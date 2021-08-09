Швеция: Суперэттан 2021
1:0
2' ГолЛиндберг Юлиус
11' Желтая карточкаЦискаридзе Зураб
2:0
18' ГолВангберг Август
44' Желтая карточкаЛиндберг Йонас
61' Желтая карточкаСёдерберг Даниэль
63' Желтая карточкаХиен Исак
65' Желтая карточкаСисей Кебба
2:0
66' Не забитый пенальтиЛиндберг Юлиус
10
Эгнелль
Адам
19
Сисей
Кебба
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
-
22 Харви АйденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Полузащитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Ход матча
2'
1:0
11'
18'
2:0
44'
63'
65'
66'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эгнелль Адам
|2
|0.13
|2.
|Стернер Даниэль
|2
|0.13
|3.
|Марич Аднан
|2
|0.13
|4.
|Вангберг Август
|2
|0.13
|5.
|Линдберг Юлиус
|1
|0.07
|6.
|Линдберг Йонас
|1
|0.07
|7.
|Лумбана Борис
|1
|0.07
|8.
|Каргбо Майкл
|1
|0.07
|9.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|10.
|Моенза Малкольм
|0
|0
|11.
|Оусоу Айхам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Маи
|5
|0.33
|2.
|Андуе Александер
|3
|0.2
|3.
|Вамбани Антони
|3
|0.2
|4.
|Авдич Денни
|2
|0.13
|5.
|Жорж Шарбель
|2
|0.13
|6.
|Васич Никола
|1
|0.07
|7.
|Дурмаз Элиас
|1
|0.07
|8.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.07
|9.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|10.
|Ясуока Такуто
|0
|0
|11.
|Мыцу Раду
|0
|0
|12.
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|13.
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оусоу Айхам
|1
|1
|2.
|Лумбана Борис
|2
|0
|3.
|Марич Аднан
|2
|0
|4.
|Вангберг Август
|2
|0
|5.
|Грозданич Эмин
|2
|0
|6.
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|7.
|Моенза Малкольм
|0
|1
|8.
|Линдберг Йонас
|1
|0
|9.
|Андерссон Йохан II
|1
|0
|10.
|Андерсен Никлас II
|1
|0
|11.
|Ладан Никола
|1
|0
|12.
|Карлссон Матиас
|1
|0
|13.
|Оберг Йоаким
|1
|0
|14.
|Стернер Даниэль
|1
|0
|15.
|Ибрагим Харун
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Кебба
|6
|0
|2.
|Траоре Маи
|3
|1
|3.
|Вамбани Антони
|4
|0
|4.
|Жорж Шарбель
|2
|1
|5.
|Авдич Денни
|3
|0
|6.
|Дуранич Александр
|1
|1
|7.
|Цискаридзе Зураб
|2
|0
|8.
|Ангер Филип
|2
|0
|9.
|Васич Никола
|2
|0
|10.
|Салем Адам Ид
|2
|0
|11.
|Азизи Пешрав
|1
|0
|12.
|Мыцу Раду
|1
|0
|13.
|Вистрём Филип
|1
|0
|14.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|15.
|Затор Доминик
|1
|0
|16.
|Андуе Александер
|1
|0
|17.
|Ясуока Такуто
|1
|0
|18.
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0
|19.
|Хиен Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ГАИС
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|33.33% (4)
|Васалунд
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|38.89% (7)
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11Эргрюте 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС
Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Мальмё Хальмстад 0:2 ГАИС Далкурд 0:1 ГАИС
Васалунд Последние 20 матчей: +7 =2 -11Васалунд 0:1 Хельсинборг Васалунд 4:2 Сирианска Эскильстуна Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд
Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд Васалунд 3:2 Карлшлунд
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|2.
|Вернаму
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|18 - 9
|30
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|9.
|Эстер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|10.
|Акрополис
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 22
|17
|11.
|ГАИС
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|13 - 17
|17
|12.
|Вестерос
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|14.
|Браге
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 20
|16
|15.
|Васалунд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|18 - 28
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Норрбю
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|8.
|Вестерос
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Акрополис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|ГАИС
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|13.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|10.
|Эстер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|Акрополис
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|14.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|15.
|Васалунд
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 19
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|8
|2
|3
|3.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|6
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|6
|0