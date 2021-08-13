Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Raphael Nwadike возвращается на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

49' Raphael Nwadike из команды Митьюлланд четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

48' Удар от ворот произведет Митьюлланд

48' Эмиль Хольм решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Феррейра Эвандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Должен был быть гол! Экани Виктор имел отличный шанс, но Йонас Лессль не дал голу состоятся!

46' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Паулиньо VI получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хорошую попытку сделал Корнвиг Эмиль . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

41' Андерссон Йоэль получил желтую карточку от судьи

40' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

40' Тчамба Дуплекс нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

38' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

38' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Дрейер Андерс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Хорошую попытку сделал Андерс К. Якобсен . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

34' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

32' Матч возобновлен

31' Тчамба Дуплекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' УДАЛЕНИЕ! - Брумадо Жуниор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

30' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Сённерйюск

28' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' О, нет. Из многообещающей позиции Брумадо Жуниор из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

27' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Альбек Мадс получил желтую карточку от судьи

25' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

23' Удар от ворот произведет Сённерйюск

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

20' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Паулиньо VI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Плохо сыграл Тчамба Дуплекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Тчамба Дуплекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Экани Виктор из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Дюр Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Коолс Дион получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Коолс Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

8' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Брумадо Жуниор забивает с левой ноги!

4' Отличные скиллы показывает Дрейер Андерс , обводя своих соперников

3' Йонас Лессль не дал случится голу! Корнвиг Эмиль должен был забивать, но Йонас Лессль сделал отличный сейв

3' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля