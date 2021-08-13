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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
0:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Херенвен
0'
0:1
7' Гол
Халилович Тибор
46'
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
2
Люкассен
Бойд
8
Брауэрс
Люк
7
Martjin
Berden
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
13
Кайб
Рами
21
Конголо
Родни
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Верман
Хенк
16
Ван
дер
Хейде
Арьен
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Херенвен
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Халилович Тибор
(Верман Йоэй)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халилович Тибор 1 1
2. Верман Йоэй 0 0

Предыдущие игры

Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк
Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Осс 0:4 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 ПСВ-2 АЗ-2 Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 Телстар Эйндховен 0:2 Гоу Эхед Иглс
Херенвен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс
Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг Херенвен 0:3 Аякс ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген

Последние игры между собой

Гоу Эхед Иглс: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Херенвен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 1:3 Херенвен Эредивизие Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс Эредивизие
Гоу Эхед Иглс 1:2 Херенвен Товарищеские матчи Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:5 Херенвен Товарищеские матчи Гоу Эхед Иглс 2:2 Херенвен Товарищеские матчи Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Товарищеские матчи Херенвен 8:0 Гоу Эхед Иглс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Херенвен 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Гоу Эхед Иглс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Херенвен 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Гоу Эхед Иглс 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1. Херенвен 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Гоу Эхед Иглс 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Херенвен Халилович Тибор 1 0 0
2. Херенвен Верман Йоэй 0 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Херенвен
2.88
4.50
2.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен онлайн




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