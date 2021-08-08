Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Андерлехт
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Lotto Park
Серен Юнайтед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Раман Бенито
|1
|0.5
|2.
|Версхарен Яри
|1
|0.5
|3.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.5
|2.
|Мазиз Юссеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|2
|0
|2.
|Худт Уэсли
|1
|0
|3.
|Амузу Френсис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gerald Kilota
|1
|0
|2.
|Theo Pierrot
|1
|0
|3.
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|4.
|Ibrahima Cisse1
|1
|0
|5.
|Yahya Nadrani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Серен Юнайтед
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс
Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед
Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серен Юнайтед 3:0 Ломмель Серен Юнайтед 1:4 Стандард Серен Юнайтед 2:1 Брюгге-2 Вестерло 4:3 Серен Юнайтед Дейнзе 0:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:1 Моленбек
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Серен Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Эйпен
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Генк
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Андерлехт
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|12.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Серен Юнайтед
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Антверпен
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|16.
|АХ Лёвен
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Гент
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Андерлехт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Серен Юнайтед
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|5.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|13.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Антверпен
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|12.
|Андерлехт
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Синт-Трейден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Серен Юнайтед
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|0
|3.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|4.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|3
|1
|0
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|3
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0
|4.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Де Бок Лоренс
|2
|0