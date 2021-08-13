Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Сённерйюск
0:2
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 4037
Митьюлланд
0:1
4' ГолБрумадо Жуниор
26' Желтая карточкаАльбек Мадс
30' Красная карточкаБрумадо Жуниор
41' Желтая карточкаАндерссон Йоэль
60' Желтая карточкаГартенманн Стефан
0:2
88' ГолЛинн Виктор
29
Экани
Виктор
90
Альбек
Мадс
30
Йенсен
Исак
29
Паулиньо
VI
44
Дюр
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Boris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
4'
0:1
26'
30'
41'
88'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экани Виктор
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|2
|0.4
|2.
|Брумадо Жуниор
|2
|0.4
|3.
|Мабиль Авер
|1
|0.2
|4.
|Святченко Эрик
|1
|0.2
|5.
|Систо Пионе
|1
|0.2
|6.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.2
|7.
|Исаксен Густав
|1
|0.2
|8.
|Линн Виктор
|1
|0.2
|9.
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|10.
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|2.
|Альбек Мадс
|1
|0
|3.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|4.
|Экани Виктор
|1
|0
|5.
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брумадо Жуниор
|0
|1
|2.
|Хег Даниэль
|1
|0
|3.
|Систо Пионе
|1
|0
|4.
|Мабиль Авер
|1
|0
|5.
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|6.
|Николаесен Расмус
|1
|0
|7.
|Паулиньо VI
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Митьюлланд
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =2 -11Раннерс 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Сённерйюск 1:0 Вайле Силькеборг 0:0 Сённерйюск
Каса Пиа 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:4 Виборг Брондбю 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:4 Ольборг Хорсенс 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Люнгбю Раннерс 4:0 Сённерйюск Вайле 4:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск
Митьюлланд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд
Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Митьюлланд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|2:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Силькеборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Оденсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Сённерйюск
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|9.
|Виборг
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Брондбю
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|11.
|Орхус
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Раннерс
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Брондбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Вайле
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Виборг
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Виборг
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ольборг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Брондбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|9.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сённерйюск
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|0
|0
|2.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|2
|0
|4
|3.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|1
|4.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|3.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|3
|0
|4.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0
|5.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|2
|0