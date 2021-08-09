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Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
2:0
Конец матча
Васалунд
0'
1:0
2' Гол
Линдберг Юлиус
11' Желтая карточка
Цискаридзе Зураб
2:0
18' Гол
Вангберг Август
44' Желтая карточка
Линдберг Йонас
61' Желтая карточка
Сёдерберг Даниэль
63' Желтая карточка
Хиен Исак
65' Желтая карточка
Сисей Кебба
2:0
66' Не забитый пенальти
Линдберг Юлиус
90'+6
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
26
Моенза
Малкольм
10
Эгнелль
Адам
18
Лумбана
Борис
8
Александерссон
Виктор
16
Андерссон
Йохан
II
25
Линдберг
Йонас
11
Линдберг
Юлиус
1
Мыцу
Раду
19
Сисей
Кебба
3
Хиен
Исак
77
Цискаридзе
Зураб
24
Салем
Адам
Ид
6
Вамбани
Антони
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
16
Ясуока
Такуто
9
Васич
Никола
7
Булут
Экин
ГАИС
4-3-3
Васалунд
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эгнелль Адам 2 0.13
2. Стернер Даниэль 2 0.13
3. Марич Аднан 2 0.13
4. Вангберг Август 2 0.13
5. Линдберг Юлиус 1 0.07
6. Линдберг Йонас 1 0.07
7. Лумбана Борис 1 0.07
8. Каргбо Майкл 1 0.07
9. Андерссон Йохан II 0 0
10. Моенза Малкольм 0 0
11. Оусоу Айхам 0 0
Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Маи 5 0.33
2. Андуе Александер 3 0.2
3. Вамбани Антони 3 0.2
4. Авдич Денни 2 0.13
5. Жорж Шарбель 2 0.13
6. Васич Никола 1 0.07
7. Дурмаз Элиас 1 0.07
8. Цискаридзе Зураб 1 0.07
9. Энгберг Фрей 0 0
10. Ясуока Такуто 0 0
11. Мыцу Раду 0 0
12. Думбия Ибрагим 0 0
13. Дуранич Александр 0 0

Карточки

ГАИС
# Игрок      
1. Оусоу Айхам 1 1
2. Лумбана Борис 2 0
3. Марич Аднан 2 0
4. Вангберг Август 2 0
5. Грозданич Эмин 2 0
6. Хульквист Даниэль 2 0
7. Моенза Малкольм 0 1
8. Линдберг Йонас 1 0
9. Андерссон Йохан II 1 0
10. Андерсен Никлас II 1 0
11. Ладан Никола 1 0
12. Карлссон Матиас 1 0
13. Оберг Йоаким 1 0
14. Стернер Даниэль 1 0
15. Ибрагим Харун 1 0
Васалунд
# Игрок      
1. Сисей Кебба 6 0
2. Траоре Маи 3 1
3. Вамбани Антони 4 0
4. Жорж Шарбель 2 1
5. Авдич Денни 3 0
6. Дуранич Александр 1 1
7. Цискаридзе Зураб 2 0
8. Ангер Филип 2 0
9. Васич Никола 2 0
10. Салем Адам Ид 2 0
11. Азизи Пешрав 1 0
12. Мыцу Раду 1 0
13. Вистрём Филип 1 0
14. Дурмаз Элиас 1 0
15. Затор Доминик 1 0
16. Андуе Александер 1 0
17. Ясуока Такуто 1 0
18. Сёдерберг Даниэль 1 0
19. Хиен Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ГАИС 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 0 33.33% (4)
Васалунд 5.56% (1) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 38.89% (7)

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС
Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Мальмё Хальмстад 0:2 ГАИС Далкурд 0:1 ГАИС
Васалунд Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд
Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд Васалунд 3:2 Карлшлунд

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ГАИС 4:0 Васалунд Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
2. Вернаму Заявка 15 9 3 3 18 - 9 30
3. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 14 7 3 4 20 - 11 24
6. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 21 - 18 22
7. Йёнчёпинг Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 5 4 6 18 - 15 19
9. Эстер Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
10. Акрополис Заявка 15 4 5 6 14 - 22 17
11. ГАИС Заявка 15 5 2 8 13 - 17 17
12. Вестерос Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
13. Эргрюте Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
14. Браге Заявка 15 4 4 7 17 - 20 16
15. Васалунд Заявка 15 4 1 10 18 - 28 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Норрбю Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
5. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
6. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
7. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
8. Вестерос Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Акрополис Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
12. ГАИС Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
13. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
14. Эргрюте Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
15. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
16. Браге Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Хельсинборг Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
3. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
4. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
5. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Эргрюте Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
7. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
10. Эстер Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
11. Йёнчёпинг Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
12. Акрополис Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
13. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
14. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
15. Васалунд Заявка 8 1 0 7 10 - 19 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Норрбю Вукоевич Диян 8 2 3
3. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
4. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Васалунд Сисей Кебба 6 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 6 0
Весь список
Где смотреть матч ГАИС 2:0 Васалунд онлайн




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