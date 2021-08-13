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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4037
Митьюлланд
0'
0:1
4' Гол
Брумадо Жуниор
26' Желтая карточка
Альбек Мадс
30' Красная карточка
Брумадо Жуниор
41' Желтая карточка
Андерссон Йоэль
60' Желтая карточка
Гартенманн Стефан
0:2
88' Гол
Линн Виктор
90'+6
1
Лоуренс
Томас
3
Emil
Holm
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
5
Хенде
Марк-Даль
8
Корнвиг
Эмиль
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
77
Хассан
Рилван
10
Anders
Jacobsen
II
30
Йенсен
Исак
1
Лоссль
Йонас
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
6
Андерссон
Йоэль
37
Нвадике
Рафаэль
10
Феррейра
Эвандер
44
Дюр
Николас
36
Дрейер
Андерс
74
Брумадо
Жуниор
45
Исаксен
Густав
Сённерйюск
4-3-3
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

4'
0:1
Брумадо Жуниор
(Дрейер Андерс)
13'
 
Мадсен Николас
Коолс Дион
26'
Альбек Мадс
 
30'
 
Брумадо Жуниор
41'
 
Андерссон Йоэль
60'
Гартенманн Стефан
 
63'
Эскесен Юлиус
Хассан Рилван
 
65'
 
Мабиль Авер
Исаксен Густав
67'
Кристинссон Кристофер Инги
Корнвиг Эмиль
 
67'
Виндерслев Расмус
Йенсен Исак
 
75'
Шмидль Филипп
Anders Jacobsen II
 
75'
Фредериксен Эмиль
Экани Виктор
 
78'
 
Андерсон Микаэль
Феррейра Эвандер
78'
 
Линн Виктор
Дрейер Андерс
88'
0:2
Линн Виктор
(Мабиль Авер)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экани Виктор 1 0.2
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 2 0.4
2. Брумадо Жуниор 2 0.4
3. Мабиль Авер 1 0.2
4. Святченко Эрик 1 0.2
5. Систо Пионе 1 0.2
6. Феррейра Эвандер 1 0.2
7. Исаксен Густав 1 0.2
8. Линн Виктор 1 0.2
9. Андерссон Йоэль 0 0
10. Паулиньо VI 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Гартенманн Стефан 2 0
2. Альбек Мадс 1 0
3. Anders Jacobsen II 1 0
4. Экани Виктор 1 0
5. Корнвиг Эмиль 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Брумадо Жуниор 0 1
2. Хег Даниэль 1 0
3. Систо Пионе 1 0
4. Мабиль Авер 1 0
5. Андерссон Йоэль 1 0
6. Николаесен Расмус 1 0
7. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 0 0 0 0 100% (1)
 Митьюлланд 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск
Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск
Митьюлланд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд
Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Кубок Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Суперлига Дании
Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 2:1 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Митьюлланд 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Нордшелланн 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Силькеборг 4 1 3 0 4 - 1 6
6. Ольборг 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Оденсе 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Сённерйюск 5 1 1 3 1 - 5 4
9. Виборг 1:2 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Брондбю 4 0 3 1 6 - 8 3
11. Орхус 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Вайле 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
2. Копенгаген 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Раннерс 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Митьюлланд 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Вайле 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Виборг 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 2:1 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Виборг 1:2 3 1 1 1 4 - 6 4
5. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Брондбю 3 0 2 1 5 - 7 2
9. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сённерйюск 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Орхус 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Винд Жонас 3 0 0
2. Митьюлланд Дрейер Андерс 2 0 4
3. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 1
4. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 3 0
2. Вайле Колингер Денис 3 0
3. Виборг Крамер Ларс II 3 0
4. Брондбю Менса Кевин 2 0
5. Копенгаген Зека Карлос 2 0
Весь список
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