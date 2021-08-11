Челси
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Уиндзор Парк
Вильярреал
1:0
27' ГолЗиеш Хаким
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
15
Зума
Курт
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
21
Пино
Йереми
25
Капу
Этьен
16
Диа
Булайе
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси
Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед
Вильярреал Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте
Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал
Прогнозы на матч Челси 1:0 Вильярреал
Исход игры
Челси
87.6% (155)
Ничья
10.2% (18)
Вильярреал
2.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (95)
Меньше
44.44% (76)
Обе команды забьют
Да
63.74% (109)
Нет
36.26% (62)
Популярный счёт
2:1 Челси
44.1% (78)
1:0 Челси
19.2% (34)
2:0 Челси
14.1% (25)
1:1 Ничья
8.5% (15)
3:1 Челси
6.2% (11)
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