
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Раннерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Оденсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ольборг
|1:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Брондбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|9.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сённерйюск
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Орхус
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|0
|0
|2.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|2
|0
|3
|3.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|1
|4.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|5.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|2.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0
|3.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|2
|0
|4.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|2
|0
|5.
|Орхус
|Поульсен Николай
|2
|0