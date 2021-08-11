Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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  3. Суперкубок УЕФА: Финал
Челси
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Вильярреал
0'
1:0
27' Гол
Зиеш Хаким
30'
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
15
Зума
Курт
2
Рюдигер
Антонио
20
Хадсон-Одои
Каллум
7
Канте
Н'Голо
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
1
Асенхо
Серхио
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
21
Пино
Йереми
14
Тригерос
Мануэль
25
Капу
Этьен
18
Морено
Альберто
7
Морено
Херард
16
Диа
Булайе
Челси
3-4-2-1
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

27'
Зиеш Хаким
(Хаверц Кай)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси
Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед
Вильярреал Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте
Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал
  • Первый тайм
  • 34'
    Альберто Морено пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели. 
  • 33'
    Пино получил мяч на правом углу штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, Алонсо грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на Хаверца. 
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Зиеш!!! Хаверц промчался вперёд по левому флангу после хорошей передачи от Алонсо из центра поля, а затем Кай выполнил прострел в центр штрафной площади на Зиеша, Хаким в касание пробил под правый угол ворот, Асенхо уже ничего не смог поделать. 
  • Угловой
    31'
    Ещё один угловой у ворот "Вильярреала". Зиеш выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Вернер не смог подстроиться под мяч, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    30'
    Хадсон-Одои выполнил достаточно слабую подачу к левому углу вратарской, игроки "Вильярреала" без всякого труда выбили мяч в аут. 
  • 29'
    Зиеш с левого фланга выполнил неплохую подачу на правый угол штрафной площади, Чалоба в борьбе с соперником заработал угловой. 
  • 28'
    Зиеш со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Пино на левом фланге нарушил правила против Алонсо. Вновь "Челси" заработал достаточно неплохой стандарт. 
  • 26'
    Зиеш с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Фойт головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 25'
    Вернер ворвался в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Альбиолем форвард "Челси" упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 24'
    Тригерос со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, игроки "Челси" сыграли внимательно и без всякого труда перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Рюдигер на своей поля нарушил правила против Херарда Морено. "Вильярреал" тщательно готовится к стандарту. 
  • 22'
    Зиеш с правого фланга выполнил прострел к ближней штанге, Асенхо грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 21'
    Зиеш со стандарта закрутил мяч к правому углу вратарской, Херард Морено головой выбил мяч обратно на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Педраса на правом фланге нарушил правила против Хадсона-Одои. "Челси" заработал очень неплохой стандарт. 
  • 19'
    Алонсо и Вернер попытались что-то придумать на левом фланге у штрафной площади "Вильярреала", но в итоге Фойт смог заработать аут для своей команды. 
  • 18'
    "Вильярреал" достаточно грамотно играет от обороны, понимает команда Унаи Эмери, что играть против "Челси" в открытый футбол смысла совсем немного. 
  • 17'
    Пино с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Хадсон-Одои попытался разогнать атаку по правому флангу, но фланговый игрок "Челси" подыграл себе рукой, Сергей Карасёв всё видел и дал свисток в пользу "Вильярреала". 
  • Фол, нарушение
    15'
    Педраса перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Челси", правила были нарушены против Хадсона-Одои. 
  • 14'
    Из центра поля Алонсо выполнил слишком сильную передачу к левому углу штрафной площади на ход Вернеру, Асенхо вовремя вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч обратно в центр поля. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот "Челси". Тригерос выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Рюдигер головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, могло быть довольно опасно, но Альбиоль не смог подстроиться под мяч и в касание пробить по воротам. 
  • 12'
    Педраса получил передачу на ход по левому флангу, мяч полетел слишком сильно, Альфонсо в итоге упустил его за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    11'
    Канте смог пройти вперёд по центру и затем от линии штрафной площади пробить в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 10'
    Хадсон-Одои прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Вернер на этот раз не смог добраться до мяча. 
  • Угловой
    9'
    Зиеш с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Вернер в борьбе с Альберто Морено в касание пробил под перекладину, мяч полетел в ту область, где и был Асенхо, Серхио в итоге в прыжке спас свою команду. 
  • 8'
    Алонсо получил передачу к левому углу штрафной площади из центра поля от Рюдигера, Маркос смог оторваться от соперника и в касание выполнить прострел в центр штрафной площади, защитникам "Вильярреала" на этот раз пришлось выбивать мяч на угловой. 
  • 7'
    Ковачич из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Хадсон-Одои достал непростой мяч у лицевой линии, но затем уже Торрес выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Херард Морено теперь уже в центре поля огрел по ногам Алонсо. Маркос не сразу, но всё же поднялся, всё нормально с фланговым игроком лондонского клуба. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Херард Морено в центре поля нарушил правила против Рюдигера. Игроки "Челси" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 4'
    Ковачич из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, получился подарок для Асенхо. 
  • 3'
    Игра начинается у нас достаточно спокойно. "Челси" пока проводит с мячом больше времени, но толку от этого не особо много. 
  • 2'
    Сегодня на стадионе в Белфасте порядка 15 тысяч болельщиков, фанатов "Челси" на трибунах собралось конечно же чуть больше. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересное противостояние между "Челси" и крепким "Вильярреалом", который попытается выиграть второй свой трофей за короткий промежуток времени. В этом противостоянии "Челси" конечно же является фаворитом, но если команда Томаса Тухеля недооценит соперника, мы можем стать свидетелями сенсации. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 1:0 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Челси 1:0 Вильярреал

Исход игры
Челси
87.6% (155)
Ничья
10.2% (18)
Вильярреал
2.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (95)
Меньше
44.44% (76)
Обе команды забьют
Да
63.74% (109)
Нет
36.26% (62)
Популярный счёт
2:1 Челси
44.1% (78)
1:0 Челси
19.2% (34)
2:0 Челси
14.1% (25)
1:1 Ничья
8.5% (15)
3:1 Челси
6.2% (11)
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