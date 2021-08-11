Хадсон-Одои выполнил достаточно слабую подачу к левому углу вратарской, игроки "Вильярреала" без всякого труда выбили мяч в аут.

Ещё один угловой у ворот "Вильярреала". Зиеш выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Вернер не смог подстроиться под мяч, будет удар от ворот.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Зиеш!!! Хаверц промчался вперёд по левому флангу после хорошей передачи от Алонсо из центра поля, а затем Кай выполнил прострел в центр штрафной площади на Зиеша, Хаким в касание пробил под правый угол ворот, Асенхо уже ничего не смог поделать.

Пино получил мяч на правом углу штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, Алонсо грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на Хаверца.

Альберто Морено пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.

29' Зиеш с левого фланга выполнил неплохую подачу на правый угол штрафной площади, Чалоба в борьбе с соперником заработал угловой.

28' Зиеш со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

27' Пино на левом фланге нарушил правила против Алонсо. Вновь "Челси" заработал достаточно неплохой стандарт.

26' Зиеш с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Фойт головой выбил мяч на левый фланг.

25' Вернер ворвался в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Альбиолем форвард "Челси" упустил мяч за лицевую линию поля.

24' Тригерос со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, игроки "Челси" сыграли внимательно и без всякого труда перехватили мяч.

23' Рюдигер на своей поля нарушил правила против Херарда Морено. "Вильярреал" тщательно готовится к стандарту.

22' Зиеш с правого фланга выполнил прострел к ближней штанге, Асенхо грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

21' Зиеш со стандарта закрутил мяч к правому углу вратарской, Херард Морено головой выбил мяч обратно на правый фланг.

20' Педраса на правом фланге нарушил правила против Хадсона-Одои. "Челси" заработал очень неплохой стандарт.

19' Алонсо и Вернер попытались что-то придумать на левом фланге у штрафной площади "Вильярреала", но в итоге Фойт смог заработать аут для своей команды.

18' "Вильярреал" достаточно грамотно играет от обороны, понимает команда Унаи Эмери, что играть против "Челси" в открытый футбол смысла совсем немного.

17' Пино с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

16' Хадсон-Одои попытался разогнать атаку по правому флангу, но фланговый игрок "Челси" подыграл себе рукой, Сергей Карасёв всё видел и дал свисток в пользу "Вильярреала".

15' Педраса перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Челси", правила были нарушены против Хадсона-Одои.

14' Из центра поля Алонсо выполнил слишком сильную передачу к левому углу штрафной площади на ход Вернеру, Асенхо вовремя вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч обратно в центр поля.

13' Угловой у ворот "Челси". Тригерос выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Рюдигер головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, могло быть довольно опасно, но Альбиоль не смог подстроиться под мяч и в касание пробить по воротам.

12' Педраса получил передачу на ход по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, Альфонсо в итоге упустил его за лицевую линию поля.

11' Канте смог пройти вперёд по центру и затем от линии штрафной площади пробить в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

10' Хадсон-Одои прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Вернер на этот раз не смог добраться до мяча.

9' Зиеш с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Вернер в борьбе с Альберто Морено в касание пробил под перекладину, мяч полетел в ту область, где и был Асенхо, Серхио в итоге в прыжке спас свою команду.

8' Алонсо получил передачу к левому углу штрафной площади из центра поля от Рюдигера, Маркос смог оторваться от соперника и в касание выполнить прострел в центр штрафной площади, защитникам "Вильярреала" на этот раз пришлось выбивать мяч на угловой.

7' Ковачич из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Хадсон-Одои достал непростой мяч у лицевой линии, но затем уже Торрес выбил его в аут.

6' Херард Морено теперь уже в центре поля огрел по ногам Алонсо. Маркос не сразу, но всё же поднялся, всё нормально с фланговым игроком лондонского клуба.

5' Херард Морено в центре поля нарушил правила против Рюдигера. Игроки "Челси" достаточно быстро разыграли стандарт.

4' Ковачич из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, получился подарок для Асенхо.

3' Игра начинается у нас достаточно спокойно. "Челси" пока проводит с мячом больше времени, но толку от этого не особо много.

2' Сегодня на стадионе в Белфасте порядка 15 тысяч болельщиков, фанатов "Челси" на трибунах собралось конечно же чуть больше.