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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
0:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
0:1
6' Гол
Халилович Тибор
90'+6
1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
2
Люкассен
Бойд
8
Брауэрс
Люк
7
Martjin
Berden
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
13
Кайб
Рами
21
Конголо
Родни
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Верман
Хенк
16
Ван
дер
Хейде
Арьен
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Херенвен
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Халилович Тибор
(Верман Йоэй)
67'
Ботос Яннис-Фивос
Брауэрс Люк
 
67'
Кардона Марк
Martjin Berden
 
67'
 
Стеванович Филип
Ван дер Хейде Арьен
73'
 
Де Йонг Сим
Халилович Тибор
73'
Муленга Джейкоб
Лидберг Исак
 
74'
Ogechika Heil
Оратмангун Рагнар
 
89'
 
Хаяль Рами
Верман Хенк

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халилович Тибор 1 1
2. Верман Йоэй 0 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 0
 Херенвен 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк
Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 5:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Осс 0:4 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 ПСВ-2 АЗ-2 Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:0 Телстар Эйндховен 0:2 Гоу Эхед Иглс
Херенвен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс
Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг Херенвен 0:3 Аякс ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген

Последние игры между собой

Гоу Эхед Иглс: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Херенвен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 1:3 Херенвен Эредивизие Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс Эредивизие
Гоу Эхед Иглс 1:2 Херенвен Товарищеские матчи Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гоу Эхед Иглс Эредивизие Гоу Эхед Иглс 0:5 Херенвен Товарищеские матчи Гоу Эхед Иглс 2:2 Херенвен Товарищеские матчи Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Товарищеские матчи Херенвен 8:0 Гоу Эхед Иглс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Херенвен Халилович Тибор 1 0 0
2. Херенвен Верман Йоэй 0 0 1
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