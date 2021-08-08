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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7903
Орхус
0'
5' Желтая карточка
Лунд Оливер
11' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
29' Желтая карточка
Поульсен Николай
1:0
32' Гол
Фоссум Ивер
2:0
51' Гол
Росс Матиас
72' Желтая карточка
Биссек Янн-Аурель
79' Желтая карточка
Альманн Якоб
86' Желтая карточка
Теландер Расмус
90'+5
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
6
Феррейра
Педру
2
Паллесен
Кристоффер
8
Фоссум
Ивер
14
Хёйхольт
Мальте
25
Frederik
Boersting
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
1
Хансен
Йеспер
15
Лунд
Оливер
4
Биссек
Янн-Аурель
5
Тингагер
Фредерик
26
Д'Альберто
Антони
6
Поульсен
Николай
10
Ольсен
Патрик
19
Каль
Эрик
17
Торстейнссон
Йон
21
Курминовски
Давид
11
Линкс
Гифт
Ольборг
3-1-4-2
Орхус
3-4-3

Ход матча

5'
 
Лунд Оливер
11'
 
Торстейнссон Йон
29'
 
Поульсен Николай
32'
Фоссум Ивер
1:0
51'
Росс Матиас
(Фоссум Ивер)
2:0
65'
Альманн Якоб
Frederik Boersting
 
68'
 
Мортенсен Патрик
Торстейнссон Йон
68'
 
Грёнбек Альберт
Линкс Гифт
68'
 
Мунксгор Александер
Д'Альберто Антони
68'
 
Кристенсен Томас
Лунд Оливер
72'
 
Биссек Янн-Аурель
76'
Прица Тим
Макарич Милан
 
79'
Альманн Якоб
 
81'
 
Аммитцбёлль Александр
Тингагер Фредерик
85'
Кристенсен Магнус
Андреасен Лука
 
85'
Marcus Hannesbo
Хёйхольт Мальте
 
86'
Теландер Расмус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 9
  • 4 Офсайды 1
  • 24 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 1 0.25
2. Куск Каспер 1 0.25
3. Андреасен Лука 1 0.25
4. Росс Матиас 1 0.25
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торстейнссон Йон 1 0.25
2. Курминовски Давид 1 0.25
3. Ольсен Патрик 0 0
4. Каль Эрик 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Кристенсен Магнус 2 0
2. Паллесен Кристоффер 1 0
3. Альманн Якоб 1 0
4. Теландер Расмус 1 0
5. Frederik Boersting 1 0
6. Росс Матиас 1 0
7. Хёйхольт Мальте 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Поульсен Николай 3 0
2. Линкс Гифт 2 0
3. Торстейнссон Йон 2 0
4. Лунд Оливер 1 0
5. Биссек Янн-Аурель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0
 Орхус 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус
Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг
Орхус Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Орхус 1:2 Раннерс Орхус 1:1 Ларн Нордшелланн 0:0 Орхус Ларн 2:1 Орхус
Орхус 1:1 Брондбю Ольборг 1:0 Орхус Орхус 0:1 Нордшелланн Орхус 2:2 Ольборг Митьюлланд 4:0 Орхус Орхус 1:2 Брондбю Орхус 3:1 Нордшелланн Раннерс 0:1 Орхус Копенгаген 3:2 Орхус Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 2:0 Раннерс Брондбю 2:2 Орхус Раннерс 1:1 Орхус Орхус 1:4 Митьюлланд Орхус 0:2 Раннерс Нордшелланн 2:0 Орхус

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ольборг 1:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 2:2 Ольборг Superligaen ECL Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Орхус Суперлига Дании
Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Орхус Кубок Ольборг 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Митьюлланд 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Силькеборг 4 1 3 0 4 - 1 6
5. Ольборг 4 1 2 1 4 - 3 5
6. Нордшелланн 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Оденсе 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Сённерйюск 4 1 1 2 1 - 3 4
9. Виборг 4 1 1 2 4 - 8 4
10. Брондбю 4 0 3 1 6 - 8 3
11. Орхус 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Вайле 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
2. Копенгаген 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Раннерс 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Митьюлланд 2 1 0 1 5 - 3 3
5. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Сённерйюск 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нордшелланн 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Вайле 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Виборг 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Раннерс 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Оденсе 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
5. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Брондбю 3 0 2 1 5 - 7 2
9. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сённерйюск 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Орхус 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Винд Жонас 3 0 0
2. Митьюлланд Дрейер Андерс 2 0 3
3. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 1
4. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
5. Виборг Крамер Ларс II 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 3 0
2. Вайле Колингер Денис 3 0
3. Брондбю Менса Кевин 2 0
4. Копенгаген Зека Карлос 2 0
5. Силькеборг Чалышир Андре 2 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ольборг 2:0 Орхус онлайн




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