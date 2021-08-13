Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Сённерйюск
0:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Сидбанк Парк
Митьюлланд
0:1
4' ГолБрумадо Жуниор
26' Желтая карточкаАльбек Мадс
30' Красная карточкаБрумадо Жуниор
41' Желтая карточкаАндерссон Йоэль
60' Желтая карточкаГартенманн Стефан
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
30
Йенсен
Исак
29
Паулиньо
VI
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
4'
0:1
26'
30'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экани Виктор
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|2
|0.4
|2.
|Брумадо Жуниор
|2
|0.4
|3.
|Мабиль Авер
|1
|0.2
|4.
|Святченко Эрик
|1
|0.2
|5.
|Систо Пионе
|1
|0.2
|6.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.2
|7.
|Исаксен Густав
|1
|0.2
|8.
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|9.
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|2.
|Альбек Мадс
|1
|0
|3.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|4.
|Экани Виктор
|1
|0
|5.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брумадо Жуниор
|0
|1
|2.
|Хег Даниэль
|1
|0
|3.
|Систо Пионе
|1
|0
|4.
|Мабиль Авер
|1
|0
|5.
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|6.
|Николаесен Расмус
|1
|0
|7.
|Паулиньо VI
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Митьюлланд
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск
Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск
Митьюлланд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд
Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Силькеборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Оденсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Виборг
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Сённерйюск
|0:1
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|10.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|11.
|Орхус
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Митьюлланд
|1:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Сённерйюск
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|8.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Вайле
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ольборг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Брондбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|9.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сённерйюск
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|0
|0
|2.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|2
|0
|4
|3.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|1
|4.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|5.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|3.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0
|4.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|2
|0
|5.
|Силькеборг
|Чалышир Андре
|2
|0