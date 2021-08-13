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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 18009
Нордшелланн
0'
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Уре Микаэль
36' Желтая карточка
Фресе Мартин
39' Желтая карточка
Уре Микаэль
45' Желтая карточка
Lasso Coulibaly
0:1
49' Гол
Хансен Киан
88' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
90' Желтая карточка
Вилладсен Оливер
90'+6
30
Хермансен
Мадс
28
Скиппер
Антон
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
19
Френнруп
Мортен
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
9
Павлович
Андрия
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
8
Андерсен
Магнус
II
33
Leo
Walta
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
28
Lasso
Coulibaly
32
Andreas
Schjelderup
Брондбю
3-4-1-2
Нордшелланн
3-4-1-2

Ход матча

8'
Уре Микаэль
 
36'
 
Фресе Мартин
39'
Уре Микаэль
 
45'
 
Lasso Coulibaly
49'
0:1
Хансен Киан
(Leo Walta)
64'
Чорлу Резан
Павлович Андрия
 
65'
 
Саймон Адингра
Andreas Schjelderup
73'
 
Воледзи Максвелл
Adamo Nagalo
74'
 
Кристенсен Якоб
Leo Walta
74'
 
Свенссон Даниэль
Фресе Мартин
75'
Квистгарден Матиас
Скиппер Антон
 
86'
 
Антман Оливер
Lasso Coulibaly
88'
 
Диоманде Мохаммед
89'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Френнруп Мортен
 
90'
 
Вилладсен Оливер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 7 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Менса Кевин 1 0.2
2. Радошевич Йосип 1 0.2
3. Уре Микаэль 1 0.2
4. Рустед Сигурд 1 0.2
5. Бёркеейет Тобиас 1 0.2
6. Christian Cappis 1 0.2
7. Хедлунд Симон 0 0
8. Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
9. Слимане Анис 0 0
Нордшелланн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вилладсен Оливер 2 0.4
2. Саймон Адингра 2 0.4
3. Хансен Киан 1 0.2
4. Антман Оливер 1 (1) 0.2
5. Andreas Schjelderup 1 (1) 0.2
6. Фресе Мартин 0 0
7. Leo Walta 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Менса Кевин 2 0
2. Бёркеейет Тобиас 2 0
3. Хедлунд Симон 1 0
4. Радошевич Йосип 1 0
5. Уре Микаэль 1 0
6. Рустед Сигурд 1 0
7. Бруус Андреас 1 0
8. Christian Cappis 1 0
9. Скиппер Антон 1 0
Нордшелланн
# Игрок      
1. Диоманде Мохаммед 3 0
2. Ннамани Эмека 2 0
3. Adamo Nagalo 2 0
4. Фрэнсис Абу 0 1
5. Тюкосен Мадс 1 0
6. Андерсен Магнус II 1 0
7. Фресе Мартин 1 0
8. Вилладсен Оливер 1 0
9. Andreas Schjelderup 1 0
10. Саймон Адингра 1 0
11. Lasso Coulibaly 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Нордшелланн 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю
Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю Брондбю 3:1 Митьюлланд Раннерс 4:2 Брондбю Брондбю 2:0 Раннерс Нордшелланн 0:3 Брондбю Брондбю 2:2 Орхус Брондбю 1:3 Копенгаген Митьюлланд 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:5 Брондбю Брондбю 1:1 Орхус
Нордшелланн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нордшелланн 3:1 Оденсе Сённерйюск 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:0 Орхус Нордшелланн 1:2 Виборг
Витесс 0:5 Нордшелланн Орхус 0:1 Нордшелланн Брондбю 2:0 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Раннерс Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Копенгаген Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:3 Брондбю Копенгаген 2:2 Нордшелланн Раннерс 3:4 Нордшелланн Нордшелланн 2:0 Орхус Нордшелланн 1:5 Брондбю Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Люнгбю 0:3 Нордшелланн Нордшелланн 2:2 Хорсенс

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Нордшелланн: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:3 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 1:5 Брондбю Товарищеские матчи Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 3:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании Нордшелланн 3:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:0 Нордшелланн Суперлига Дании Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:4 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:3 Нордшелланн Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Митьюлланд 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Силькеборг 4 1 3 0 4 - 1 6
6. Ольборг 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Оденсе 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Сённерйюск 5 1 1 3 1 - 5 4
9. Виборг 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Брондбю 5 0 3 2 6 - 9 3
11. Орхус 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Вайле 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 3 1 2 0 4 - 1 5
2. Копенгаген 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Раннерс 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Митьюлланд 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Вайле 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
5. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
6. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Брондбю 3 0 2 1 5 - 7 2
9. Силькеборг 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сённерйюск 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Орхус 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Винд Жонас 3 0 0
2. Митьюлланд Дрейер Андерс 2 0 4
3. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 1
4. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 3 0
2. Вайле Колингер Денис 3 0
3. Виборг Крамер Ларс II 3 0
4. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 3 0
5. Брондбю Менса Кевин 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Andreas Schjelderup не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    48'
    Уре Микаэль наказан за толчок Adamo Nagalo
  • 48'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 47'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Контроль мяча: Брондбю: 53%, Норшеланн: 47%.
  • Желтая карточка
    46'
    Lasso Coulibaly получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Lasso Coulibaly из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Leo Walta из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 45'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 45'
    Опасность! Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 44'
    Слимане Анис пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем
  • 44'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Уре Микаэль из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Бруус Андреас делает длинную передачу вперед
  • 42'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 41'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    40'
    Leo Walta из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 40'
    Контроль мяча: Брондбю: 52%, Норшеланн: 48%.
  • 40'
    Бруус Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    39'
    Уре Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Уре Микаэль упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
  • 39'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Слимане Анис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    36'
    Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Слимане Анис
  • 36'
    Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
  • 36'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Офсайд
    34'
    Виндаль-Йенсен Петер из команды Норшеланн в офсайде
  • Офсайд
    34'
    Виндаль-Йенсен Петер из команды Норшеланн в офсайде
  • Офсайд
    34'
    Виндаль-Йенсен Петер из команды Норшеланн в офсайде
  • Офсайд
    34'
    Виндаль-Йенсен Петер из команды Норшеланн в офсайде
  • Офсайд
    34'
    Виндаль-Йенсен Петер из команды Норшеланн в офсайде
  • Офсайд
    34'
    Виндаль-Йенсен Петер из команды Норшеланн в офсайде
  • 33'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 33'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 32'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Lasso Coulibaly оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 32'
    Lasso Coulibaly нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Контроль мяча: Брондбю: 54%, Норшеланн: 46%.
  • 31'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 30'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Выглядело как неплохой момент. Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 28'
    Leo Walta из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Офсайд
    27'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю в офсайде
  • 27'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Хедлунд Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 25'
    Контроль мяча: Брондбю: 56%, Норшеланн: 44%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Хедлунд Симон.
  • 23'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 21'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • Офсайд
    20'
    Уре Микаэль из команды Брондбю в офсайде
  • 20'
    Махсо Андреас делает длинную передачу вперед
  • 19'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 18'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 18'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Lasso Coulibaly из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Махсо Андреас
  • 17'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 17'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: Брондбю: 54%, Норшеланн: 46%.
  • 16'
    Бруус Андреас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Брондбю контролирует мяч.
  • 14'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Как он промахнулся? Leo Walta имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 12'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 12'
    Andreas Schjelderup из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Leo Walta нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • Угловой
    10'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Бруус Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Брондбю: 63%, Норшеланн: 37%.
  • Офсайд
    9'
    Уре Микаэль из команды Брондбю в офсайде
  • 9'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Брондбю отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    9'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 8'
    Менса Кевин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О О Л! Брондбю забивает! Уре Микаэль отличился.
  • 8'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 8'
    Менса Кевин из команды Брондбю делает отличный кросс...
  • 7'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Уре Микаэль из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Leo Walta из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Френнруп Мортен
  • 6'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Брондбю: 69%, Норшеланн: 31%.
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хедлунд Симон из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Брондбю выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    3'
    Павлович Андрия из команды Брондбю в офсайде
  • 3'
    Leo Walta из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 2'
    Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Уре Микаэль из команды Брондбю делает отличный кросс...
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брондбю начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 0:1 Нордшелланн онлайн




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