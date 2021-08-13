Второй тайм

96' Халилович Тибор из команды Херенвен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Херенвен вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Стеванович Филип не смог попасть в створ ударом издали

94' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Херенвен

92' Муленга Джейкоб нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

92' Дрешевич Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Конголо Родни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Дрешевич Ибрахим получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Дрешевич Ибрахим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Херенвен

79' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Близко! Кардона Марк нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

78' Де Йонг Сим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Стеванович Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Ботос Яннис-Фивос нанес удар, мяч был парирован, но Эрвин Мулдер не удержал его в руках.

77' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Херенвен

75' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Конголо Родни не смог попасть в створ ударом издали

71' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Херенвен

69' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Херенвен

68' Как он промахнулся? Ботос Яннис-Фивос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Брауэрс Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Опасность! Дрешевич Ибрахим из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

65' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Халилович Тибор не смог попасть в створ ударом издали

62' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Херенвен выполняет удар от ворот.

60' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

58' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Херенвен

57' Удар от ворот произведет Херенвен

57' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ромменс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Верман Хенк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Халилович Тибор нанес удар, мяч был парирован, но Warner Hahn не удержал его в руках.

47' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля