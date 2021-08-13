Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Вилладсен Оливер получил желтую карточку от судьи

92' Вилладсен Оливер упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

92' Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

91' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Рефери не любит споров - именно за это Мохаммед Диоманд сейчас получил желтую

87' Хедлунд Симон наказан за толчок Мохаммед Диоманд

87' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

87' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Мохаммед Диоманд наказан за толчок Бруус Андреас

85' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Daniel Svensson выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Lasso Coulibaly из команды Норшеланн в офсайде

81' Какой промах! Уре Микаэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

79' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Сегодняшная посещаемость составляет 18009 болельщиков

78' Менса Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Шиембе Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде

76' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Как он промахнулся? Бруус Андреас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

74' Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Daniel Svensson

72' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Lasso Coulibaly из команды Норшеланн в офсайде

67' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Adamo Nagalo из команды Норшеланн.

66' Опасность! Хедлунд Симон из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

66' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

63' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

63' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Должен был быть гол! Уре Микаэль имел отличный шанс, но Питер Виндал Йенсен не дал голу состоятся!

63' Опасность! Менса Кевин из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

62' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Adamo Nagalo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хедлунд Симон пробил со штрафного прямо в стенку

61' Ох, нехорошо это выглядит. Уре Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Уре Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Andreas Schjelderup получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Andreas Schjelderup на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Игрок Хедлунд Симон из команды Брондбю неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

52' Опасность! Скиппер Антон из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

51' Менса Кевин из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' ГОООООЛ - Хансен Киан Норшеланн забивает ударом головой

49' Leo Walta навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Шиембе Кевин пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен ловит мяч

48' Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Брондбю выполняет удар от ворот.

46' Фресе Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

46' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля