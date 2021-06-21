Челси
Позже
Стадион: Уиндзор Парк
Вильярреал
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси
Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед
Вильярреал Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте
Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал
Прогнозы на матч Челси - Вильярреал
Исход игры
Челси
89.3% (50)
Ничья
8.9% (5)
Вильярреал
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (38)
Меньше
32.14% (18)
Обе команды забьют
Да
71.43% (40)
Нет
28.57% (16)
Популярный счёт
2:1 Челси
53.6% (30)
1:0 Челси
12.5% (7)
2:0 Челси
12.5% (7)
3:1 Челси
8.9% (5)
1:1 Ничья
5.4% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!