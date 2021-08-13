Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Брондбю
0:1
Конец матча
Стадион: Брондбю Зрители: 18009
Нордшелланн
8' Undefined phrase: football_event_Уре Микаэль
36' Желтая карточкаФресе Мартин
39' Желтая карточкаУре Микаэль
45' Желтая карточкаLasso Coulibaly
0:1
49' ГолХансен Киан
88' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
90' Желтая карточкаВилладсен Оливер
18
Шиембе
Кевин
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Leo WaltaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Месик ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
36'
39'
45'
49'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
7 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Менса Кевин
|1
|0.2
|2.
|Радошевич Йосип
|1
|0.2
|3.
|Уре Микаэль
|1
|0.2
|4.
|Рустед Сигурд
|1
|0.2
|5.
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.2
|6.
|Christian Cappis
|1
|0.2
|7.
|Хедлунд Симон
|0
|0
|8.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|9.
|Слимане Анис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вилладсен Оливер
|2
|0.4
|2.
|Саймон Адингра
|2
|0.4
|3.
|Хансен Киан
|1
|0.2
|4.
|Антман Оливер
|1 (1)
|0.2
|5.
|Andreas Schjelderup
|1 (1)
|0.2
|6.
|Фресе Мартин
|0
|0
|7.
|Leo Walta
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менса Кевин
|2
|0
|2.
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|3.
|Хедлунд Симон
|1
|0
|4.
|Радошевич Йосип
|1
|0
|5.
|Уре Микаэль
|1
|0
|6.
|Рустед Сигурд
|1
|0
|7.
|Бруус Андреас
|1
|0
|8.
|Christian Cappis
|1
|0
|9.
|Скиппер Антон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|2.
|Ннамани Эмека
|2
|0
|3.
|Adamo Nagalo
|2
|0
|4.
|Фрэнсис Абу
|0
|1
|5.
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|6.
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|7.
|Фресе Мартин
|1
|0
|8.
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|9.
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|10.
|Саймон Адингра
|1
|0
|11.
|Lasso Coulibaly
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Нордшелланн
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю
Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нордшелланн 3:1 Оденсе Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Орхус Нордшелланн 1:2 Виборг
Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Хорсенс
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Нордшелланн: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Брондбю 3:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:4 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Нордшелланн Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Копенгаген
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Силькеборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Оденсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Сённерйюск
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|9.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|11.
|Орхус
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Вайле
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|5.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|6.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ольборг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Брондбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|9.
|Силькеборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сённерйюск
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Орхус
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|0
|0
|2.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|2
|0
|4
|3.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|1
|4.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|3.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|3
|0
|4.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|5.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0