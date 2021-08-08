Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Остенде
1:0
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Гент
32' Желтая карточкаТанье Антон
45' Желтая карточкаБоонен Инди
51' Желтая карточкаГейе Махтар
1:0
73' ГолГейе Махтар
90' Желтая карточкаКумс Свен
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
10
Роша
Кенни
11
Боонен
Инди
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
-
19 Manuel Osifo
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
32'
45'
51'
73'
1:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гейе Махтар
|2
|0.67
|2.
|Квасина Марко
|1
|0.33
|3.
|Амброз Тьерри
|1
|0.33
|4.
|Якель Фредерик
|1
|0.33
|5.
|Роша Кенни
|0
|0
|6.
|Капон Брехт
|0
|0
|7.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|1
|0.33
|2.
|Тиссудали Тарик
|1
|0.33
|3.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.33
|4.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|5.
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|6.
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гейе Махтар
|2
|0
|2.
|Квасина Марко
|1
|0
|3.
|Хендри Джек
|1
|0
|4.
|Боонен Инди
|1
|0
|5.
|Д'Хасе Робби
|1
|0
|6.
|Танье Антон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|1
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|3.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Гент
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +7 =3 -10Генк 3:4 Остенде Остенде 0:3 Шарлеруа Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Амьен 2:1 Остенде
Звевезеле 3:9 Остенде Стандард 1:3 Остенде Остенде 2:2 Мехелен Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Мехелен 5:3 Остенде Остенде 6:2 Стандард Остенде 0:3 Андерлехт Остенде 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 0:2 Васланд-Беверен Остенде 1:4 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Остенде 1:2 Кортрейк Гент 1:0 Остенде Остенде 2:0 Мехелен
Гент Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент
Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа Стандард 2:1 Гент Остенде 1:4 Гент Гент 0:0 Андерлехт
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гент: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Остенде 2:1 Гент Первый дивизион А Остенде 2:1 Гент Первый дивизион А Гент 2:0 Остенде Первый дивизион А Гент 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Гент Кубок Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|2.
|Кортрейк
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Эйпен
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Генк
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Антверпен
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|16.
|АХ Лёвен
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Гент
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|2.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Серен Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|5.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Кортрейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|11.
|Антверпен
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|12.
|Синт-Трейден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|0
|3.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|4.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|3
|1
|0
|5.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|3
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|3.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0
|4.
|Серен Юнайтед
|Буланже Бенжамен
|1
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Ван Акен Йост
|1
|1