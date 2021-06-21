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Вильярреал

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Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси
Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед
Вильярреал Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте
Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2021, осталось 2 дня 18 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Челси 89.3% (50)
    X 8.9% (5)
    Вильярреал 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Вильярреал
    1.95
    3.76
    4.85
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Челси - Вильярреал онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Вильярреал

    Исход игры
    Челси
    89.3% (50)
    Ничья
    8.9% (5)
    Вильярреал
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (38)
    Меньше
    32.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    53.6% (30)
    1:0 Челси
    12.5% (7)
    2:0 Челси
    12.5% (7)
    3:1 Челси
    8.9% (5)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
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