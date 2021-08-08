Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Альберт Гроенбек не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

45' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

42' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Хансен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Д'Альберто Антони имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

37' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Г О О О О Л - Фоссум Ивер первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

32' Плохо сыграл Лунд Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Феррейра Педру получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Феррейра Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Поульсен Николай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

25' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Орхус пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Каль Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Игрок команды Орхус выносит мяч

14' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Торстейнссон Йон получает желтую карточку за неспортивное поведение

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Торстейнссон Йон получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Торстейнссон Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

9' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок Линкс Гифт из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Фредерик Бурстеринг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

6' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Лунд Оливер получил желтую карточку от судьи

4' Ольборг выполняет удар от ворот.

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Торстейнссон Йон упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

3' Торстейнссон Йон пробил со штрафного прямо в стенку

2' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля