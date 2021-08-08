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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
3:0
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
31' Желтая карточка
Буланже Бенжамен
39' Вторая желтая карточка
Буланже Бенжамен
58' Желтая карточка
Раман Бенито
1:0
69' Гол
Телин Исаак
2:0
82' Гол
Гомес Серхио
3:0
90' Гол
Амузу Френсис
90' Желтая карточка
Амузу Френсис
90'+6
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
17
Гомес
Серхио
11
Рафаэлов
Лиор
20
Олссон
Кристоффер
8
Каллен
Джош
51
Версхарен
Яри
9
Раман
Бенито
23
Зиркзее
Джошуа
30
Диш
Гийом
4
Wagane
Faye
20
Yahya
Nadrani
24
Буланже
Бенжамен
18
Поати
Морган
88
Мазиз
Юссеф
12
Бернье
Антуан
44
Ibrahima
Cisse1
36
Джаллоу
Абли
10
Муандилмаджи
Мариус
8
Gerald
Kilota
Андерлехт
4-4-2
Серен Юнайтед
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Серхио 1 0.33
2. Раман Бенито 1 0.33
3. Телин Исаак 1 0.33
4. Мурильо Микаэль 1 0.33
5. Версхарен Яри 1 0.33
Серен Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муандилмаджи Мариус 1 0.33
2. Мазиз Юссеф 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 2 0
2. Амузу Френсис 2 0
3. Раман Бенито 1 0
4. Худт Уэсли 1 0
Серен Юнайтед
# Игрок      
1. Буланже Бенжамен 1 1
2. Gerald Kilota 1 0
3. Theo Pierrot 1 0
4. Муандилмаджи Мариус 1 0
5. Ibrahima Cisse1 1 0
6. Yahya Nadrani 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 0 0 40% (2) 0 20% (1) 40% (2)
 Серен Юнайтед 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс
Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Синт-Трейден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк
Серен Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Метц 1:1 Серен Юнайтед Эйпен 2:1 Серен Юнайтед
Ломмель 1:3 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:0 Льерс Кемпензонен Серен Юнайтед 1:0 Дейнзе Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:0 Моленбек Брюгге-2 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1:1 Вестерло Моленбек 2:4 Серен Юнайтед Льерс Кемпензонен 0:1 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Серен Юнайтед 3:0 Ломмель Серен Юнайтед 1:4 Стандард Серен Юнайтед 2:1 Брюгге-2 Вестерло 4:3 Серен Юнайтед Дейнзе 0:0 Серен Юнайтед Серен Юнайтед 0:1 Моленбек

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Серен Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Серен Юнайтед 1:0 Андерлехт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Кортрейк 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Шарлеруа 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Эйпен 3 1 2 0 6 - 4 5
5. Серкль Брюгге 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Брюгге 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Андерлехт 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Зульте-Варегем 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Генк 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Синт-Трейден 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Стандард 3 1 1 1 5 - 7 4
12. Остенде 2 1 0 1 4 - 6 3
13. Серен Юнайтед 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Мехелен 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Антверпен 3 1 0 2 7 - 6 3
16. АХ Лёвен 3 0 3 0 3 - 3 3
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Гент 2 0 1 1 3 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Серен Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
6. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Стандард 2 0 1 1 3 - 6 1
13. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
14. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Остенде 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Беерсхот-Вильрейк 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Шарлеруа 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Стандард 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Антверпен 2 1 0 1 7 - 5 3
12. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Синт-Трейден 1 0 1 0 0 - 0 1
14. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 0
3. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
4. АХ Лёвен Анри Тома 3 1 0
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 3 0
2. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0
4. Серен Юнайтед Буланже Бенжамен 1 1
5. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа бьет в цель!
  • 39'
    Буланже Бенжамен получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Буланже Бенжамен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    31'
    Буланже Бенжамен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед онлайн




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