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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
 
Позже

Стадион:
Нордшелланн
30
Хермансен
Мадс
28
Скиппер
Антон
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
19
Френнруп
Мортен
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
9
Павлович
Андрия
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
8
Андерсен
Магнус
II
33
Leo
Walta
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
28
Lasso
Coulibaly
32
Andreas
Schjelderup
Брондбю
3-4-1-2
Нордшелланн
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менса Кевин 1 0.25
2. Радошевич Йосип 1 0.25
3. Уре Микаэль 1 0.25
4. Рустед Сигурд 1 0.25
5. Бёркеейет Тобиас 1 0.25
6. Christian Cappis 1 0.25
7. Хедлунд Симон 0 0
8. Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
9. Слимане Анис 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вилладсен Оливер 2 0.5
2. Саймон Адингра 2 0.5
3. Антман Оливер 1 (1) 0.25
4. Andreas Schjelderup 1 (1) 0.25
5. Фресе Мартин 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Менса Кевин 2 0
2. Бёркеейет Тобиас 2 0
3. Хедлунд Симон 1 0
4. Радошевич Йосип 1 0
5. Рустед Сигурд 1 0
6. Бруус Андреас 1 0
7. Christian Cappis 1 0
8. Скиппер Антон 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Диоманде Мохаммед 2 0
2. Ннамани Эмека 2 0
3. Adamo Nagalo 2 0
4. Фрэнсис Абу 0 1
5. Тюкосен Мадс 1 0
6. Андерсен Магнус II 1 0
7. Andreas Schjelderup 1 0
8. Саймон Адингра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Нордшелланн 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю
Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нордшелланн 3:1 Оденсе Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Орхус Нордшелланн 1:2 Виборг
Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Хорсенс

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Нордшелланн: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:3 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 1:5 Брондбю Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 3:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:4 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Нордшелланн Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 2:1 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Митьюлланд 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Нордшелланн 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Силькеборг 4 1 3 0 4 - 1 6
6. Ольборг 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Оденсе 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Сённерйюск 5 1 1 3 1 - 5 4
9. Виборг 1:2 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Брондбю 4 0 3 1 6 - 8 3
11. Орхус 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Вайле 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
2. Копенгаген 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Раннерс 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Митьюлланд 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Брондбю 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Вайле 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Виборг 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 2:1 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Виборг 1:2 3 1 1 1 4 - 6 4
5. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Брондбю 3 0 2 1 5 - 7 2
9. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сённерйюск 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Орхус 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Винд Жонас 3 0 0
2. Митьюлланд Дрейер Андерс 2 0 4
3. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 1
4. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 3 0
2. Вайле Колингер Денис 3 0
3. Виборг Крамер Ларс II 3 0
4. Брондбю Менса Кевин 2 0
5. Копенгаген Зека Карлос 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Нордшелланн
2.24
3.80
3.15
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Где смотреть матч Брондбю - Нордшелланн онлайн




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