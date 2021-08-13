Голландия: Эредивизие 2021-2022
Гоу Эхед Иглс
0:1
Конец матча
Стадион: Де Аделарсхорст
Херенвен
0:1
6' ГолХалилович Тибор
20
Дейл
Матс
26
Баккер
Юстин
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
-
29 Кардона МаркНападающий
-
21 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 11
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халилович Тибор
|1
|1
|2.
|Верман Йоэй
|0
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Херенвен
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк
Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Осс 0:4 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 ПСВ-2 АЗ-2 Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 Телстар Эйндховен 0:2 Гоу Эхед Иглс
Херенвен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс
Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг Херенвен 0:3 Аякс ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген
Последние игры между собой
Гоу Эхед Иглс: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Херенвен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Гоу Эхед Иглс 1:2 Херенвен Товарищеские матчи Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:5 Херенвен Товарищеские матчи Гоу Эхед Иглс 2:2 Херенвен Товарищеские матчи Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Товарищеские матчи Херенвен 8:0 Гоу Эхед Иглс Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|1
|0
|0
|2.
|Херенвен
|Верман Йоэй
|0
|0
|1