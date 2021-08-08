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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
1:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Гент
0'
32' Желтая карточка
Танье Антон
45' Желтая карточка
Боонен Инди
51' Желтая карточка
Гейе Махтар
1:0
73' Гол
Гейе Махтар
90'
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
4
Хендри
Джек
5
Теате
Артур
7
Матам
Тео
Ндика
10
Роша
Кенни
11
Боонен
Инди
6
Д'Арпино
Максим
23
Амаде
Альфонс
21
Квасина
Марко
9
Гейе
Махтар
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
14
Кастро-Монтес
Алессио
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
13
Де
Сар
Жюльен
18
Самуаз
Матисс
23
Маледе
Йонас
17
Юльсагер
Эндрю
34
Тиссудали
Тарик
Остенде
3-5-2
Гент
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гейе Махтар 2 0.67
2. Квасина Марко 1 0.33
3. Амброз Тьерри 1 0.33
4. Якель Фредерик 1 0.33
5. Роша Кенни 0 0
6. Капон Брехт 0 0
7. Матам Тео Ндика 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 1 0.33
2. Тиссудали Тарик 1 0.33
3. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.33
4. Нгадеу Майкл 0 0
5. Кастро-Монтес Алессио 0 0
6. Опери Кристофер 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Гейе Махтар 2 0
2. Квасина Марко 1 0
3. Хендри Джек 1 0
4. Боонен Инди 1 0
5. Д'Хасе Робби 1 0
6. Танье Антон 1 0
Гент
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
2. Кастро-Монтес Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Гент 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Генк 3:4 Остенде Остенде 0:3 Шарлеруа Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Амьен 2:1 Остенде
Звевезеле 3:9 Остенде Стандард 1:3 Остенде Остенде 2:2 Мехелен Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Мехелен 5:3 Остенде Остенде 6:2 Стандард Остенде 0:3 Андерлехт Остенде 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 0:2 Васланд-Беверен Остенде 1:4 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Остенде 1:2 Кортрейк Гент 1:0 Остенде Остенде 2:0 Мехелен
Гент Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент
Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа Стандард 2:1 Гент Остенде 1:4 Гент Гент 0:0 Андерлехт

Последние игры между собой

Остенде: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Остенде 0:4 Гент Плей-офф за путёвку в Лигу Европы Гент 2:1 Остенде Плей-офф за путёвку в Лигу Европы Остенде 1:4 Гент Товарищеские матчи Гент 1:0 Остенде Первый дивизион А
Остенде 2:1 Гент Первый дивизион А Остенде 2:1 Гент Первый дивизион А Гент 2:0 Остенде Первый дивизион А Гент 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Гент Кубок Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Кортрейк 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Остенде 1:0 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Шарлеруа 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Эйпен 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Серкль Брюгге 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Брюгге 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Андерлехт 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Зульте-Варегем 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Генк 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Синт-Трейден 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Стандард 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Серен Юнайтед 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Мехелен 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Антверпен 3 1 0 2 7 - 6 3
16. АХ Лёвен 3 0 3 0 3 - 3 3
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Гент 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
2. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Серен Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Остенде 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
7. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Гент 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Шарлеруа 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Стандард 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Унион Сент-Жиллуаз 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беерсхот-Вильрейк 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Шарлеруа 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Стандард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кортрейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Остенде 1:0 1 1 0 0 4 - 3 3
11. Антверпен 2 1 0 1 7 - 5 3
12. Синт-Трейден 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
14. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гент 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 0
3. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
4. АХ Лёвен Анри Тома 3 1 0
5. Зульте-Варегем Воссен Йелле 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 3 0
2. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
3. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0
4. Серен Юнайтед Буланже Бенжамен 1 1
5. Зульте-Варегем Ван Акен Йост 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Боонен Инди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Anton Tanghe получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Гент
3.70
3.86
16.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 1:0 Гент онлайн




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